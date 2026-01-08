Nechala si vytetovať meno frajera: Z trápneho tetovania spravila vtip, ktorý baví tisíce ľudí! Nápad rozosmial internet

VEĽKÁ BRITÁNIA - Rozchod, ktorý by iných zlomil, ona premenila na virálny vtip. Mladá Britka si po stávke nechala vytetovať meno partnera, no keď vzťah stroskotal, namiesto zakrývania prišla s nápadom, ktorý rozosmial internet.
Rozchody zvyčajne znamenajú bolestivé spomienky a snahu zabudnúť, no Katie Allan z Anglicka sa rozhodla ísť úplne opačnou cestou. Tetovanie s menom bývalého priateľa Ryana, ktoré si dala urobiť ešte počas vzťahu, sa po ich rozchode stalo neželanou pripomienkou. Namiesto laseru či prekrytia však zvolila kreatívne riešenie.
Pôvodné tetovanie vzniklo zo stávky. Partner ju provokoval, že by si jeho meno nikdy nedala vytetovať, a Katie mu chcela dokázať opak. Tetovanie na pravom boku ju stálo len pár desiatok eur, no po rozchode v júli nadobudlo úplne iný význam.
Napadlo by vám to?
Spolu s kamarátkami začala premýšľať, čo s ním urobiť. A práve vtedy vznikol nápad, ktorý z obyčajnej chyby spravil internetový hit. Namiesto zakrývania stačilo doplniť tri písmená — z mena Ryan sa stalo Ryanair. Symbolika bola priam dokonalá. Krátko po rozchode totiž Katie letela práve touto leteckou spoločnosťou na dovolenku do Ibizy. K pôvodnej tatérke sa vrátila v októbri, pričom úprava tetovania ju nestála ani cent. „Smiala sa, lebo ma od toho mena kedysi odhovárala,“ priznala Katie pre New York Post.
Video s premenou zverejnila na sociálnych sieťach a okamžite si získalo pozornosť. Státisíce zhliadnutí a nadšené komentáre označovali jej nápad za geniálny spôsob, ako sa vyrovnať s rozchodom bez horkosti. Katie tvrdí, že za jej rozhodnutím nie je žiadna pomsta ani smútok. „Je to vtipné a presne vystihuje, aká som,“ hovorí. Z nepríjemnej spomienky sa tak stal symbol nadhľadu, a zároveň dôkaz, že aj z chýb sa dá spraviť niečo, čo ľudí pobaví.