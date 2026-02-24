Súd rozhodol: Huliak sa musí ospravedlniť Plavákovej a zaplatiť odškodné

BRATISLAVA - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) sa musí verejne ospravedlniť opozičnej poslankyni parlamentu Lucii Plavákovej (PS) za urážlivé výroky, ktoré na jej adresu zazneli počas tlačovej konferencie v septembri 2024. Rozhodol o tom v utorok Okresný súd Zvolen. Informovali o tom z mediálneho oddelenia PS. Huliak musí takisto poslankyni uhradiť aj nemajetkovú ujmu.
Súdny verdikt ako signál pre ženy
„Dnešné rozhodnutie vnímam ako veľmi dôležitý signál pre celú spoločnosť, a najmä pre všetky ženy, ktoré zažívajú rôzne formy násilia. Je to jasný odkaz, že vulgárnosť, osočovanie ani žiadne formy násilia nemajú v našej spoločnosti miesto,“ uviedla v stanovisku Plaváková. Predseda PS Michal Šimečka považuje rozhodnutie súdu za víťazstvo pre všetky ženy na Slovensku. „Jediné, čo politici ako Rudolf Huliak ponúkajú, je nenávisť a polarizácia. Keď im dochádzajú argumenty, začnú ženy urážať a snažia sa ich vyhnať z verejného priestoru. Nesmú v tom uspieť,“ zdôraznil.
archívne video
Rozhodnutie prvostupňového súdu zatiaľ nie je právoplatné, keďže minister sa podľa PS môže odvolať. Ak bude poslankyňa v spore definitívne úspešná, chce časť z priznaných finančných prostriedkov venovať mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú ženám zažívajúcim násilie, ako aj organizáciám podporujúcim queer ľudí.
Huliakove výroky vyvolali pobúrenie
Huliak adresoval vulgárne slová smerom k Plavákovej na tlačovej konferencii SNS v septembri 2024, na ktorej podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) obhajoval vykázanie Plavákovej z rokovacej sály pre jej nálepky na notebooku. Poslancove výroky vtedy odsúdila opozícia aj časť koalície. V rokovacej sále následne po výzvach predniesol ospravedlnenie, no opäť použil vulgárne vyjadrenie.