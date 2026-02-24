Libanon varuje pred eskaláciou: Izrael môže zasiahnuť strategickú infraštruktúru pri konflikte s Iránom

ŽENEVA - Libanonský minister zahraničných vecí Júsif Radždži v utorok vyjadril obavu z potenciálneho útoku Izraela na infraštruktúru v Libanone v prípade, že situácia okolo Iránu bude eskalovať. Informuje o tom agentúra AFP.
Libanon reaguje na izraelské útoky
Šéf libanonskej diplomacie reagoval na zintenzívnenie izraelských útokov na militantné hnutie Hizballáh, ktoré Irán v Libanone dlhodobo financuje a podporuje zbraňami, ale aj na posilňovanie vojenskej prítomnosti USA na Blízkom východe.
„Existujú náznaky, že Izraelčania by v prípade eskalácie mohli udrieť veľmi tvrdo, potenciálne aj na strategickú infraštruktúru, akou je letisko,“ povedal Radždži novinárom v Ženeve. „V súčasnosti vyvíjame diplomatické úsilie so žiadosťou, aby ani v prípade odvetných opatrení nebola libanonská civilná infraštruktúra terčom útokov,“ dodal minister. „Táto vojna sa nás netýka,“ vyhlásil Radždži a zdôraznil, že libanonská vláda svoj postoj deklarovala jasne.
Obavy z reťazovej reakcie konfliktu
„To, čoho sa Libanončania obávajú, je reťazová reakcia: americký útok na Irán, odvetný útok Hizballáhu na Izrael, po ktorom bude nasledovať rozsiahla izraelská odpoveď,“ objasnil pod podmienkou zachovania anonymity pre AFP ďalší libanonský predstaviteľ.
Washington v pondelok nariadil svojim diplomatom a ich rodinným príslušníkom v Libanone, ktorých prítomnosť tam nie je nevyhnutná, aby krajinu opustili pre hrozbu potenciálneho útoku na Irán. Hizballáh je značne oslabený po vojne s Izraelom, ktorú pozastavilo prímerie z novembra 2024. Izrael napriek prímeriu v Libanone útočí takmer denne a zdôvodňuje to tvrdeniami, že útočí na ciele Hizballáhu, aby sa hnutie nemohlo opäť vyzbrojovať. Najnovšie útočil Izrael v piatok.