Neskutočné prírodné divadlo: Radar zachytil veľkolepú udalosť! Budete sa diviť, o čo ide

AMSTERDAM - Meteorologický radar v Holandsku zachytil počas pokojnej a jasnej noci mohutný presun sťahovavých vtákov smerom na sever Európy. Stabilná tlaková výš vytvorila ideálne podmienky na ich nočný let.
Pokojné počasie bez oblačnosti a silného vetra otvorilo vtákom cestu späť na hniezdiská. V noci z utorka na stredu zaznamenali radary nad územím Holandska výrazný pohyb veľkých kŕdľov smerujúcich k severu. Podľa dostupných údajov išlo s vysokou pravdepodobnosťou o drozdy, ktoré opúšťali zimoviská a vydali sa na dlhú púť na Škandinávsky polostrov, píšu Novinky.cz.
Jar ich volá späť na sever
S príchodom jari sa na cestu dávajú najmä sťahovavé spevavce. V tomto prípade odborníci predpokladajú, že išlo o drozdy spevavé, ktoré zimovali v južnom Anglicku a krajinách Beneluxu. Miernejšie zimy ovplyvnené teplým atlantickým prúdením robia z územia Spojené kráľovstvo vhodné útočisko počas chladných mesiacov. Teraz však tieto vtáky smerujú späť do svojich hniezdísk na severe Európy.
Let pod hviezdami a s vetrom v chrbte
Najintenzívnejší presun prebieha počas jasných nocí bez turbulencií. Zadná strana tlakovej výše prináša pokojné prúdenie vzduchu a slabý vietor od juhozápadu, ktorý vtákom pomáha šetriť energiu pri lete na sever.
Dôležitú úlohu zohráva aj čistá obloha. Sťahovavé druhy sa totiž orientujú podľa súhvezdí, ktoré im slúžia ako prirodzená navigácia. Svetlo Mesiaca zároveň osvetľuje krajinu pod nimi a uľahčuje orientáciu v priestore.
Radar „vidí“ aj živé organizmy
Meteorologický radar pracuje na princípe vysielania elektromagnetických impulzov. Tie sa odrážajú od zrážok či pevných objektov v atmosfére a časť signálu sa vracia späť k prijímacej anténe. Následne sa údaje automaticky spracujú do vizuálnej podoby, ktorú analyzujú meteorologické pracoviská.
Za určitých okolností sa na radarových snímkach neobjavujú len oblaky. Výnimočne je možné zachytiť aj pohyb veľkých kŕdľov vtákov, netopierov alebo dokonca husté roje hmyzu, ktoré sa vo vzduchu správajú podobne ako meteorologické ciele.
Masový ťah nad severozápadnou Európou tak tentoraz nebol len biologickou udalosťou, ale aj fascinujúcim momentom, ktorý technológia dokázala zreteľne zaznamenať.