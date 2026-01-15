Nevysvetliteľný jav zachytený na VIDEO: Žiariaca špirála sa vznášala nad Anglickom! Vodič zostal v šoku, to je UFO?

CORNWALL - Na oblohe nad Cornwallom sa objavil zvláštny svetelný úkaz, ktorý zaskočil náhodného vodiča. Tajomná žiariaca špirála sa objavila len niekoľko kilometrov od miesta, kde minulý rok ľudia hlásili pozorovanie možného UFO.
Nevšedný jav na oblohe vyvolal v Anglicku vlnu otázok. Matt Kipling sa vracal domov, keď si na ceste A30 pri meste Wadebridge v Cornwalle všimol zvláštnu žiariacu špirálu, ktorá sa objavila na tmavej oblohe. „Bolo to úplne tajomné. Nikdy som nič podobné nevidel,“ povedal Matt pre portál What’s The Jam. Hoci sa nepovažuje za fanúšika teórií o UFO, priznal, že tento jav ho zaskočil. „Nebolo to nič bežné,“ dodal.
Zvláštny úkaz na Štedrý deň
Incident sa odohral na Štedrý deň okolo 18.30 hodiny. Matt krátko po vjazde na A30 spozoroval svetlá, ktoré ho okamžite upútali. Zastavil dodávku na odpočívadle a pokúsil sa úkaz ukázať svojej mame cez videohovor, no kamera ho nedokázala zachytiť. Nakoniec sa mu podarilo natočiť video, ktoré jej následne poslal.
„Aj ona povedala, že je to zvláštne a že nič podobné nikdy nevidela. Nebol počuť žiadny zvuk, všade bola úplná tma, žiadne pouličné osvetlenie ani domy v okolí,“ opísal Matt. Keďže parkoval na mieste s obmedzeným státím, musel sa vrátiť do auta a pokračovať v ceste. Video neskôr poslal aj partnerke a priateľom, ktorí ostali rovnako prekvapení ako on. Zaujímavosťou je, že nejde o prvý podobný prípad v tejto oblasti. V júli 2024 zaznamenala Charlotte Helyerová v Cornwalle, konkrétne v meste Torpoint, podozrivý viacfarebný objekt, ktorý visel nad ústím rieky.
Svetelná guľa sa rozdelila na päť častí
Podľa jej slov sa objekt počas pozorovania menil. „Videli sme zvláštnu sériu svetiel vznášajúcich sa nad kopcami. Bolo to okolo jedenástej večer,“ uviedla. Svetelná guľa sa podľa nej rozdelila na päť častí, ktoré sa pohybovali do strán a následne sa zmenili na dve jasné biele svetlá miznúce v diaľke.
„Boli príliš jasné na to, aby išlo o drony. A vzhľadom na vzdialenosť by ich ani nikto nemohol ovládať. Navyše boli úplne tiché,“ dodala Charlotte. Či ide o zriedkavý prírodný úkaz, technický jav alebo niečo neznáme, zatiaľ nikto nevie. Isté však je, že Cornwall sa opäť dostal do centra pozornosti milovníkov záhad a nevysvetliteľných javov.