Zabudnite na drahé vitamíny: KÁVA predlžuje život! Koľko šálok denne musíte vypiť? POZOR, toto by ste nemali prekročiť

LONDÝN - Nový výskum naznačuje, že pitie štyroch šálok kávy denne môže výrazne predĺžiť život. Káva sa už roky spája s nižším rizikom srdcových chorôb, demencie či cukrovky, no aktuálna štúdia ukazuje, že môže pomôcť aj ľuďom s vážnymi psychickými poruchami – a predĺžiť im život až o päť rokov.
Pacienti so závažnými duševnými poruchami, ako je schizofrénia či bipolárna porucha, žijú v priemere o 15 rokov kratšie ako ich zdraví rovesníci. Dôvodom je vyšší výskyt srdcových ochorení, niektorých druhov rakoviny či zrýchleného starnutia organizmu. Práve zrýchlené starnutie je spojené so skracovaním telomér – ochranných „čiapočiek“ na koncoch chromozómov, ktoré chránia DNA pred poškodením.
Historicky prvá štúdia svojho druhu, publikovaná v British Medical Group, ukázala, že pravidelná konzumácia kávy má u týchto pacientov výrazný efekt: ak vypili tri až štyri šálky denne, ich teloméry boli dlhšie, čo zodpovedá približne piatim rokom „mladšieho“ biologického veku.
Odborníci zároveň upozorňujú, že piť viac ako odporúčané množstvo môže mať opačný efekt. Pacienti, ktorí vypili päť či viac šálok denne, mali teloméry kratšie a ich biologický vek bol vyšší. Rovnaké množstvo považujú za maximum aj odborné autority ako britská NHS či americká FDA.
Denná spotreba kávy
Výskumníci analyzovali krvné vzorky 436 pacientov s diagnózou schizofrénie, bipolárnej poruchy alebo ťažkej depresie s psychotickými prvkami. Účastníci zároveň uvádzali svoju dennú spotrebu kávy – od žiadnej po päť a viac šálok.
Ukázalo sa, že:
- pacienti, ktorí pili päť a viac šálok, boli starší a fajčili dlhšie,
- ľudia so schizofréniou pili kávu častejšie ako tí s afektívnymi poruchami,
- dĺžka telomér sa naprieč skupinami výrazne líšila.
Výsledky tvorili typickú „J-krivku“ – najkratšie teloméry mali abstinenti a veľkí kávičkári, najdlhšie tí, ktorí pili tri až štyri šálky denne.
Prečo má káva taký účinok?
Presný mechanizmus zatiaľ nie je jasný. Káva totiž obsahuje množstvo bioaktívnych látok – od chlorogénovej kyseliny cez trigonelín až po melanoidíny. Práve tieto zložky sú známe silnými antioxidačnými vlastnosťami, ktoré môžu:
- znižovať zápal,
- chrániť bunky pred oxidačným stresom,
- spomaľovať skracovanie telomér.
Oxidačný stres aj zápal pritom patria medzi hlavné problémy, ktoré prispievajú k zrýchlenému starnutiu pacientov so závažnými psychickými poruchami.
Nie všetci odborníci sú však nadšení. Dr. Elizabeth Akam z Loughborough University upozorňuje, že výskum považoval kávu za jednotnú látku, hoci v skutočnosti ide o komplexnú zmes chemických zlúčenín. Navyše, účastníci sami odhadovali svoju dennú spotrebu, čo môže skresliť výsledky. Podľa nej je navyše dôkazov o vplyve jednotlivých látok „veľmi zmiešaných“, a na presné odpovede budú potrebné štúdie, ktoré budú sledovať aj hladiny antioxidantov v krvi.
Ako sú na tom mladí ľudia?
Nové zistenia prichádzajú v čase, keď sa naprieč svetom výrazne zvyšuje výskyt psychických porúch najmä medzi mladými. Najnovšie údaje naznačujú, že až 34 percent mladých ľudí vykazuje príznaky duševného ochorenia, ako je depresia či úzkosť.