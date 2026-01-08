Vtáky si pamätajú vaše auto: Zistite, či patríte medzi ich favoritov! TENTO detail rozhoduje

USA - Nie všetky autá sú pre vtáky rovnako lákavé. Farba, značka a veľkosť vozidla môžu rozhodnúť, či sa vaše auto stane pravidelným terčom vtáčieho trusu... Majitelia niektorých áut na jeho čistenie ročne minú stovky eur.
Väčšina vodičov už určite zažila nepríjemné prekvapenie v podobe vtáčieho trusu na svojom aute. Ak ste si niekedy položili otázku, prečo práve vaše auto pravidelne končí ako cieľ vtákov, nejde len o náhodu. Podľa najnovšieho prieskumu predajcu Alan’s Factory Outlet totiž farba a značka vozidla zohrávajú významnú úlohu, informuje New York Post.
Ktorá farba je najrizikovejšia?
Štúdia medzi tisíckou majiteľov áut ukázala, že najčastejšie sťažnosti smerovali na hnedé, červené a čierne vozidlá. Naopak, biele, strieborné či sivé autá si vtáky podľa pozorovaní menej vyberajú – alebo si znečistenie menej všímame. Odborníci upozorňujú, že vtáky vnímajú farby inak ako ľudia, vrátane ultrafialového spektra, takže niektoré odtiene im doslova „žiaria“ pred očami.
Zaujímavé je, že vtáky majú preferencie aj čo sa týka značiek. V prieskume sa ako najčastejšie „napádané“ objavili vozidlá značiek Ram, Jeep a Chevrolet, najmä preto, že ide často o väčšie autá s rozľahlejšími karosériami. Vodiči áut značiek Tesla či Lexus dokonca uvádzali, že sa cítia „prenasledovaní“, pretože vtáky ich vozidlá cielene vyhľadávajú. Vedci pripomínajú, že niektoré druhy vtákov, napríklad vrany, si dokážu zapamätať ľudí a situácie aj celé roky, a holuby si pamätajú „priateľov aj nepriateľov“.
Majitelia týchto značiek by mali spozornieť
Medzi ďalšie časté terče patrí Kia, Audi, Ford, Nissan, Dodge či Subaru. Majitelia, ktorí sa prieskumu zúčastnili, uviedli, že čistenie a oprava auta po vtáčom truse ich ročne stojí v priemere približne 500 eur. Ak chcete minimalizovať riziko, že sa vaše auto stane pravidelným „cieľom“, odborníci odporúčajú parkovať pod strechou, mimo stromov, vedení či ríms, kde vtáky radi posedávajú. Pomôcť môže aj kvalitná plachta na auto, ktorá vozidlo ochráni pred nechceným znečistením.