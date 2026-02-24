Belohorcovej ODCHOD z Tenerife sa predlžuje: Luxusnú vilu za milióny nevedia predať!

TENERIFE - Luxusný život na slnečnom Tenerife sa mení na bolestivú realitu. Manželstvo Vlasty Hájka a Zuzany Belohorcovej sa po rokoch otriasa v základoch. Definitívnu bodku za spoločnou minulosťou im však komplikuje honosná vila za milióny, ktorá stále čaká na nového majiteľa.
Príbeh o vysnívanom živote pod španielskym slnkom sa pre manželov Vlasta Hájku a Zuzany Belohorcovej nekoná. Na Tenerife si vybudovali vlastnú realitnú kanceláriu a bývali v luxusnej vile v oblasti Costa Adeje. Dnes však ich dlhoročné manželstvo prechádza vážnou krízou. Samotný rozchod vraj neprebehol pokojne.
NENAŽRANÝ Hájek: Za vilu na Tenerife chce vyše 5 miliónov eur, ale REÁLNA cena? Pfuuuha!
Do dovtedy stabilného vzťahu mala vstúpiť macedónska realitná maklérka Aleksandra, do ktorej sa mal český biznismen zamilovať. Podľa všetkého ide o situáciu, ktorú už nebude jednoduché napraviť. Sviatky na konci roka trávili oddelene – Belohorcová odišla so synom Neviom a dcérou Salmou za rodinou na Slovensko a neskôr si urobili aj výlet do Miami, kde kedysi žili.
Najväčšou prekážkou však zostáva ich spoločná nehnuteľnosť, ktorú sa už dlhšie obdobie nedarí predať. Luxusná vila sa znovu objavila na instagrame realitnej spoločnosti, ktorá ju predáva. Hoci sa ich spoločná cesta zrejme končí, definitívne ju uzavrieť nedokážu. Brzdou je práve vila na Costa Adeje, ktorá si zatiaľ nenašla nového majiteľa. Ide pritom o výnimočné bývanie.
DIVOKÉ spolunažívanie Belohorcovej a Hájka po nevere: Žijú v JEDNOM dome... Aj s milenkou!
Dom stojí na pozemku s rozlohou 690 m² a ponúka výhľad na oceán, štyri spálne a tri kúpeľne. Nechýba šestnásťmetrový infinity bazén ani rozsiahla wellness zóna s posilňovňou, saunou, jacuzzi, vnútorným bazénom a garážou pre približne desať áut. Cena tomu zodpovedá – 5,5 milióna eur. Práve vysoká suma môže byť dôvodom, prečo sa takáto rezidencia predáva pomaly.
