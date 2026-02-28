Fico obvinil Zelenského: Odmieta inšpekciu Družby a nemá záujem obnoviť tranzit ropy!

BRATISLAVA - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmieta podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) žiadosť o možnosť vyslať inšpekčný tím na zistenie skutočného stavu poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine. Zelenskyj nemá podľa Fica záujem obnoviť tranzit ropy. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
archívne video
Orgány EÚ podľa Fica uprednostňujú národné záujmy Ukrajiny pred národnými záujmami členských krajín, ako je Slovensko či Maďarsko. „EÚ nám nijako nepomohla, keď prezident Zelenskyj zastavil tranzit plynu a poškodil nás tak, že ročne prichádzame o 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch. Zatiaľ nepociťujeme žiadnu podporu ani pri ďalšom nepriateľskom rozhodnutí ukrajinského prezidenta prerušiť dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska, čo nás neskutočne poškodzuje,“ dodal.
Slovenský premiér Fico a predseda vlády Maďarska Viktor Orbán v piatok (27. 2.) deklarovali, že navrhnú zriadenie inšpekčnej skupiny k preskúmaniu poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine. Tá by mala byť zložená z predstaviteľov Slovenska, Maďarska, ale aj z predstaviteľov Európskej komisie. Dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska sa podľa Ukrajiny zastavili v dôsledku ruského útoku na ropovod Družba 27. januára.