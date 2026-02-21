Vtedy a teraz! Spoznáte známu moderátorku na starej fotke? Dnes má 73 a stále vyzerá ako mladica

BRATISLAVA - Z archívu sme vytiahli fotografiu spred niekoľkých desaťročí, na ktorej by známu moderátorku a modelku spoznal asi málokto.
Narodila sa 20. novembra 1953. Hoci študovala právo, od roku 1974 pôsobila ako modelka, objavovala sa vo všetkých módnych a ženských časopisoch a predvádzala aj na móle. V roku 1981 vyhrala konkurz na hlásateľku do verejnoprávnej televízie. Pôsobila tiež ako moderátorka rôznych spoločenských podujatí.
Neskôr sa pustila aj do návrhárskej brandže a vzápätí sa predstavila ako spisovateľka. Taktiež bola súčasťou odborného tímu relácie Zmenáreň, vlastnú reláciu mala aj v Slovenskom rozhlase, moderovala reláciu Šoubiz na obrazovkách TA3.
Má jednu dcéru a s manželom, ktorého spoznala na výstave v Inchebe, žije už 49 rokov. Ona sama má 73 rokov, ale v jej prípade je vek naozaj iba číslo. „Na vek neexistuje tabletka, nič, čo sa dá kúpiť. Dobre sa cítiť vo svojom tele, vo svojej duši, v živote, ale aj pri pohľade do zrkadla, to je môj balans. Vek je ako bonboniéra – stačí málo, ale to najlepšie. Dnes sme dlhšie mladé, to je pravda. Tú hranicu, kde končí mladosť, vám ale neukáže nikto. Tú musíte vycítiť samy. Ubezpečujem vás, že byť ženou je skvelé v každom veku,” odkázala svojim fanúšičkám na sociálnej sieti.
