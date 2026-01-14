Nová FOTO vyvolala ošiaľ: Fanúšikovia veria, že ide o mláďa Bigfoota! Je to dôkaz, na ktorý sa čakalo?

USA - Nová fotografia zverejnená na Facebooku vyvolala medzi priaznivcami paranormálnych javov poriadny rozruch. Má zachytávať takzvané „mláďa Bigfoota“ a niektorí diskutujúci sú presvedčení, že snímka je takmer stopercentne autentická.
Legenda o Bigfootovi, známom aj ako Sasquatch, fascinuje ľudí už desaťročia. Ide o veľké, chlpaté humanoidné stvorenie, ktoré má podľa mnohých obývať lesy Severnej Ameriky. Teraz sa táto záhada opäť dostala do centra pozornosti vďaka jednej fotografii.
Snímku zverejnila žena menom Stephanie Woodová vo verejnej facebookovej skupine Bigfoot Believers. Okrem pôvodnej fotografie pridala aj detailný výrez postavy, ktorú označila za „mláďa Bigfoota“. Ako informuje portál indy100.com, príspevok okamžite spustil vášnivú diskusiu o tom, či ide o skutočný záber, alebo len dobre naaranžovaný podvrh. „Vieme, čo si asi myslíte. Vyzerá to ako Chaka zo seriálu Land of the Lost. Aj naša prvá reakcia bola, že ide o nižšiu osobu v kostýme, možno o dieťa,“ napísala Wood. „No čím dlhšie sme fotografiu analyzovali, tým menej sme si tým boli istí.“
Podľa nej by mohlo ísť o mláďa Sasquatcha, prípadne o takzvaného „squatchleta“ – malé chlpaté bytosti, ktoré sa občas objavujú v svedectvách očitých pozorovateľov. „Jedno je isté – pravda býva často zvláštnejšia než fikcia. Chaka alebo squatchlet? Rozhodnite sami,“ odkázala členom skupiny.
Nepomýlili sa?
Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Jeden z komentujúcich tvrdí, že práve prítomnosť jeleňov robí fotografiu mimoriadne presvedčivou. „Úprimne, tie jelene robia túto fotku na 99,9 % uveriteľnou. Vyzerá to ako dospievajúci Sasquatch, ktorého som raz videl vo sne,“ napísal. Ďalší diskutujúci reagovali s humorom. „Aj tie jelene vyzerajú, akoby si hovorili: „Čo to, dopekla, je?“ zaznelo v jednom z komentárov. Iní špekulovali, že postava mohla zvieratá pozorovať alebo sa chystať na lov.
Muž je presvedčený, že na VIDEO zachytil skutočného Bigfoota: Sedel pri strome a... Z tohto sa tak rýchlo nespamätá
Skeptici však majú jasno. „Ten jeleň v popredí je väčší než to dieťa v kostýme,“ odkázal jeden z nich. Ďalší poukázali na absenciu jasných dôkazov: „Prvé pozorovania týchto tvorov boli podvod alebo žart. Máme ostré zábery goríl v ich prirodzenom prostredí, no Bigfoot sa stále objavuje len na rozmazaných fotografiách.“ Objavili sa aj výhrady k samotnému vzhľadu postavy. „Tvár je príliš ľudská,“ zhodnotil jeden z komentujúcich. Či ide o skutočný objav, alebo len ďalší internetový fenomén, zostáva otázne. Jedno je však isté – záhada Bigfoota ani po rokoch nestráca na sile.