Narodeninová oslava sa zmenila na HOROR: VIDEO Balóny explodovali priamo do tváre ženy! Hostia v panike utekali

BUCHARA - Hostka narodeninovej oslavy sa ocitla tvárou v tvár smrtiacemu nebezpečenstvu, keď sa balóny naplnené vodíkom zapálili od tortových prskaviek a explodovali do obrovskej ohnivej gule. Našťastie sa nikomu nič vážne nestalo, no šokujúce video z miesta incidentu šokovalo celý internet.
Desivé video zachytilo okamih, keď sa balóny zmenili na obrovskú ohnivú guľu počas narodeninovej oslavy. Šokujúce zábery z kamerového systému ukazujú, ako sa narodeninová oslava takmer zmenila na tragédiu, keď tortové prskavky zapálili zväzok balónov priamo pred tvárou ženy. Ako píše austrálsky portál news.com, Nozza Usmanová stála pred obchodom v Bukhare v Uzbekistane, keď ju jej priatelia a príbuzní prekvapili narodeninovou tortou a veľkým zväzkom balónov naplnených vodíkom.
Balóny explodovali
Video ukazuje Usmanovú, ako sa usmieva, keď jej priateľ podáva tortu s horiacimi sviečkami, ktoré rýchlo sfúkla, stojac vo vchode obchodu. O niekoľko sekúnd neskôr z balónov, ktoré sa pravdepodobne dotkli ešte horúcich špičiek sviečok, vzbĺkli plamene a explodujú do obrovskej ohnivej gule. Výbuch zaplnil vstupný priestor plameňmi, nútiac Usmanovú a jej hostí k panickému úteku.
Na videu je dokonca vidieť, ako niekto drží dieťa pri tele, zatiaľ čo sa skupina snaží uniknúť plameňom. „Stalo sa to tak rýchlo. Ani neviem, ako sa mi podarilo uniknúť,“ povedala neskôr Usmanová pre miestne médiá. „Je úľavou, že sa nikomu nič nestalo a nevznikla žiadna škoda.“
Žena skončila s popáleninami
Vodík sa často používa do balónov, pretože je extrémne ľahký, čo umožňuje balónom stúpať vyššie a zostať vo vzduchu dlhšie ako tie naplnené vzduchom. Na druhej strane je však vysoko horľavý a môže okamžite vzbĺknuť pri kontakte s teplom, plameňom alebo dokonca malou iskrou. Incident pripomína podobnú nehodu z minulého roku vo Vietname, keď plamene zachvátili tvár ženy počas oslavy narodenín.
Giang Pham sa stala virálnou po zverejnení videa, na ktorom plamene zachvátili jej tvár, keď pózovala s balónmi a narodeninovou tortou. Žena bola prevezená do nemocnice s popáleninami prvého a druhého stupňa na tvári, čo vyvolalo nové varovania pred nebezpečenstvom balónov naplnených vodíkom.