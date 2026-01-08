Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Vtáky si pamätajú vaše auto: Zistite, či patríte medzi ich favoritov! TENTO detail rozhoduje

Ilustračné foto
USA - Nie všetky autá sú pre vtáky rovnako lákavé. Farba, značka a veľkosť vozidla môžu rozhodnúť, či sa vaše auto stane pravidelným terčom vtáčieho trusu... Majitelia niektorých áut na jeho čistenie ročne minú stovky eur.

Väčšina vodičov už určite zažila nepríjemné prekvapenie v podobe vtáčieho trusu na svojom aute. Ak ste si niekedy položili otázku, prečo práve vaše auto pravidelne končí ako cieľ vtákov, nejde len o náhodu. Podľa najnovšieho prieskumu predajcu Alan’s Factory Outlet totiž farba a značka vozidla zohrávajú významnú úlohu, informuje New York Post.

 (Zdroj: Getty Images / Lemanieh)

Ktorá farba je najrizikovejšia?

Štúdia medzi tisíckou majiteľov áut ukázala, že najčastejšie sťažnosti smerovali na hnedé, červené a čierne vozidlá. Naopak, biele, strieborné či sivé autá si vtáky podľa pozorovaní menej vyberajú – alebo si znečistenie menej všímame. Odborníci upozorňujú, že vtáky vnímajú farby inak ako ľudia, vrátane ultrafialového spektra, takže niektoré odtiene im doslova „žiaria“ pred očami.

 (Zdroj: Getty Images)

Zaujímavé je, že vtáky majú preferencie aj čo sa týka značiek. V prieskume sa ako najčastejšie „napádané“ objavili vozidlá značiek Ram, Jeep a Chevrolet, najmä preto, že ide často o väčšie autá s rozľahlejšími karosériami. Vodiči áut značiek Tesla či Lexus dokonca uvádzali, že sa cítia „prenasledovaní“, pretože vtáky ich vozidlá cielene vyhľadávajú. Vedci pripomínajú, že niektoré druhy vtákov, napríklad vrany, si dokážu zapamätať ľudí a situácie aj celé roky, a holuby si pamätajú „priateľov aj nepriateľov“.

Majitelia týchto značiek by mali spozornieť 

Medzi ďalšie časté terče patrí Kia, Audi, Ford, Nissan, Dodge či Subaru. Majitelia, ktorí sa prieskumu zúčastnili, uviedli, že čistenie a oprava auta po vtáčom truse ich ročne stojí v priemere približne 500 eur. Ak chcete minimalizovať riziko, že sa vaše auto stane pravidelným „cieľom“, odborníci odporúčajú parkovať pod strechou, mimo stromov, vedení či ríms, kde vtáky radi posedávajú. Pomôcť môže aj kvalitná plachta na auto, ktorá vozidlo ochráni pred nechceným znečistením.

Rodina našla v dome zvláštne zariadenie: Sledoval ich niekto? Nečakaný objav vyvolal paniku... naozaj to je kamera?
Klimatická katastrofa sa blíži: Ľadovce miznú rýchlejšie, než sme si mysleli! TENTO rok bude kritický
Pitie kávy v nesprávny čas môže ohroziť tvoje zdravie: TOTO je ideálny moment! Srdce vám poďakuje
Temná strana fetiš večierkov: Plus size modelka prezradila, čo sa tam NAOZAJ DEJE! Prečo opustila OnlyFans?
Gaya Tumuli – pohrebné mohylové hrobky na Kórejskom polostrove
Gaya Tumuli – pohrebné mohylové hrobky na Kórejskom polostrove
Odovzdanie a prevzatie velenia Tímu pre integráciu síl NATO na Slovensku
Odovzdanie a prevzatie velenia Tímu pre integráciu síl NATO na Slovensku
Spoločná tlačová konferencia predsedov vlád SR a ČR
Spoločná tlačová konferencia predsedov vlád SR a ČR
sprava prezident SR Peter
Prezident Pellegrini vymenoval za podpredsedníčku Najvyššieho súdu Teréziu Mecelovú
Branislav Gröhling.
SaS hovorí o devastácii kultúry a kolapse rezortu: Ministerstvo kultúry reaguje! Obviňuje liberálov z pokrytectva
Bratislava predbehla desiatky európskych
Bratislava predbehla desiatky európskych miest, Briti ju zaradili medzi top destinácie 2026
Na Skalke pri Kremnici spustili zasnežovanie bežeckých tratí – sezóna bude dlhšia aj stabilnejšia
Na Skalke pri Kremnici spustili zasnežovanie bežeckých tratí – sezóna bude dlhšia aj stabilnejšia
Napätie rastie: Čína a
Napätie rastie: Čína a Rusko kritizujú USA! Zadržanie tankera s ruskou vlajkou má byť hrubé porušenie práva
Ruskí vojaci pália na
Hrozivé varovanie expertov: Rusko môže zaútočiť na NATO už v najbližšej dobe! Uviedli aj konkrétny rok
Európa sa pripravuje na
Európa sa pripravuje na boj chladu a tepla: Slovensko bude v centre tohto chaosu
Nemecký prezident Steinmeier ostro
Nemecký prezident Steinmeier ostro kritizoval kroky USA pod vedením Trumpa
Módna prehliadka Marcela Holubca
Slovenská herečka čelila svojmu STRACHU rok po VÁŽNEJ nehode: Nohy jej zväzovali kruté spomienky!
Ray J
EX Kim Kardashian po vážnej diagnóze: Pred 4 rokmi takmer prišiel o život... A opäť je v nemocnici!
Plačková pod paľbou kritiky:
Plačková pod paľbou kritiky: 18 eur za 3 kávy? Bloger ju zvozil pod čiernu zem!
VOJNA medzi slávnymi mamičkami:
VOJNA medzi slávnymi mamičkami: Herečka ich nazvala TOXICKÝMI... Takto sa vraj správajú!
Vtáky si pamätajú vaše auto: Zistite, či patríte medzi ich favoritov! TENTO detail rozhoduje
Najextrémnejšie zimy v dejinách:
Najextrémnejšie zimy v dejinách: Roky, keď zamrzli rieky, morské zátoky aj celá Európa
Rodina našla v dome zvláštne zariadenie: Sledoval ich niekto? Nečakaný objav vyvolal paniku... naozaj to je kamera?
Pitie kávy v nesprávny čas môže ohroziť tvoje zdravie: TOTO je ideálny moment! Srdce vám poďakuje
Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!

Poznáme nomináciu Slovenska na ZOH 2026! Trio z KHL a jedno prekvapenie
Poznáme nomináciu Slovenska na ZOH 2026! Trio z KHL a jedno prekvapenie
Diamant, ktorý nám závidí aj Kanada: Lopušanová sa môže zapísať do histórie MS v hokeji
Diamant, ktorý nám závidí aj Kanada: Lopušanová sa môže zapísať do histórie MS v hokeji
Bravó, Nasťa! Kuzminová predviedla parádny šprint, životné preteky sestier Remeňových
Bravó, Nasťa! Kuzminová predviedla parádny šprint, životné preteky sestier Remeňových
VIDEO Plakali úplne všetci: Dojímavá spomienka na Bakkena, Slovensko s najlepším výsledkom za dlhé roky
VIDEO Plakali úplne všetci: Dojímavá spomienka na Bakkena, Slovensko s najlepším výsledkom za dlhé roky
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
WhatsApp práve dostal niekoľko vylepšení. Takto skrotí chaos v skupinových četoch
Plánuješ kúpu nového telefónu? Dlho neváhaj. Telefóny výrazne zdražejú a toto je dôvod, priznáva šéf Samsungu
Plánuješ kúpu nového telefónu? Dlho neváhaj. Telefóny výrazne zdražejú a toto je dôvod, priznáva šéf Samsungu
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie

Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Dvojice znamení zverokruhu, ktoré dokážu v roku 2026 vytvoriť najsilnejší pár
Dvojice znamení zverokruhu, ktoré dokážu v roku 2026 vytvoriť najsilnejší pár
Telefonáty z BRITÁNIE bombardujú
Telefonáty z BRITÁNIE bombardujú Slovákov: Polícia vyzýva na ostražitosť, na TOTO si určite dávajte pozor!
Vážna dopravná nehoda pri Martine: Dievča zostalo zakliesnené pod autobusom! Zásah hasičov
ZVRAT v prípade miliónovej
ZVRAT v prípade miliónovej lúpeže v Bratislave! Policajti odhalili prvého zo šiestich maskovaných zlodejov
Tupak, Santiago či Aurora:
Tupak, Santiago či Aurora: Košická nemocnica zverejnila bizarný ZOZNAM mien novorodencov, TOTO by vám nenapadlo!

