Utorok6. január 2026, meniny má Antónia, zajtra Bohuslava, Atila

Tiká vám ČASOVANÁ BOMBA: Lekárka varuje, TÁTO bežná ranná rutina zvyšuje riziko SRDCOVÉHO INFARKTU o 90 percent!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

LONDÝN - Zdanlivo nevinná ranná rutina, ktorú obľubuje väčšina z nás, môže výrazne zvyšovať riziko srdcového infarktu. Lekárka Sana Sadoxaiová upozorňuje, že nedostatok pohybu hneď po prebudení udržiava telo v zápalovom stave a negatívne ovplyvňuje metabolizmus, tlak a hladinu cukru v krvi. Jednoduchá zmena pritom môže mať doslova život zachraňujúci účinok.

Doktorka Sana Sadoxaiová uvádza, že až 90 percent infarktov má pôvod v bežnom a hlavne nesprávnom rannom rituáli. Apeluje preto na ľudí, aby prevzali kontrolu nad svojím zdravím skôr, ako sa dostanú do rizika. „Skutočné nebezpečenstvo sa začína v momente, keď sa zobudíte a zostanete nehybní,“ povedala pre denník Mirror.

@dailydoc86 90% of heart attacks begin with one morning habit- and it's NOT food or stress." The real danger starts the moment you wake up and stay stl. Most people go from bed -+ phone -+ sitting -+ rushing out, keeping the body in a low-movement, high-inflammation state. This one habit secretly accelerates: Insulin resistance . Belly fat accumulation . High blood pressure *silent inflammation. Metabolic dysfunction All of which dramatically increases the risk of early heart attacks, especially if you are overweight or obese. Just 5-7 minutes of morning movement - brisk walking, stretching. breathing exercises - boosts circulation, activates metabolism, stabilizes sugar levels, and protects your heart more than people realise. Your weight, your metabolism, and your heart are deeply connected, gnoring this morning habit is a silent threat. Changing it is lifesaving. If youre struggling with obesity, stubborn belly fat, breathlessness, diabetes, or fatigue - these are early metabolic warning signs you should not ignore. Take control before it becomes a cardiac risk!! Legal disclaimer, plz note this information is only for educational purposes, consult your physician regarding medical treatment and diagnosis. #hearthealth #cardiac #heartattack #medtok #doctorsoftiktok ♬ original sound - Dailydoc-86 | Dr. Sana🇵🇰🇩🇪

Väčšina ľudí sa z postele presunie k telefónu

Odborníčka, ktorá sa pravidelne prihovára svojim 42-tisíc sledovateľom na TikToku, kde zdieľa zdravotné rady, ďalej uviedla, väčšina ľudí sa z postele presunie k telefónu, potom sedí a následne sa ponáhľa von“. Podľa jej slov to znamená, že telo zostáva v stave „nízkeho pohybu a vysokej miery rizika zápalu“. Sadoxaiová vysvetľuje: „Tento jeden rituál potajomky urýchľuje inzulínovú rezistenciu, hromadenie tuku v oblasti brucha, vysoký krvný tlak, tichý zápal a metabolickú dysfunkciu. Všetky tieto faktory dramaticky zvyšujú riziko predčasných infarktov, najmä ak máte nadváhu alebo ste obézni.“

Tiká vám ČASOVANÁ BOMBA:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Čo s tým teda môžete urobiť?

Odborníčka uvádza, že ranný pohyb je jednoduchá zmena, ktorá môže zásadne ovplyvniť celkové zdravie. „Už päť až sedem minút ranného pohybu (svižná chôdza, strečing, dychové cvičenia), zlepšuje krvný obeh, aktivuje metabolizmus, stabilizuje hladinu cukru v krvi a chráni srdce viac, ako si ľudia uvedomujú,“ hovorí. „Vaša hmotnosť, metabolizmus a srdce sú úzko prepojené. Ignorovanie tohto ranného návyku je tichou hrozbou. Jeho zmena môže zachrániť život.“

Nevinná vyrážka spôsobila ochrnutie: Žena skončila v nemocnici! Lekári varujú, v ZÓNE SMRTI si ich nikdy nevytláčajte Prečítajte si tiež

Nevinná vyrážka spôsobila ochrnutie: Žena skončila v nemocnici! Lekári varujú, v ZÓNE SMRTI si ich nikdy nevytláčajte

Lekárka zakončila video prísnym varovaním pre tých, ktorí sa už môžu nachádzať blízko rizikovej hranice: „Ak bojujete s obezitou, tvrdohlavým brušným tukom, dýchavičnosťou, cukrovkou alebo únavou, ide o skoré metabolické varovné signály, ktoré by ste nemali ignorovať. Prevezmite kontrolu skôr, než sa z toho stane kardiálne riziko.“ Rady doktorky Sadoxaiovej zjavne zarezonovali aj u jej sledovateľov. Jeden z nich napísal: „V podstate nás zabíja to, že vstaneme a okamžite sa ponáhľame do práce.“

Viac o téme: ZdravieLekárkaSrdcový infarkt
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tvrdil, že ide na
Tvrdil, že ide na pracovnú večeru: Promo video z reštaurácie odhalilo NEVERU! Talian namiesto rozvodu žaluje podnik
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Teória známeho fyzika prekvapila vedcov: Vyslanie signálov do vesmíru bola CHYBA! Čo sa stane teraz?
Zaujímavosti
Rodina v Turecku chodí
Označili ich za ANOMÁLIU ľudského druhu: Rodina v Turecku chodí iba po štyroch! Vedec im dal chodítko a... to je ZÁZRAK
Zaujímavosti
FOTO Baby Canyon vážil takmer
Vážil viac ako bowlingová guľa! Malý chlapec šokoval aj mamu: Z nemocnice hlásia, jedno z najťažších bábätiek na svete
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prázdninová lyžovačka v Slánskych vrchoch
Prázdninová lyžovačka v Slánskych vrchoch
Správy
Chalupka o sviatku Troch kráľov
Chalupka o sviatku Troch kráľov
Správy
Výstava Homage Bergogliovi na Hrade Červený kameň
Výstava Homage Bergogliovi na Hrade Červený kameň
Správy

Domáce správy

FOTO Slovenské mestá pod snehovou
Slovensko je pod snehom, meteorológovia VARUJÚ: Ďalšie výdatné prehánky prídu už dnes večer!
Domáce
Hydinári, pripravte sa! V
Hydinári, pripravte sa! V roku 2026 prídu viaceré výzvy
Domáce
Kamil Šaško
Pre reexport liekov navrhujeme dramatické sprísnenie pravidiel, uviedol Šaško
Domáce
Prezident Pellegrini si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity
Prezident Pellegrini si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity
Bratislava

Zahraničné

Išlo o terorizmus? Útok
Išlo o terorizmus? Útok odstavil od elektriny desaťtisíce odberateľov, starosta Berlína to vidí TAKTO
Zahraničné
Dron je schopný ničiť
Šokovaní Ukrajinci: Zachytili veľmi nebezpečný a vylepšený ruský dron! Také niečo ešte nevideli
Zahraničné
Umelá inteligencia mala generovať
Umelá inteligencia mala generovať pornografické obrázky detí: Ofcom kontaktoval X
Zahraničné
Turecko vyzýva Európu: Nemá
Turecko vyzýva Európu: Nemá sa spoliehať na USA, ale má prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť
Zahraničné

Prominenti

FOTO Eva Máziková celý rok
Eva Máziková celý rok skrývala strašnú bolesť: Obrovský strach v rodine!
Domáci prominenti
UTAJENÁ smrť filmovej hviezdy
UTAJENÁ smrť filmovej hviezdy (62): Preslávila ju rola v Scary Movie!
Zahraniční prominenti
Odhalenie pamätnej dlaždice Milana
Väčšia dráma ako na javisku! Zo SND odchádza ďalšia herecká hviezda, Emil Horváth: Prečo končím
Domáci prominenti
Vzruším ťa! Markizácky exfarmár
Vzruším ťa! Markizácky exfarmár si založil OnlyFans: Predáva svoje EROTICKÉ VIDEÁ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tiká vám ČASOVANÁ BOMBA:
Tiká vám ČASOVANÁ BOMBA: Lekárka varuje, TÁTO bežná ranná rutina zvyšuje riziko SRDCOVÉHO INFARKTU o 90 percent!
Zaujímavosti
Opäť sa prepisuje história!
Opäť sa prepisuje história! Nový výskum spochybnil dejiny, NAJSTARŠIA pyramída sa nenachádza v Egypte: Kto ju postavil?
Zaujímavosti
Tvrdil, že ide na
Tvrdil, že ide na pracovnú večeru: Promo video z reštaurácie odhalilo NEVERU! Talian namiesto rozvodu žaluje podnik
Zaujímavosti
Detox organizmu po vianočnom
Detox organizmu po vianočnom prejedaní sa: Ako prirodzene znížiť cukor v krvi a uľaviť tráveniu
vysetrenie.sk

Dobré správy

ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Zázračný vzorec? Vypočítajte si, koľko presne potrebujete, aby ste už v živote nemuseli pracovať! (kalkulačka)
Zázračný vzorec? Vypočítajte si, koľko presne potrebujete, aby ste už v živote nemuseli pracovať! (kalkulačka)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Aj v Bratislave môžu závidieť: Žilina sa pýši vynovenou železničnou stanicou! Pozrite sa, ako vyzerá po rekonštrukcii (foto)
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Môžeme sa tešiť na lacnejšie hypotéky? Pozrite si, čo rozhodne o výške úrokov a kam by sa mohli dostať!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!
Euro vs. dolár: Kto ovládne rok 2026? Rozhodnú tieto kľúčové faktory!

Varenie a recepty

Neodolateľný tokáň s horčicou a hubami. Jedna z najchutnejších verzií maďarského tokáňa.
Neodolateľný tokáň s horčicou a hubami. Jedna z najchutnejších verzií maďarského tokáňa.
Halušky v syrovej omáčke so šunkou a kukuricou. Blesková večera do pár minút.
Halušky v syrovej omáčke so šunkou a kukuricou. Blesková večera do pár minút.
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Rady a tipy
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Trojkráľové menu: Tradičné chute, ktoré patrili k 6. januáru
Výber receptov

Šport

Zdravie je prvoradé a Dakar zradný: Zranený Svitko po nehode odstúpil z pretekov!
Zdravie je prvoradé a Dakar zradný: Zranený Svitko po nehode odstúpil z pretekov!
Rely Dakar
VIDEO Česku vo finále došla šťava: Švédski mladíci sa po dlhých rokoch stali majstrami sveta
VIDEO Česku vo finále došla šťava: Švédski mladíci sa po dlhých rokoch stali majstrami sveta
MS v hokeji do 20 rokov
Poznáme MVP šampionátu aj zloženie All-Star tímu: Chrenko má za sebou životný turnaj
Poznáme MVP šampionátu aj zloženie All-Star tímu: Chrenko má za sebou životný turnaj
MS v hokeji do 20 rokov
VIDEO Ani sa z neho veľmi netešili: Kanaďania získali bronz, gólová prestrelka a smutný pohľad na tribúny
VIDEO Ani sa z neho veľmi netešili: Kanaďania získali bronz, gólová prestrelka a smutný pohľad na tribúny
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Do čoho sa oplatí investovať v oblasti sebarozvoja, aby ste videli skutočný efekt
Do čoho sa oplatí investovať v oblasti sebarozvoja, aby ste videli skutočný efekt
Kariérny rast
Najväčšie kariérne mýty: rady, ktoré vám môžu ublížiť viac než pomôcť
Najväčšie kariérne mýty: rady, ktoré vám môžu ublížiť viac než pomôcť
Rady, tipy a triky
Rok ohnivého Koňa 2026: toto sú znamenia, ktorým kariéra doslova vzplanie
Rok ohnivého Koňa 2026: toto sú znamenia, ktorým kariéra doslova vzplanie
O práci s humorom
7 vecí, ktoré vám nikto nepovie pred podpisom novej pracovnej zmluvy
7 vecí, ktoré vám nikto nepovie pred podpisom novej pracovnej zmluvy
Hľadám prácu

Technológie

Týmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvoj
Týmto nesmierne populárnym Xiaomi telefónom končí čoskoro softvérová podpora. Pozri sa, či je medzi nimi aj ten tvoj
Xiaomi
Nekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje život
Nekvalitný spánok, strava alebo pohyb? Vedci zistili, čo nám v skutočnosti najviac skracuje život
Správy
Jadro Zeme je zaobalené ako „cibuľa“: Nové vysvetlenie odhaľuje, prečo nesedeli seizmické merania
Jadro Zeme je zaobalené ako „cibuľa“: Nové vysvetlenie odhaľuje, prečo nesedeli seizmické merania
Veda a výskum
Ruské Shahedy dostali ďalšie provizórne, no efektívne riešenie: Nesú raketomet, ktorý si vojak bežne nesie na pleci
Ruské Shahedy dostali ďalšie provizórne, no efektívne riešenie: Nesú raketomet, ktorý si vojak bežne nesie na pleci
Armádne technológie

Bývanie

Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal

Pre kutilov

Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dara Rolins a jej dcéra Laura neprestávajú prekvapovať: Je z nej dospelá slečna, no zostáva nohami na zemi
Slovenské celebrity
Dara Rolins a jej dcéra Laura neprestávajú prekvapovať: Je z nej dospelá slečna, no zostáva nohami na zemi
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slovenské mestá pod snehovou
Domáce
Slovensko je pod snehom, meteorológovia VARUJÚ: Ďalšie výdatné prehánky prídu už dnes večer!
PROBLÉMY začiatkom roka: Hackeri
Zahraničné
PROBLÉMY začiatkom roka: Hackeri obrali klientov TEJTO poisťovne o stovky eur! Podvodný mail vyzerá takmer dokonale
Dron je schopný ničiť
Zahraničné
Šokovaní Ukrajinci: Zachytili veľmi nebezpečný a vylepšený ruský dron! Také niečo ešte nevideli
Nový zákon bude pre
Domáce
Nový zákon bude pre niektorých POHROMOU: Piť už nesmú ani SPOLUJAZDCI, vysoké pokuty hrozia týmto skupinám!

Ďalšie zo Zoznamu