Rekonštruovala starý dom, keď zo steny vypadol šperk: Našla POKLAD starší než samotný Titanic! Akú má hodnotu?

WALES - Obyčajná rekonštrukcia historického domu sa zmenila na cestu do minulosti. Majiteľka chalupy z 19. storočia vo Walese odhalila pod schodiskom viac než storočné noviny a v múre objavila zlatý prsteň s diamantom.
Rekonštrukcia viktoriánskeho domu z 80. rokov 19. storočia priniesla jeho novej majiteľke nečakané objavy. Sian, ktorá postupne obnovuje historickú chalupu vo Walese, natrafila pri prácach na historické predmety – vrátane novín vydaných v roku 1901, teda jedenásť rokov pred potopením legendárneho Titanicu.
Najväčšie prekvapenie čakalo pod schodiskom
Svoje nadšenie z rekonštrukcie dokumentuje na sociálnej sieti TikTok, kde ukazuje, ako sa snaží domu vrátiť pôvodný charakter. „Od hrubých kamenných múrov a originálnych krbov až po roky ukrytých príbehov pod vrstvami omietky – je to cesta, ktorá má históriu oživiť, nie ju vymazať,“ uviedla. Ako informuje The Mirror, najväčšie prekvapenie na ňu čakalo pod schodiskom. Ako izolácia proti prievanu tam slúžili pokrčené novinové stránky. Po ich rozvinutí zistila, že pochádzajú z 2. marca 1901, teda z obdobia krátko po smrti kráľovnej Viktórie. „125-ročné pavučiny… nádhera,“ poznamenala s humorom.
Objavila aj zásnubný prsteň
Staré noviny však neboli jediným nálezom. Pri odsekávaní cementovej omietky objavila v stene ukrytý zásnubný prsteň. Podľa nej nepatril predchádzajúcim majiteľom, ktorí v dome nikdy trvalo nebývali. Je možné, že pochádza od niektorého z dávnejších párov, no jeho pôvod sa už zrejme nepodarí vypátrať. Šperk dala oceniť klenotníkovi. Ide o deväťkarátový zlatý prsteň s diamantom s hmotnosťou 0,2 karátu z 90. rokov minulého storočia. Jeho finančná hodnota je síce len približne 54 libier, no pre majiteľku má oveľa väčší význam. „Nebudem ho predávať – je to súčasť príbehu tohto domu,“ vysvetlila.
Objavy vyvolali nadšené reakcie aj na internete. Mnohí používatelia priznali, že podobné historické nálezy by ich pri rekonštrukcii úplne rozptýlili od práce. Sian dnes vníma nájdené predmety ako malé poklady, ktoré dotvárajú identitu domu. Historické vrstvy podľa nej dokazujú, že rekonštrukcia nie je len o stavebných úpravách, ale aj o odhaľovaní zabudnutých ľudských príbehov ukrytých v stenách.