Šubová vyše mesiaca od domovej prehliadky: ŠOK po obdržaní opisu zápisnice! Hlavou krúti aj známy exvyšetrovateľ

BRATISLAVA - Predsedníčke mimoparlamentnej Pirátskej strany - Slovensko Zuzany Šubovej doručili po viac ako mesiaci opis zápisnice o vykonaní domovej prehliadky. Šubová zápisnicu označila za zdrap papiera, kde nesedí absolútne nič. Viacero problémov pri postupe polície vidí aj bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek.
O tom, že jej vyšetrovateľka ÚBOK doručila v pondelok po vyše mesiaci od vykonania domovej prehliadky opis zápisnice o vykonaní domovej prehliadky, informovala sama Zuznana Šubová na sociálnej sieti. „S absolútne nepravdivými údajmi a evidentne prišlo k manipulácii s dôkazmi. Považujem to za absolútny škandál,“ tvrdí. Poukázala na to, že rovnopis zápisnice z domovej prehliadky jej mal byť podľa zákona vydaný ihneď, respektíve najneskôr do 24 hodín po domovej prehliadke. Ona namiesto rovnopisu dostala opis a aj to po mesiaci.
Šubová ďalej uvádza, že podľa zápisnice na výzvu vyšetrovateľky dobrovoľne vydala veci uvedené v príkaze súdu. Podľa zákona však domovú prehliadku možno vykonať len vtedy, ak sa výzvou nedosiahlo dobrovoľné vydanie veci. „Ak teda boli veci vydané dobrovoľne, domová prehliadka sa už nemá vykonať. Napriek tomu nasledovala 7-hodinová hĺbková invazívna domová prehliadka a skúmanie vecí, ktoré s nebezpečným prenasledovaním absolútne nesúviseli," rozčuľuje sa Šubová.
„Úplnou perlou 7hodín trvajúcej domovej prehliadky je obsah zápisnice, ktorý pobavil bývalých operatívcov a vyšetrovateľov, ktorým som túto zápisnicu poslala. Neveriacky krútia hlavou, že toto snáď nie je ani pravda. Zo zápisnice sa dozviete, že som si dala kávu, cigaretu a croasant a potom samé nezrovnalosti. Hotová párty prehliadka,“ pokračuje. Poukazuje aj na časové nezrovnalosti, ktoré podľa nej zápisnica obsahuje. „Tá zápisnica je zdrap papiera, kde nesedí absolútne nič. Ani popísané udalosti, ani časy, jednoducho nič. Považujem to za vážne zneužitie právomocí verejného činiteľa. Touto domovou prehliadkou sa porušilo, čo sa porušiť dalo. 7 hodín trvajúca domová prehliadka a oni tam píšu, že som pila kávu a dala si croasant. Je toto normálne?“ pýta sa.
Postup kritizuje aj exvyšetrovateľ Šátek
Nad tým, ako mali postupovať policajti v prípade Zuzany Šubovej, krúti hlavou a j bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek. „Neviem si ani predstaviť ako výkon vyšetrovania a dodržiavania zákonných postupov musí vyzerať na nižších organizačných stupňoch – na okresných a krajských riaditeľstvách polície – keď na centrálnom UBOK-u Prezídia PZ sa realizuje domová prehliadka takýmto nezákonným postupom,“ povedal.
K postupu vytkol hneď niekoľko vecí. „Zápisnica o vykonaní domovej prehliadky nie je žiadny úradný záznam, kde sa románovou formou opisuje časový sled konania osôb a vykonávajúcich policajtov počas tohto úkonu. Ja osobne som sa za 27 rokov praxe vyšetrovateľa s takýmto niečím nestretol,“ uviedol. Je podľa neho tiež čudné, že sa v celej zápisnici neobjavilo konštatovanie, že policajti vykonávajúci prehliadku mali na hlavách ´kuklu´, ani to, z akého dôvodu to bolo a kto a akým spôsobom im to schválil.
Tiež uviedol, že vyšetrovateľka nedodržala Trestný poriadok, keď nepredložila Šubovej rovnopis zápisnice o vykonaní domovej prehliadky a zároveň nedodržala ani trestným poriadkom určenú lehotu predloženia. Podľa zákona tak mala urobiť ihneď po skončení prehliadky alebo najneskôr do 24 hodín. Šubovej však doručili dokumenty až takmer po mesiaci od výkonu prehliadky a aj to nie rovnopis, ale opis. To podľa neho vyvoláva podozrenie, že s obsahom danej zápisnice bolo manipulované. „Logicky si neviem vysvetliť, prečo musel vyšetrovateľ urobiť ´opis´ zápisnice a jednoduchým a krátkym spôsobom originálnu zápisnicu neskopíroval,“ zamýšľa sa.
Poukázal tiež na to, že je absolútne v rozpore s Trestným poriadkom, aby vyšetrovateľkou boli zaistené veci a písomnosti, ktoré nemajú základné identifikačné údaje napr. „mobilný telefón, čierny, Samsung“, alebo „listina bez obálky, jeden list“. „Týmto sa fakticky anuluje možnosť spätne zistiť, ktorá zaistená písomnosť, na ktorom mieste bola nájdená a čo obsahovala. Tento fakt opäť vyvoláva podozrenie, ťažko vyvrátiteľné, že so zaistenými vecami a písomnosťami sa môže následne manipulovať resp. podsúvať iné, s prehliadkou nesúvisiace písomnosti,“ tvrdí.
„Vždy som ako vyšetrovateľ tvrdil, že je úplne jedno, či niekto získal titul JUDr. dokonca PhD., dôležité je čo má v hlave a ako pozná a vie aplikovať zákony. Výkon tejto domovej prehliadky to len potvrdzuje. Predpokladám, že tento úkon ako celok bude vyhodnotený ako nezákonne vykonaný a výstupy z neho (prípadné kriminalistické expertízy) nebudú pre ich nezákonnosť (jedovaté plody) môcť byť použité v trestnej veci ako dôkazy. V danej veci by malo nastúpiť disciplinárne konanie voči policajtom zodpovedným za vykonanie prehliadky a vec by mala byť vyšetrovateľke odňatá a pridelená späť poverenému policajtovi OO-PZ Miloslavovo,“ myslí si.
V dome predsedníčky mimoparlamentnej Pirátskej strany - Slovensko Zuzany Šubovej zasahovala polícia 19. januára 2026. Následne bola aj zadržaná. Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sa zaoberá podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania. Polícia zároveň odmietla tvrdenia spochybňujúce zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci. Šírenie nepodložených tvrdení o údajnom umlčiavaní osôb či zneužívaní policajných právomocí považuje za zavádzajúce.