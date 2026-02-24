Rada EÚ schválila dohody o prehĺbení spolupráce so Švajčiarskom

BRUSEL - Členské štáty Európskej únie v utorok odobrili dohody zamerané na prehlbovanie spolupráce so Švajčiarskom. EÚ plánuje prepracovať existujúce zmluvy a uzavrieť nové dohody o spolupráci v oblastiach ako bezpečnosť potravín, zdravotníctvo a elektrická energia. Upozornila na to agentúra DPA.
EÚ schválila príspevok Švajčiarska
Rozhodnutie v utorok prijala Rada EÚ, ktorá tiež odsúhlasila sumu 375 miliónov eur ročne ako trvalý a spravodlivý príspevok Švajčiarska na hospodársku a sociálnu súdržnosť EÚ. Rozhodnutie ešte musí potvrdiť Európsky parlament.
Podľa predsedajúcej Rady EÚ pre všeobecné záležitosti Marileny Raounaovej ide o prirodzený krok smerom k posilneniu dlhoročných vzťahov medzi EÚ a Švajčiarskom. „Cyperské predsedníctvo intenzívne pracovalo na finalizácii týchto dohôd, ktoré prehĺbia a modernizujú partnerstvo medzi EÚ a Švajčiarskom. Plne to odzrkadľuje náš záväzok pracovať na silnejšej a autonómnejšej Únii, ktorá zostáva otvorená svetu,“ uviedla.
Švajčiarsky prezident podpisuje dohody v Bruseli
Švajčiarsky prezident Guy Parmelin podľa DPA v marci navštívi Brusel, kde podpíše balíček dohôd pred ratifikáciou vo federálnom parlamente. Nie je však vylúčené, že dohody s Bruselom budú švajčiarski voliči potvrdzovať v referende. Uskutočnilo by sa pravdepodobne až po ďalších parlamentných voľbách, ktoré sa očakávajú v októbri budúceho roka.
Švajčiarsko nie je členom EÚ, ale má rozsiahly prístup na európsky jednotný trh a je súčasťou schengenského priestoru. Bern a Brusel rokovania o ďalšom prehĺbení spolupráce ukončili v decembri 2024 po rokoch vzájomných diskusií.