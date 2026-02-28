Sklamaný Fico po útoku na Irán: Trpieť budeme hlavne my, nikto nás neberie vážne a nemôžeme nič, iba si želať!

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) ostro reagoval na aktuálne dianie na Blízkom východe. Podľa predsedu vlády Slovensko je útok na Irán ďalším dôkazom rozkladu globálneho poriadku a zlyhania medzinárodných inštitúcií.
VIDEO Vyjadrenie premiéra:
"Pri útoku na Irán sme svedkami ďalšieho dôkazu totálneho rozkladu svetového poriadku a úplného ignorovania medzinárodného práva. Veľkí a silní si robia, čo chcú, OSN je impotentná a my malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať," vyhlásil premiér s tým, že OSN podľa neho nedokáže efektívne zasiahnuť.
Nebrali nás vážne pri Venezuele, a teraz už vôbec nie, tvrdí Fico
Fico zároveň kritizoval aj postavenie Európska únia vo svete. Tvrdí, že Brusel nie je rešpektovaným hráčom pri riešení globálnych konfliktov. "Nikto nás nebral vážne v Gaze, vo Venezuele, teraz v Iráne," uviedol s odkazom na konflikty v Gaza a vo Venezuela.
Podľa jeho slov je EÚ schopná len "podkurovať vojnu na Ukrajine". Premiér poukázal na vývoj vojny na Ukrajina a kriticky sa vyjadril aj k postoju Nemecko. "Čím ďalej tým viac ma prekvapuje nemecký spolkový kancelár, ktorý len pred pár dňami vyhlásil, že vojna na Ukrajine bude pokračovať až do úplnej únavy jedného z aktérov vojny, teraz som zachytil vyjadrenie, že diplomatické rokovania s Rusko strácajú zmysel. To sú vyjadrenia na strane vojny, nie mieru," zdôraznil.
Podľa Fica by práve EÚ mala byť lídrom mierových iniciatív a dôsledne trvať na dodržiavaní medzinárodného práva.
MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!
Premiér zároveň upozornil, že ranný útok bol podľa jeho informácií zameraný na likvidáciu politického a duchovného vedenia Iránu s cieľom nastolenia nového režimu. Tvrdí, že situácia sa môže výrazne vyhrotiť. "Irán asi nebude takým jednoduchým orieškom ako Venezuela, je vnútorne podstatne silnejší a stabilnejší. Zatlačený do kúta nebude váhať použiť akékoľvek prostriedky na odplatu. Trpieť budú aj okolité krajiny," uviedol.
Osobitne vyjadril solidaritu Spojené arabské emiráty, ktoré sa podľa neho úprimne usilujú o stabilitu a mier v regióne.
Fico upozornil aj na možné ekonomické dôsledky pre Európu. V prípade obmedzenia dodávok ropy z regiónu môže podľa neho dôjsť k rastu cien pohonných hmôt a k zvýšeniu globálneho napätia. "Samozrejme, že o chvíľu mi budú pod oknami vykrikovať opozičné deti, že na vine som ja," poznamenal ironicky.
Nemáme možnosť, ako to ovplyvniť, iba si môžeme želať krátky časový priebeh konfliktu
Na záver dodal, že keďže Slovensko nemá reálne možnosti konflikt ovplyvniť, zostáva len dúfať v jeho rýchle ukončenie. "Želajme si, aby konflikt bol časovo obmedzený, aby bolo čo najmenej obetí, aby nebola ropná kríza a nech letecké spojenie do viacerých krajín nie je prerušené na tak dlho, že mnohým slovenským turistom sa dovolenka v Dubaj, Thajsko, na Maledivy alebo Maurícius nepredĺži o ďalšie týždne," uzavrel premiér.