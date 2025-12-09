Utorok9. december 2025, meniny má Izabela, zajtra Radúz

Zabudnite na drahé vitamíny: KÁVA predlžuje život! Koľko šálok denne musíte vypiť? POZOR, toto by ste nemali prekročiť

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Nový výskum naznačuje, že pitie štyroch šálok kávy denne môže výrazne predĺžiť život. Káva sa už roky spája s nižším rizikom srdcových chorôb, demencie či cukrovky, no aktuálna štúdia ukazuje, že môže pomôcť aj ľuďom s vážnymi psychickými poruchami – a predĺžiť im život až o päť rokov.

Pacienti so závažnými duševnými poruchami, ako je schizofrénia či bipolárna porucha, žijú v priemere o 15 rokov kratšie ako ich zdraví rovesníci. Dôvodom je vyšší výskyt srdcových ochorení, niektorých druhov rakoviny či zrýchleného starnutia organizmu. Práve zrýchlené starnutie je spojené so skracovaním telomér – ochranných „čiapočiek“ na koncoch chromozómov, ktoré chránia DNA pred poškodením.

Zabudnite na drahé vitamíny:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Historicky prvá štúdia svojho druhu, publikovaná v British Medical Group, ukázala, že pravidelná konzumácia kávy má u týchto pacientov výrazný efekt: ak vypili tri až štyri šálky denne, ich teloméry boli dlhšie, čo zodpovedá približne piatim rokom „mladšieho“ biologického veku.

Odborníci zároveň upozorňujú, že piť viac ako odporúčané množstvo môže mať opačný efekt. Pacienti, ktorí vypili päť či viac šálok denne, mali teloméry kratšie a ich biologický vek bol vyšší. Rovnaké množstvo považujú za maximum aj odborné autority ako britská NHS či americká FDA.

Auto vs. šelma: Čo dokáže jediný úder medveďa? VIDEO z Japonska hovorí za všetko! Prečítajte si tiež

Auto vs. šelma: Čo dokáže jediný úder medveďa? VIDEO z Japonska hovorí za všetko!

Denná spotreba kávy

Výskumníci analyzovali krvné vzorky 436 pacientov s diagnózou schizofrénie, bipolárnej poruchy alebo ťažkej depresie s psychotickými prvkami. Účastníci zároveň uvádzali svoju dennú spotrebu kávy – od žiadnej po päť a viac šálok.

Ukázalo sa, že:

  • pacienti, ktorí pili päť a viac šálok, boli starší a fajčili dlhšie,
  • ľudia so schizofréniou pili kávu častejšie ako tí s afektívnymi poruchami,
  • dĺžka telomér sa naprieč skupinami výrazne líšila.

Výsledky tvorili typickú „J-krivku“ – najkratšie teloméry mali abstinenti a veľkí kávičkári, najdlhšie tí, ktorí pili tri až štyri šálky denne.

Prečo má káva taký účinok?

Presný mechanizmus zatiaľ nie je jasný. Káva totiž obsahuje množstvo bioaktívnych látok – od chlorogénovej kyseliny cez trigonelín až po melanoidíny. Práve tieto zložky sú známe silnými antioxidačnými vlastnosťami, ktoré môžu:

  • znižovať zápal,
  • chrániť bunky pred oxidačným stresom,
  • spomaľovať skracovanie telomér.

Oxidačný stres aj zápal pritom patria medzi hlavné problémy, ktoré prispievajú k zrýchlenému starnutiu pacientov so závažnými psychickými poruchami.

Mars opäť PREKVAPUJE! NASA zaznamenala dôkazy o tajomnom jave: Nález vyvolal VLNU otázok a napätia Prečítajte si tiež

Mars opäť PREKVAPUJE! NASA zaznamenala dôkazy o tajomnom jave: Nález vyvolal VLNU otázok a napätia

Nie všetci odborníci sú však nadšení. Dr. Elizabeth Akam z Loughborough University upozorňuje, že výskum považoval kávu za jednotnú látku, hoci v skutočnosti ide o komplexnú zmes chemických zlúčenín. Navyše, účastníci sami odhadovali svoju dennú spotrebu, čo môže skresliť výsledky. Podľa nej je navyše dôkazov o vplyve jednotlivých látok „veľmi zmiešaných“, a na presné odpovede budú potrebné štúdie, ktoré budú sledovať aj hladiny antioxidantov v krvi.

Robí váš pes TOTO? Odborníci odhalili desivú pravdu: Psy môžu prežívať svet úplne inak, než si myslíme! Prečítajte si tiež

Robí váš pes TOTO? Odborníci odhalili desivú pravdu: Psy môžu prežívať svet úplne inak, než si myslíme!

Ako sú na tom mladí ľudia?

Nové zistenia prichádzajú v čase, keď sa naprieč svetom výrazne zvyšuje výskyt psychických porúch najmä medzi mladými. Najnovšie údaje naznačujú, že až 34 percent mladých ľudí vykazuje príznaky duševného ochorenia, ako je depresia či úzkosť.

Viac o téme: KávaZdravieCukrovkaDemenciaVeda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený
NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený dážď a vražedné vetry: NASA hlási extrém, aký Zem nepozná
Zaujímavosti
STOP zahmleným oknám! Vodiči
STOP zahmleným oknám! Vodiči objavili lacný trik: Stačí dať TOTO pod sedadlo a je po probléme
Zaujímavosti
Intímne peklo kvôli NADMERNEJ
Intímne peklo kvôli NADMERNEJ hrúbke: Frustrácia namiesto rozkoše! Ženy pri TOM trpia, je to PREKLIATIE
Zaujímavosti
Zákulisie Google Street View:
Zákulisie Google Street View: Vodič prezradil TRAPASY, ktorým sa nevyhne! Selfie maniaci mu komplikujú život
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany SaS na tému absolútneho zlyhania Sakovej a nepridelenej energopomoci
Tlačová konferencia strany SaS na tému absolútneho zlyhania Sakovej a nepridelenej energopomoci
Správy
Minister Šutaj Eštok odmietol migračný pakt v Bruseli
Minister Šutaj Eštok odmietol migračný pakt v Bruseli
Správy
Výbuchy smiechu a slová, ktorými Kuly zabil: Bude mať doma čo vysvetľovať!
Výbuchy smiechu a slová, ktorými Kuly zabil: Bude mať doma čo vysvetľovať!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Emotívny záver výboru k
Emotívny záver výboru k Voderadom: Galko sa pochytil s poslancom Hlasu, prestaňte, tu nie ste doma! Kričali po sebe
Domáce
FOTO Envirorezort skracuje eurofondové procesy,
Envirorezort skracuje eurofondové procesy, no výzvy sú obrovské: Šéfka sekcie prehovorila, TOTO je dôležité!
Domáce
Premiér Robert Fico (Smer-SD),
Energopomoc sa bude nakoniec meniť! Saková po škandalóznom odhalení zatiahla ručnú brzdu
Domáce
Celoslovenská policajná kontrola: Tisíce vodičov pod drobnohľadom, odhalené stovky priestupkov aj alkohol
Celoslovenská policajná kontrola: Tisíce vodičov pod drobnohľadom, odhalené stovky priestupkov aj alkohol
Regióny

Zahraničné

MIMORIADNE V Rusku sa
MIMORIADNE V Rusku sa zrútilo veľké vojenské lietadlo, hlásia obete
Zahraničné
Útok thajského letectva na
ŤAŽKÉ boje v Ázii: Thajské letectvo zasiahlo KASÍNO! Veľké odhalenie počas brífingu
Zahraničné
FOTO Jakartu zasiahla katastrofa! V
Jakartu zasiahla katastrofa! V horiacej kancelárskej budove zahynulo 17 ľudí: Ďalší sú stále uväznení
Zahraničné
Izrael podnikol nálety na
Izrael podnikol nálety na juhu Libanonu: Terčom boli objekty a výcvikový tábor hnutia Hizballáh
Zahraničné

Prominenti

Bratislavské módne dni. Na
Belohorcová o TRAGÉDII na Tenerife: Turisti nerešpektujú zákazy... Proti vlne nemáte šancu!
Domáci prominenti
Ghetts
Smrteľná NEHODA slávneho rapera: Zabil 20-ročného muža a z miesta UŠIEL!
Zahraniční prominenti
FOTO Známa speváčka v spoločnosti
Známa speváčka v spoločnosti v priesvitnom outife: To je ale SEXI zadoček!
Domáci prominenti
Katy Perry
OBROVSKÉ Faux pas Katy Perry na diplomatickom stretnutí: Módni kritici sa musia chytať za hlavu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na drahé vitamíny:
Zabudnite na drahé vitamíny: KÁVA predlžuje život! Koľko šálok denne musíte vypiť? POZOR, toto by ste nemali prekročiť
Zaujímavosti
Vodopád v 6 500
Vodopád v 6 500 metroch? Lenka Poláčková opisuje desivé zmeny, ktoré zažila pri výstupe na Everest: Himaláje sa topia pred očami
dromedar.sk
STOP zahmleným oknám! Vodiči
STOP zahmleným oknám! Vodiči objavili lacný trik: Stačí dať TOTO pod sedadlo a je po probléme
Zaujímavosti
NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený
NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený dážď a vražedné vetry: NASA hlási extrém, aký Zem nepozná
Zaujímavosti

Dobré správy

Z jedného centu môžu
Z jedného centu môžu Slováci spraviť tisíce eur: Ukážeme vám, ako sa to dá spraviť
plnielanu.sk
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Hokej, futbal, MMA či známe behy: Poďte na šport ešte lacnejšie!
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Takmer padol slovenský rekord:
Takmer padol slovenský rekord: Lidl preto pripravil túto vianočnú novinku!
Domáce

Ekonomika

Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Schválená reforma sa dotkne tisícov rodín: Ako sa menia dôležité príspevky a aké budú nové sumy?
Nielen inflácia, ale aj nové dane: Tieto vládne opatrenia vám tento rok
Nielen inflácia, ale aj nové dane: Tieto vládne opatrenia vám tento rok "osladia" vianočné pečenie!
Kto je najlepšie pripravený na dôchodok? Výsledky najnovšej analýzy vás prekvapia!
Kto je najlepšie pripravený na dôchodok? Výsledky najnovšej analýzy vás prekvapia!
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)

Varenie a recepty

Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Čokoládové podkovičky z lineckého cesta. TOP recept, s ktorým sa nelámu a krásne zmäknú.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Dvojfarebné vianočné srdiečka, ktoré chutia ako z drahej cukrárne a pritom stoja pár centov.
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Koláče a torty
Margotkové kolieska: Stanú sa vašou sviatočnou klasikou?
Margotkové kolieska: Stanú sa vašou sviatočnou klasikou?
Výber receptov

Šport

Patrila k osobnostiam československého športu: Zomrela dvojnásobná olympijská medailistka
Patrila k osobnostiam československého športu: Zomrela dvojnásobná olympijská medailistka
Gymnastika
Salah vždy hovorí iba o sebe, ja, ja, ja: Legenda Liverpoolu sa pustila do nespokojného Egypťana
Salah vždy hovorí iba o sebe, ja, ja, ja: Legenda Liverpoolu sa pustila do nespokojného Egypťana
Premier League
Slovensko – Holandsko: Online prenos z play-off o štvrťfinále na MS vo florbale 2025
Slovensko – Holandsko: Online prenos z play-off o štvrťfinále na MS vo florbale 2025
Florbal
Z generálky na olympijský turnaj sa stal lazeret: Z nominácie Slovenska vypadla ďalšia opora
Z generálky na olympijský turnaj sa stal lazeret: Z nominácie Slovenska vypadla ďalšia opora
Reprezentácia

Auto-moto

Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Nový trend, ktorý mení produktivitu: Prečo si ľudia vytvárajú vlastné pracovné rituály a čo to znamená pre náš výkon
Motivácia a produktivita
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Týchto 5 vecí robíte každý deň v práci a ani neviete, že vás pomaly ničia. Pozor, toto zažíva väčšina z nás
Motivácia a inšpirácia
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
Motivácia a inšpirácia
Mladí chcú na vianočných darčekoch šetriť, starší sú štedrejší: V porovnaní s minulým rokom míňame menej
Mladí chcú na vianočných darčekoch šetriť, starší sú štedrejší: V porovnaní s minulým rokom míňame menej
Kariera.sk TS

Technológie

Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
Vedci našli spôsob, ako „dobíjať“ ľudské bunky. Tento objav môže zásadne spomaliť starnutie
Veda a výskum
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
„Peklo sa rozmrazilo“. Na Samsung telefónoch si už môžeš vyskúšať One UI 8.5. Prináša prelomové novinky
Samsung
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
POZOR! Veľká phishingová vlna sa valí aj cez Slovensko. Takto podvodníci kradnú Google účty
Bezpečnosť
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
Veda a výskum

Bývanie

Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali

Pre kutilov

Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Má 60, žiari bez make-upu aj so šedinami a navyše je stále sexy: Pavlína Pořízková prezradila recept na to, ako starnúť s gráciou
Zahraničné celebrity
Má 60, žiari bez make-upu aj so šedinami a navyše je stále sexy: Pavlína Pořízková prezradila recept na to, ako starnúť s gráciou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Emotívny záver výboru k
Domáce
Emotívny záver výboru k Voderadom: Galko sa pochytil s poslancom Hlasu, prestaňte, tu nie ste doma! Kričali po sebe
Premiér Robert Fico (Smer-SD),
Domáce
Energopomoc sa bude nakoniec meniť! Saková po škandalóznom odhalení zatiahla ručnú brzdu
Útok thajského letectva na
Zahraničné
ŤAŽKÉ boje v Ázii: Thajské letectvo zasiahlo KASÍNO! Veľké odhalenie počas brífingu
MIMORIADNE Ruské a čínske
Zahraničné
MIMORIADNE Ruské a čínske stíhačky vstúpili do zóny protivzdušnej obrany Južnej Kórey

Ďalšie zo Zoznamu