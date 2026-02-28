Bezdomovec vo Ferrari? Polícia stopla cestného piráta a odhalila NAJŠOKUJÚCEJŠÍ podvod rokov! Doma ukrýval milióny

PARÍŽ - Na prvý pohľad bežná dopravná kontrola, v skutočnosti začiatok odhalenia rozsiahleho podvodu. Francúzska polícia rozbila rodinný gang, ktorý sa oficiálne vydával za bezdomovcov, no v realite podnikal v oblasti nehnuteľností a žil luxusným životom.
Policajti z regiónu Vaucluse zastavili vlani v lete počas cestnej kontroly vozidlo Ferrari Portofino v hodnote približne 210-tisíc eur. Luxusné auto sa rútilo rýchlosťou 247 km/h, čo samo osebe nebolo ničím výnimočným, pokiaľ ide o majetných vodičov porušujúcich predpisy. Skutočný šok však prišiel až po preverení totožnosti šoféra.
Poberanie sociálnych dávok
Muž za volantom bol totiž úradne vedený ako bezdomovec. Policajtom tvrdil, že vozidlo patrí jeho matke. Prípad sa tým však neskončil. Okrem zadržania auta sa vyšetrovatelia rozhodli jeho aktivity podrobnejšie preveriť. Nasledujúce mesiace odhalili prepracovaný systém, do ktorého bola zapojená celá rodina – matka, brat aj sestra. Spoločne prevádzkovali realitnú spoločnosť, pričom samotný vodič stál podľa zistení na jej čele. Vyšetrovanie poukázalo na sofistikovaný finančný mechanizmus, cez ktorý prechádzali významné sumy peňazí z nepriznaného podnikania.
Luxusné tovary, značkové produkty aj drahé dovolenky
Súčasťou schémy bolo aj poberanie sociálnych dávok. Rodina mala za niekoľko rokov získať približne 1,8 milióna eur na dávkach, pričom ďalších 1,6 milióna eur predstavovali nepriznané príjmy. Vďaka tomu si mohli dovoliť luxusné tovary, značkové produkty aj nákladné dovolenky v prestížnych destináciách. Dňa 9. februára polícia pristúpila k rozsiahlej akcii a všetkých štyroch členov rodiny zadržala. Ako informoval francúzsky denník Le Parisien, čelia obvineniam z podvodu, neoprávneného poberania sociálnych dávok a prania špinavých peňazí.
Pri domových prehliadkach zaistili približne 13-tisíc eur v hotovosti, tri vozidlá v hodnote 65-tisíc eur, luxusný tovar odhadovaný na 170-tisíc eur, ako aj strelné zbrane s muníciou. Okrem toho rodina vlastnila nehnuteľnosti približne za 600-tisíc eur a na bankových účtoch mali ďalších 67-tisíc eur. O osude „falošných bezdomovcov“ teraz rozhodne súd. Pred ten sa majú postaviť 26. októbra.