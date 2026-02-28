Trump po operácii v Iráne telefonoval so šéfom NATO aj lídrami arabských štátov

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu po americko-izraelskej operácii v Iráne hovoril s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttem a s lídrami Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE), oznámila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Informuje správa agentúry AFP.
„Prezident Trump hovoril s lídrami Saudskej Arábie, Kataru, SAE a generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem,“ napísala Leavittová na sieti X, pričom neuviedla podrobnosti týchto rozhovorov.
V Katare, SAE a Saudskej Arábii sa nachádzajú americké vojenské zariadenia. Irán v sobotu po tom, čo Izrael a Spojené štáty zaútočili na jeho územie, podnikli odvetné údery na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte, SAE a Saudskej Arábii. Trump v sobotu vo videu zverejnenom na svojej platforme Truth Social uviedol, že cieľom bojových operácií v Iráne je „zlikvidovať bezprostrednú hrozbu“ pre Američanov. Iránsky režim šéf Bieleho domu označil za „krutú skupinu strašných ľudí“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že spoločný izraelsko-americký vojenský zásah v Iráne má za cieľ odstrániť „existenčnú hrozbu“ zo strany tamojšieho režimu. Iránsky Červený polmesiac hlási po americko-izraelskej operácii najmenej 201 mŕtvych a 747 zranených. V reakcii na americké a izraelské údery na Irán sa v sobotu o 22.OO h SEČ uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.