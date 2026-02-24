Spor o ropu s Chorvátskom rozhneval Slovákov: Výzva na BOJKOT, viacerí vraj rušia dovolenky na Jadrane!

BRATISLAVA - V čase covidu vyzývali mnohí Slováci k bojkotu známych keksov, v poslednom období zase znel verejnosťou bojkot samoobslužných pokladní. Po novom sa na sociálnej sieti po kroku Chorvátska nepovoliť prepravu ruskej ropy objavili výzvy Slovákov k bojkotu dovoleniek na Jadrane.
Ruský útok na Ukrajine poškodil ropovod Družba a zastavil tok ruskej ropy na Slovensko aj do Maďarska. Budapešť a Bratislava požiadali Chorvátsko, aby cez ropovod JANAF umožnilo tranzit tej istej lacnej ruskej ropy.
Chorvátsko ale žiadosti odmietlo. Záhreb ponúkol pomoc len s neruskou ropou v súlade s legislatívou Európskej únie a sankčnými predpismi amerického úradu OFAC a zdôraznil, že JANAF má dostatočnú kapacitu. Šušnjar uviedol, že Jadranský ropovod prevádzkovaný spoločnosťou JANAF je schopný prepraviť 15 miliónov ton ropy ročne, čo prevyšuje kombinovanú kapacitu rafinérií Százhalombatta a Bratislava, takže neexistujú žiadne technické prekážky. Dodal, že prepravné poplatky tvoria len približne jedno percento z celkových nákladov na ropu.
Výzva na bojkot dovoleniek v Chorvátsku
Po kroku nepovoliť tranzit ruskej ropy na Slovensko sa mnoho občanov vzbúrilo a vyzýva na bojkot dovoleniek v Chorvátsku. Množia sa pod viacerými príspevkami v komentároch. "Chorvátsko by sa prebralo, keby Slováci prestali chodiť k nim na dovolenku," zamyslela sa Slovenka, s ktorou ďalšia súhlasila, že by sa im zišlo urobiť na jeden rok výnimku.
"Je to jednoduché. Oni nám neprepravia ropu, ani jeden Slovák nepôjde na dovolenku do Chorvátska," zareagoval ďalší. "Viac do Chorvátska nejdem," napísal Ján.
Príspevok, že Slovák ruší dovolenku na Jadrane, sa objavila aj v skupine k dovolenkám v Chorvátsku na sociálnej sieti. "Neviem ako vy, ale my rušíme dovolenky v Chorvátsku. Nech im tam chodia Voloďovia. Odmietli nám prepravovať ropu cez ich JANAF, vôbec nerešpektujú, že máme výnimku," napísal. S veľkou odozvou sa tam však nestretol. Viacerí nechápu, prečo do všetkého miešajú Slováci politiku. Mnohí to považujú dokonca za dobrú správu, pretože tam budú mať viac miesta, keď bude menej ľudí.
Niektorí dokonca pritvrdzujú. Jeden napísal, že do Chorvátska naschvál pôjde, no neubytuje sa tam a bude chodiť po súkromných pozemkoch "s*ať" a vyhadzovať smeti. "Nie kvôli rope, ale spravil by som to aj tak," zakončil.