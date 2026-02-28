Spoznáte ho? Z archívnej fotky až na vrchol: Kedysi chlapec v montérkach, dnes idol tisícok fanúšikov!

BRATISLAVA - Na prvý pohľad obyčajný mladík v montérkach, s vapkou v ruke v autoumyvárni, sníval o hudobnej kariére. Žiadne davy fanúšikov, žiadne vypredané haly, žiadne milióny prehratí. Len sen. Veľký sen, ktorý sa zdal byť takmer nedosiahnuteľný.
Ďalšia archívna fotografia zachytáva toho istého chlapca, tentoraz s mikrofónom v ruke. Dnes patrí medzi najúspešnejších raperov na Slovensku, no keď vznikli tieto zábery, bol len chalanom, ktorý dúfal, že sa raz hudbou uživí. A úprimne? Ani sám tomu veľmi neveril. „Často sa zamyslím a stále neverím, že sa to deje… odkiaľ a kam a ‘KAM AŽ’ sa ešte dá. Nič neni samozrejmosť a nič neni zadarmo, preto každý deň ĎAKUJEM,“ napísal na svojom Instagrame k sérii starých fotografií.
Na pódiu pôsobil odhodlane, no realita bola tvrdá. Hudba ho neživila. Aby prežil, makal, kde sa dalo. Pracoval v autoumyvárni, kde čistil cudzie autá a sníval o tom, že raz bude jazdiť na vlastných. Dokonca robil aj osobného šoféra na Ministerstve obrany SR. Kým iní riešili kariérny postup, on riešil, ako si splniť sen.
Dnes je všetko inak. Z chlapca, ktorý rapoval pred hŕstkou ľudí, je rešpektovaný interpret, ktorého texty poznajú naspamäť tisíce fanúšikov. Cesta však nebola jednoduchá a práve preto si váži každý jeden krok. Keď sa dnes pozrie na staré zábery, vidí nielen začiatky, ale aj obrovskú dávku pokory. A možno práve tá ho dostala tam, kde je. Tak čo, spoznávate známeho speváka?