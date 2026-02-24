Trump preferuje diplomaciu voči Iránu: Je však ochotný použiť aj smrtiacu silu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump preferuje diplomatické riešenie sporu s Iránom, ale v prípade potreby je ochotný použiť aj smrtiacu silu, oznámil v utorok Biely dom. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Prvá možnosť prezidenta Trumpa je vždy diplomacia. Ale ako ukázal... v prípade potreby je ochotný použiť smrtiacu silu armády Spojených štátov. Prezident je tu vždy tým, kto rozhoduje ako posledný,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.
Rubio informuje Kongres o krokoch voči Iránu
Americký minister zahraničia Marco Rubio má v utorok podľa zdroja agentúry Reuters v Bielom dome informovať najvyšších predstaviteľov Kongresu o najnovších krokoch USA v prípade Iránu. Agentúra uvádza, že k situácii na Blízkom východe by sa mohol Trump vyjadriť aj vo večernom prejave o stave Únie.
Spojené štáty do blízkosti Iránu v uplynulých týždňoch nasadili početné námorné a letecké sily pre prípad nariadenia útoku šéfom Bieleho domu. Trump 19. februára vyhlásil, že Teheránu dáva 10 až 15 dní na dosiahnutie dohody o iránskom jadrovom programe.