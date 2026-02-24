SÚD so slávnym hercom: Je obvinený zo ZNÁSILNENÍ... Cíti sa NEVINNÝ!

LONDÝN - Britský komik a herec Russell Brand sa v utorok na súde v londýnskej štvrti Southwark označil za nevinného v prípade dvoch nových obvinení zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia. Počas krátkeho pojednávania mu súd predĺžil platnosť kaucie. Komik sa má na súd dostaviť opäť v júni, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Brand, ktorý na súd prišiel s výtlačkom Biblie, poprel obvinenia zo sexuálneho napadnutia ženy v Londýne v roku 2009 a znásilnenia inej ženy v tom istom roku, ktoré sa údajne stalo takisto v britskej metropole. Prokuratúra vlani v apríli obvinila 50-ročného Branda v dvoch prípadoch znásilnenia, dvoch prípadoch sexuálneho napadnutia a jednom prípade obťažovania. K trestným činom podľa nej došlo v rokoch 1999 - 2005 v anglickom prímorskom meste Bournemouth a v Londýne.
Brand všetky obvinenia na pojednávaní v máji odmietol. Londýnska metropolitná polícia v decembri uviedla, že nové obvinenia sa týkajú ďalších dvoch žien a dopĺňajú obvinenia vznesené voči Brandovi v apríli, ktoré sa týkali štyroch žien. Brand v súčasnosti žije na Floride, no je povinný zúčastňovať sa na všetkých súdnych pojednávaniach, inak mu hrozí väzenie. Brand je známy svojimi kontroverznými stand-upovými komediálnymi šou. Pôsobil aj ako rozhlasový a televízny moderátor.
Svoj boj so závislosťou od drog a alkoholu opísal v memoároch, účinkoval tiež v mnohých hollywoodskych filmoch. V rokoch 2010 – 2012 bol ženatý s popovou hviezdou Katy Perry. V uplynulých rokoch sa stal Brand známym videami, v ktorých kombinoval wellness s konšpiračnými teóriami. V súvislosti s vojnou na Ukrajine šíril názory, ktoré sa prelínali so stanoviskami Moskvy, a neskrýval svoj obdiv k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.