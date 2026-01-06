Tiká vám ČASOVANÁ BOMBA: Lekárka varuje, TÁTO bežná ranná rutina zvyšuje riziko SRDCOVÉHO INFARKTU o 90 percent!

LONDÝN - Zdanlivo nevinná ranná rutina, ktorú obľubuje väčšina z nás, môže výrazne zvyšovať riziko srdcového infarktu. Lekárka Sana Sadoxaiová upozorňuje, že nedostatok pohybu hneď po prebudení udržiava telo v zápalovom stave a negatívne ovplyvňuje metabolizmus, tlak a hladinu cukru v krvi. Jednoduchá zmena pritom môže mať doslova život zachraňujúci účinok.
Doktorka Sana Sadoxaiová uvádza, že až 90 percent infarktov má pôvod v bežnom a hlavne nesprávnom rannom rituáli. Apeluje preto na ľudí, aby prevzali kontrolu nad svojím zdravím skôr, ako sa dostanú do rizika. „Skutočné nebezpečenstvo sa začína v momente, keď sa zobudíte a zostanete nehybní,“ povedala pre denník Mirror.
Väčšina ľudí sa z postele presunie k telefónu
Odborníčka, ktorá sa pravidelne prihovára svojim 42-tisíc sledovateľom na TikToku, kde zdieľa zdravotné rady, ďalej uviedla, väčšina ľudí sa z postele presunie k telefónu, potom sedí a následne sa ponáhľa von“. Podľa jej slov to znamená, že telo zostáva v stave „nízkeho pohybu a vysokej miery rizika zápalu“. Sadoxaiová vysvetľuje: „Tento jeden rituál potajomky urýchľuje inzulínovú rezistenciu, hromadenie tuku v oblasti brucha, vysoký krvný tlak, tichý zápal a metabolickú dysfunkciu. Všetky tieto faktory dramaticky zvyšujú riziko predčasných infarktov, najmä ak máte nadváhu alebo ste obézni.“
Čo s tým teda môžete urobiť?
Odborníčka uvádza, že ranný pohyb je jednoduchá zmena, ktorá môže zásadne ovplyvniť celkové zdravie. „Už päť až sedem minút ranného pohybu (svižná chôdza, strečing, dychové cvičenia), zlepšuje krvný obeh, aktivuje metabolizmus, stabilizuje hladinu cukru v krvi a chráni srdce viac, ako si ľudia uvedomujú,“ hovorí. „Vaša hmotnosť, metabolizmus a srdce sú úzko prepojené. Ignorovanie tohto ranného návyku je tichou hrozbou. Jeho zmena môže zachrániť život.“
Lekárka zakončila video prísnym varovaním pre tých, ktorí sa už môžu nachádzať blízko rizikovej hranice: „Ak bojujete s obezitou, tvrdohlavým brušným tukom, dýchavičnosťou, cukrovkou alebo únavou, ide o skoré metabolické varovné signály, ktoré by ste nemali ignorovať. Prevezmite kontrolu skôr, než sa z toho stane kardiálne riziko.“ Rady doktorky Sadoxaiovej zjavne zarezonovali aj u jej sledovateľov. Jeden z nich napísal: „V podstate nás zabíja to, že vstaneme a okamžite sa ponáhľame do práce.“