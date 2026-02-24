Ľudia vyšli do ulíc na podporu Ukrajiny! Štvrté výročie vojny a skandovanie krátko po Ficovom výstupe o elektrine!

BRATISLAVA - Neuveriteľné štyri roky trvajúci konflikt na Ukrajine. Vojenský konflikt blízko Európskej únie a státisíce mŕtvych a mier v nedohľadne. Aj toto sú dôvody, prečo ľudia vyšli do ulíc Bratislavy na Pochod solidarity. Na tribúne vystúpi viacero rečníkov a udalosť organizuje združenie Mier Ukrajine, ktoré ich už počas posledných rokov organizovalo viacero.
VIDEO Začiatok pochodu z Hodžovho námestia:
Aktualizované 17:29
Na pochode nechýbajú povedomé tváre zo skorších protestov v gescii Mier Ukrajine, jeden z transparentov dokonca drží partner bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej Juraj Rizman. Ten sa angažuje v občianskom združení Post Bellum.
Zvyšné zábery si môžete pozrieť v galérii nižšie:
"Už štyri roky Ukrajina čelí brutálnej a ničím neospravedlniteľnej ruskej agresii. Štyri roky bombardovania miest, zabíjania civilistov, únosov detí, ničenia celej krajiny. Štyri roky odporu, odvahy a boja za slobodu, ktorá sa týka aj nás všetkých," napísali organizátori na sociálnej sieti.
V utorok 24. februára ľudia zhromažďujú na Hodžovom námestí v Bratislave. Odtiaľ spoločne dajú najavo, že stoja za Ukrajinou každý jeden deň od začiatku vojny a chcú s ňou ísť až do jej víťazstva.
Pochod pred Ukrajinskú ambasádu
"Že solidarita nie je jednorazové gesto, ale dlhodobý postoj. Že stojíme na strane obetí, nie agresora. Pochod k Ukrajinskej ambasáde bude dôstojným, ale jasným vyjadrením podpory Ukrajine, jej obyvateľom a všetkým, ktorí trpia následkami vojny. Pripomenieme si obete, vyjadríme úctu tým, ktorí bránia svoju krajinu a odmietneme normalizáciu násilia a lží. Za Ukrajinu. Za vašu a našu slobodu," dodali.
Pochod sa koná len pár hodín po vyhlásení slovenského predsedu vlády o tom, že inštruoval Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS), aby zastavil núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu. Nesúhlas s týmto vyhlásením vyjadrilo viacero opozičných politikov. Fico tento krok označil za "prvé recipročné opatrenie".