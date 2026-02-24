Trpké poníženie pre Mazureka: Sabaka vysúdené peniaze od kontroverzného europoslanca poslal na Ukrajinu!

BRATISLAVA - Toto len tak nerozdýcha. Reč je o kontroverznom europoslancovi Milanovi Mazurekovi z hnutia Republika. Ten sa svojho času pustil do rečníckeho súboja s infektológom Petrom Sabakom na sociálnej sieti. Okrem toho, že ho nazval "covidovým prorokom" si na ňom zgustol aj všelijako ináč. Nevyplatilo sa mu to a nakoniec ho Sabaka zažaloval a súd vyhral. Mazurek je dlžný ospravedlnenie a už lekárovi poslal aj odškodné. Europoslanec sa bude zrejme cítiť zvláštne, keď zistí, že jeho prostriedky skončili v zbierke pomoci na Ukrajinu.
Spor medzi týmito dvoma vznikol aj pre to, čo Mazurek na sociálnej sieti uverejňoval statusy a videá, v ktorých Sabaku svojsky kritizoval a nepriamo ho spájal s rôznymi negatívnymi tvrdeniami – napríklad ho označil za „covidového proroka“ a spájal ho s údajnými následkami protipandemických rozhodnutí. Sabaka to považoval za ohováranie a nepravdivé obvinenia, ktoré poškodzovali jeho profesionálnu reputáciu.
Mazurek na súde POHOREL: Sabakovi už vyplatil peniaze, čaká sa ešte na ospravedlnenie a vymáha ho exekútor!
Časť Mazurekových peňazí išla na zbierku Teplo pre Ukrajinu
Krajský súd v Prešove nakoniec konflikt rozhodol v prospech lekára a Mazurek musí Sabakovi zaplatiť nemajetkovú ujmu (odškodné) a verejne sa mu ospravedlniť za svoje výroky.
Medzitým sa na portáli donio.sk rozbehla veľmi úspešná zbierka na teplo pre Ukrajinu, ktorej chce väčšina Slovákov aspoň takto symbolicky pomôcť v ťažkých vojnových časoch.
Mazurek sankciu už vraj zaplatil a teraz sa už aj vie, ako s prostriedkami Sabaka naložil. Objavil sa totiž medzi mnohými prispievateľmi a pod svoj 500-eurový príspevok uviedol aj odkaz. "Od pána Mazureka:)" napísal Peter Sabaka, pričom tento príspevok poslal na práve 4-ročné výročie začiatku plnoformátového konfliktu na Ukrajine.
Potvrdenie príspevku neskôr na sociálnej sieti potvrdil aj sám Sabaka. "Vojnový zločinec Putin sa snaží zlomiť vôľu hrdinsky sa brániacich Ukrajincov tak, že ich sužuje zimou. Je to podlý a odporný akt cielený proti civilistom, deťom, ich matkám, seniorom a chorým, proti tým najzraniteľnejším. Kde zlyháva náš štát, pomáhajú dobrovoľníci a štedrí darcovia. Preto som sa rozhodol časť peňazí od pána Mazureka venovať na "Teplo pre Ukrajinu"," napísal Sabaka.