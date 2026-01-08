Pitie kávy v nesprávny čas môže ohroziť tvoje zdravie: TOTO je ideálny moment! Srdce vám poďakuje

USA - Vedci upozorňujú, že zdravie srdca nezávisí len od toho, koľko kávy denne vypijeme, ale aj od toho, kedy ju pijeme. Najnovšia štúdia ukazuje, že ranná šálka môže výrazne znížiť riziko srdcových chorôb a zlepšiť celkovú vitalitu.
Vypiť si niekoľko šálok kávy denne môže prospieť srdcu a celkovej vitalite. Podľa najnovších zistení však záleží aj na čase konzumácie. Štúdia publikovaná v European Heart Journal, ktorú cituje web Health.com, analyzovala údaje od viac ako 40 000 dospelých počas desiatich rokov a zistila, že tí, ktorí pili kávu primárne ráno, mali výrazne nižšie riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia. Ranní konzumenti mali o 16 % nižšiu pravdepodobnosť úmrtia z akejkoľvek príčiny a až o 31 % nižšiu pravdepodobnosť úmrtia na srdcové choroby oproti nefajčiarom.
Kedy piť kávu?
Zaujímavé je, že u ľudí, ktorí pili kávu priebežne počas dňa, tento ochranný efekt nebol zaznamenaný. Výskumníci predpokladajú, že súvisí s cirkadiánnym rytmom a tvorbou hormónu melatonínu. Kofeín prijatý neskôr počas dňa môže narušiť spánok a zvýšiť nočný krvný tlak, čo zvyšuje riziko infarktu a mŕtvice. Protizápalové účinky kávy sa navyše najviac prejavujú ráno, keď v krvi vrcholia zápalové markery.
Pozor na prázdny žalúdok
Okrem času konzumácie je dôležité aj to, ako a s čím kávu pijeme. Pitím kávy na prázdny žalúdok môže vzniknúť nadmerná tvorba žalúdočnej kyseliny, čo vedie k refluxu, nevoľnosti či zápalom žalúdka. Mýtus, že svetlá káva je jemnejšia, nie je pravdivý – tmavo pražená káva má často nižšiu kyslosť a je lepšie tolerovaná. Problémom sú aj sladké prísady, ako cukor, sirupy či smotana, ktoré zvyšujú kalorický príjem a ohrozujú zdravie pečene, či umelé sladidlá, ktoré môžu narušiť črevnú mikroflóru.
Odborníci odporúčajú piť kávu s mierou, maximálne 400 mg kofeínu denne, vyhýbať sa zbytočným sladidlám a snažiť sa dodržiavať čas, ktorý najlepšie podporuje zdravie srdca a kvalitu spánku. Ranná šálka tak nemusí byť len rituálom pre povzbudenie, ale aj jednoduchým krokom k dlhodobému zdraviu.