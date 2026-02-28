Polícia urobila rázny krok: Končí s elektromobilmi! Uprostred naháňačky sa zastavia a to nie je všetko

VIEDEŇ - Mali byť symbolom modernej a ekologickej polície. Namiesto toho sa ukázali ako slabé miesto v ostrých zásahoch. Rakúske bezpečnostné zložky predčasne ukončujú testovanie elektromobilov, ktoré podľa policajtov v reálnej prevádzke nedokázali splniť základné požiadavky služby.
Test, ktorý sa skončil skôr než mal
Rakúska polícia sa rozhodla zastaviť experiment s elektromobilmi vo svojom vozovom parku. Skúšobná fáza, pôvodne naplánovaná až do roku 2027, bude ukončená už v priebehu tohto roka. Dôvodom sú praktické skúsenosti z terénu, ktoré označujú samotní policajti za problematické.
Na výsledky testovania upozornil denník Kurier, ktorý sa odvoláva na informácie z policajných odborov.
Elektromobil nezvláda naháňačky
Vozidlá testované od roku 2024 mali byť nasadzované vo všetkých typoch policajných úloh – od bežných hliadok cez zabezpečenie nehôd až po prenasledovanie páchateľov. Rakúske ministerstvo vnútra vtedy deklarovalo, že cieľom je preveriť výkon, dojazd, nabíjanie aj bezpečnosť.
Realita však ukázala limity. Najvážnejším problémom je maximálna rýchlosť približne 160 kilometrov za hodinu, ktorú elektromobily nedokážu prekročiť. Pri dlhšej jazde vo vysokom tempe navyše dochádza k rýchlemu vybíjaniu batérií a v extrémnych prípadoch k náhlemu zastaveniu vozidla priamo počas zásahu.
Výbava sa nezmestí a brzdy nestíhajú
Policajti upozorňujú aj na čisto praktické nedostatky. Batožinový priestor je podľa nich príliš malý a kompletná výstroj sa doň nezmestí. „Napríklad všetko potrebné vybavenie sa do kufra testovaného auta nezmestilo, a preto je uložené na zadnom sedadle,“ uviedol pre Kurier zástupca policajných odborov Walter Strallhofer.
Ďalším slabým miestom sú brzdy. Pri vyšších rýchlostiach je ich účinnosť nižšia a brzdná dráha sa predlžuje, čo súvisí aj s vysokou hmotnosťou elektrických SUV. V kombinácii s častým dobíjaním to viedlo k situáciám, keď museli byť hliadky nahrádzané inými vozidlami, aby bola zachovaná nepretržitá služba.
Dotykové ovládanie a mestské uličky
Výhrady smerujú aj k ergonómii. Ovládanie vozidla je vo veľkej miere dotykové, čo policajti považujú za nevhodné počas dynamických zásahov. „Auto je zároveň veľmi veľké a ťažké, čo je problém najmä v úzkych uliciach a uličkách Viedne,“ doplnil Strallhofer.
Ministerstvo priznáva zmiešané skúsenosti
Rakúske Ministerstvo vnútra Rakúska potvrdilo, že hodnotenie elektromobilov v policajnej službe nie je jednoznačné. Podľa predbežných výsledkov sú tieto vozidlá využiteľné len v obmedzenom rozsahu. Rezort to potvrdil aj pre nemecký portál Focus.
Pozitívne sa hodnotí prakticky len ich nasadenie ako kuriérskych áut mimo zásahovej činnosti.
Podobné ťažkosti majú aj hasiči a záchranári
S elektromobilmi zápasia aj ďalšie záchranné zložky. U hasičov je hlavnou prekážkou cena – elektrické hasičské vozidlá dnes stoja viac než milión eur, čo je dvojnásobok až trojnásobok ceny klasických áut so spaľovacím motorom. Vozidlá, ktoré sa aktuálne nakupujú, preto zostávajú pri tradičnom pohone, pričom elektrina sa využíva len pri veliteľských autách.
Rovnaký prístup zvolila aj záchranná služba. Elektromobily nie sú súčasťou jej hlavnej flotily a nové sanitky dodané začiatkom minulého roka sú vybavené spaľovacími motormi. „Nové vozidlá, ktoré záchranka dostala na začiatku minulého roka, majú klasický pohon,“ potvrdil hovorca záchrannej služby Andreas Huber.
Návrat k realite
Rakúske skúsenosti ukazujú, že prechod na elektromobilitu v záchranných a bezpečnostných zložkách naráža na limity reálnej prevádzky. Kým technológia nedokáže spoľahlivo zvládnuť extrémne situácie, zostáva pre políciu, hasičov aj záchranárov zatiaľ len doplnkovým riešením.