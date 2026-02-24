Americká armáda presúva na Blízky východ ďalších 12 stíhačiek F-22

LONDÝN - Spojených štátov začala s presunom dvanástich stíhačiek F-22 z leteckej základne v Spojenom kráľovstve na Blízky východ. Informáciu priniesol spravodajský portál The Times of Israel (TOI).
Stíhačky dorazili do Británie
Stíhačky vybavené technológiou stealth podľa zistení portálu vyrazili spoločne s tankovacími lietadlami KC-46 z leteckej základne Lakenheath v anglickom grófstve Suffolk. Do Spojeného kráľovstva dorazili minulý týždeň a pre problémy s tankovaním sa tam zdržali niekoľko dní.
Podľa služby Military Air Tracking Alliance (MATA) v uplynulých dňoch Spojené štáty presunuli na Blízky východ desiatky stíhačiek typov F-35, F-22 či F-15, tiež dopravné, tankovacie a radarové lietadlá.
Trump hrozí Iránu vojenskou intervenciou
Trump v poslednom období Iránu opakovane pohrozil vojenskou intervenciou. USA už v januári na Blízkom východe nasadili lietadlovú loď USS Abraham Lincoln, smeruje tam aj najväčšia lietadlová loď USS Gerald R. Ford, ktorá kotví pri Kréte.
USS Ford čelí podľa amerického denníka The Wall Street Journal problémom s upchávaním systému VCHT (Vacuum Collection, Holding and Transfer) pre odvod odpadovej vody zo 650 toaliet na palube. Opakovane zlyháva a často celé sekcie toaliet prestanú fungovať.