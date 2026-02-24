Známy herec (†71) si siahol na život: Po bolestivom boji s duševným ochorením!

LOS ANGELES - Hollywood dnes šokovala správa, že si herec Robert Carradine, známy ako Lewis Skolnick z Revenge of the Nerds či milovaný otec Sam McGuire zo seriálu Lizzie McGuire, siahol na život. Zomrel vo veku 71 rokov. Jeho rodina potvrdila, že sa zabil po dlhom a bolestivom boji s bipolárnou poruchou, ktorá ho sužovala takmer 20 rokov.
Hollywood prišiel o výraznú tvár „outsiderov s veľkým srdcom“. Rodina Carradineových vydala silné a emotívne vyhlásenie: „S hlbokým smútkom musíme oznámiť, že náš milovaný otec, dedko, strýko a brat Robert Carradine zomrel. Vo svete, ktorý môže byť taký temný, bol Bobby vždy svetlom pre všetkých okolo seba… Chceli by sme, aby jeho cesta pomohla odstrániť stigmu, ktorá obklopuje duševné choroby.“
Jeho starší brat, herec Keith Carradine, ktorý je sám uznávanou osobnosťou vo filmovom priemysle, poskytol ďalšie dojímavé slová: „Chceme, aby ľudia vedeli, že to nie je žiadna hanba. Táto choroba ho premohla, ale ja chcem osláviť jeho boj… jeho krásnu dušu. Bol neuveriteľne nadaný, vtipný, múdry, prijímajúci a tolerantný – taký bol môj maličký brat.“ Keithovo otvorené priznanie o duševnej chorobe brata je podľa rodiny zámerom, aby sa zneužívané témy bipolarity a psychického zdravia dostali do verejného diskurzu a aby iní trpiaci necítili hanbu či izoláciu.
Robert Carradine má za sebou viac ako päť dekád hereckej kariéry. Od jeho debutu po boku Johna Waynea v roku 1972 až po úlohy, ktoré sa zapísali do popkultúrnej pamäti: Lewis Skolnick v kultovej komédii Revenge of the Nerds a Sam McGuire v Lizzie McGuire.
Rodina pripomenula, že jeho duševná choroba začala eskalovať po smrti jeho staršieho brata, Davida Carradine (poznáme ho ako hlavného hrdinu zo seriálu Kung Fu), v roku 2009, čo nakoniec vyústilo do jeho diagnózy bipolárnej poruchy. Toto ochorenie ho sprevádzalo dlhé roky a jeho rodina verí, že ich úprimné zverejnenie pomôže rozbiť tabu o psychických ťažkostiach.
Hviezdy z jeho seriálov a filmov okamžite vyjadrili svoj zármutok. Hilary Duff, ktorá hrala jeho „dcéru“ v Lizzie McGuire napísala: „Táto správa bolí. Bobby bol láskavá, teplá duša…“ Jake Thomas, ktorý stvárňoval jej brata, ho opísal ako „cool a nezabudnuteľnú osobnosť, ktorá prinášala radosť ľuďom okolo seba.“
Robert Carradine nezanechal len filmové dielo. Jeho život a smutný koniec sa stali dôležitým odkazom pre diskusiu o duševnom zdraví, utrpení a súcite. Rodina si želá pokoj a súkromie počas smútenia, ale zároveň dúfa, že jeho príbeh pomôže iným vyhľadať pomoc a podporu bez hanby.