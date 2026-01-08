Štvrtok8. január 2026, meniny má Severín, zajtra Alexej, Alex, Alexia

Zarábala milióny v porne, dnes vyrába ružence: Nečakaný obrat v živote bývalej pornohviezdy! Dnes žije úplne inak

Bývalá pornohviezda sa dala pokrstiť. Zobraziť galériu (3)
Bývalá pornohviezda sa dala pokrstiť. (Zdroj: X/Sachin Jose)
© Zoznam/ © Zoznam/

USA - Bývalá pornoherečka, ktorá roky zarábala na explicitnom obsahu, šokovala verejnosť radikálnym rozhodnutím. Vzdala sa lukratívnej kariéry, verejne oľutovala svoju minulosť a prijala katolícku vieru. Dnes tvrdí, že našla pokoj, ktorý jej peniaze ani sláva nikdy nedali.

Bree Solstadová, známa na sociálnych sieťach pod menom Miss B Converted, prežila zásadný životný obrat. Žena, ktorá takmer desať rokov pôsobila v pornopriemysle ako herečka aj producentka, bola počas uplynulého víkendu oficiálne prijatá do katolíckej cirkvi. Sama priznáva, že moment prvého prijatia eucharistie v nej vyvolal silné emócie a pocit, že jej život už nikdy nebude rovnaký.

K vlastnej minulosti sa postavila čelom

Svoje rozhodnutie oznámila verejne začiatkom roka 2024. Bez príkras priznala, že končí so sexbiznisom, vzdáva sa vysokých príjmov a chce sa postaviť čelom k vlastnej minulosti. Hovorí o pokání, hanbe aj o potrebe zanechať život plný nerestí, sebazamerania a závislostí. Zároveň si uvedomovala, že jej krok vyvolá posmech aj ostrú kritiku, no napriek tomu sa rozhodla pokračovať.

Kňaz
Zobraziť galériu (3)
Kňaz  (Zdroj: Getty Images)

Solstadová vyrastala v protestantskom prostredí a ako dieťa bola pokrstená v luteránskej cirkvi. Po odchode na vysokú školu sa však od viery úplne odklonila. Jej život sa postupne zaplnil alkoholom, drogami a promiskuitou, pričom pornopriemysel sa stal nielen zdrojom príjmu, ale aj súčasťou jej identity. Ako sama hovorí, dlhé roky patrila medzi najúspešnejšie tvorkyne erotického obsahu.

Kedy prišiel zlomový moment?

Zlomový moment prišiel po osobnej tragédii, ktorá ju hlboko zasiahla. V tom období sa intenzívne modlila, no mala pocit, že Boh na jej prosby nereaguje. Skúsenosť v nej zanechala pocit opustenosti a definitívne ju od viery vzdialila, uviedla pre Daily Signal.

Modelka pre dospelých postúpila EXTRÉMNU výzvu: Po šiestich hodinách s vyše 500 mužmi skončila v nemocnici! Prečítajte si tiež

Modelka pre dospelých postúpila EXTRÉMNU výzvu: Po šiestich hodinách s vyše 500 mužmi skončila v nemocnici!

Nečakaný obrat nastal až počas cesty do Talianska v roku 2023. Solstadová chcela pôvodne obdivovať najmä umelecké diela, no pobyt v historických bazilikách a katedrálach v nej spustil silný vnútorný proces. Katolícka symbolika, kríže a mariánske obrazy na ňu zapôsobili spôsobom, aký predtým nepoznala. V mestách ako Rím, Florencia či Sorrento trávila hodiny modlitbou a hľadaním odpovedí na otázky, ktoré ju roky trápili.

Rozhovor s kňazom zmenil všetko

Po návrate domov si začala uvedomovať, že život, ktorý dovtedy viedla, ju nenapĺňa. Prácu v pornopriemysle začala vnímať s odporom a čoraz silnejšie pociťovala vinu za minulé rozhodnutia. Spomienky na ľudí, ktorých podľa seba negatívne ovplyvnila, ju prenasledovali. Rozhodujúci zlom nastal po rozhovore s katolíckym kňazom. Keď od neho počula, že Boh ju miluje napriek všetkému, opisuje tento moment ako silný duchovný zážitok, ktorý jej zmenil pohľad na seba aj na svet. Práve vtedy sa rozhodla pre definitívnu zmenu.

Ilustračný obrázok
Zobraziť galériu (3)
Ilustračný obrázok  (Zdroj: Unsplash/Josh Applegate)

O jej minulosti vedela z rodiny iba matka, a ani tá netušila celý rozsah jej pôsobenia v pornopriemysle. Solstadová dnes otvorene hovorí, že tento spôsob života je mimoriadne izolujúci a postavený na neustálom klamaní – okoliu aj sebe samej. Jej matka jej rozhodnutie odísť z branže a zmeniť život plne podporila.

Ručne vyrába ružence a kresťanské šperky

Po zverejnení svojho príbehu sa jej začali ozývať ďalší ľudia z pornopriemyslu, ktorí uvažujú o odchode. Kontaktovali ju aj muži bojujúci so závislosťou od pornografie a priznávajú, že jej príbeh ich motivoval k zmene.

Bývalá pornoherečka prehovorila: Prečo milovala TÚTO rolu? Odpoveď prekvapí VŠETKÝCH pánov! Prečítajte si tiež

Bývalá pornoherečka prehovorila: Prečo milovala TÚTO rolu? Odpoveď prekvapí VŠETKÝCH pánov!

Dnes Bree Solstadová tvrdí, že našla zmysel v katolíckej viere a duchovnej hĺbke cirkvi. Najsilnejším prvkom jej novej cesty je eucharistia, ktorú považuje za skutočnú prítomnosť Krista. Z bývalej producentky pornografie sa stala žena, ktorá vyrába ručne robené ružence a kresťanské šperky. Vzdala sa všetkých príjmov spojených s erotickým obsahom a namiesto sebaprezentácie na sociálnych sieťach sa dnes venuje modlitbe a práci, ktorú považuje za zmysluplnú.

Na záver dodáva, že spoločnosť by mala ženám jasnejšie ukazovať, že rýchle peniaze nie sú všetko a že rozhodnutia majú dlhodobé následky. Podľa nej pornografizácia kultúry ničí vzťahy, rodiny aj manželstvá a návrat k hodnotám a viere je síce náročný, no nevyhnutný.

Viac o téme: PornoherečkaCirkevBree Solstad
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Nechala si vytetovať meno
Nechala si vytetovať meno frajera: Z trápneho tetovania spravila vtip, ktorý baví tisíce ľudí! Nápad rozosmial internet
Zaujímavosti
Vtáky si pamätajú vaše
Vtáky si pamätajú vaše auto: Zistite, či patríte medzi ich favoritov! TENTO detail rozhoduje
Zaujímavosti
Rodina našla v dome
Rodina našla v dome zvláštne zariadenie: Sledoval ich niekto? Nečakaný objav vyvolal paniku... naozaj to je kamera?
Zaujímavosti
Pitie kávy v nesprávny
Pitie kávy v nesprávny čas môže ohroziť tvoje zdravie: TOTO je ideálny moment! Srdce vám poďakuje
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otvorenie výstavy Zimný salón v Galérii Umelka
Otvorenie výstavy Zimný salón v Galérii Umelka
Správy
Lussi Šenková spravila veľký životný krok: Vlastný DOM! Po kúpe zistila, že…
Lussi Šenková spravila veľký životný krok: Vlastný DOM! Po kúpe zistila, že…
Prominenti
Gaya Tumuli – pohrebné mohylové hrobky na Kórejskom polostrove
Gaya Tumuli – pohrebné mohylové hrobky na Kórejskom polostrove
Cestovanie

Domáce správy

Na Slovensko mieri ĽADOVÉ
Na Slovensko mieri ĽADOVÉ PEKLO! Už o pár hodín... Teploty môžu padnúť až k −30 °C
Domáce
FOTO Dve mestá hlásia PROBLÉM
Dve mestá hlásia PROBLÉM s pitnou vodou: FOTO Už druhý deň tečie zakalená voda! Obyvatelia sú pobúrení
Domáce
Vláda SR reaguje! Benešove dekréty gradujú a
Benešove dekréty gradujú a vyostruje sa to: Po liste Ficovi je tu ďalší problém, Orbánov tím sa obrátil na BRUSEL!
Domáce
Tragická bilancia prvého týždňa roka: Na cestách Trnavského kraja zomrela jedna osoba, polícia odhalila alkohol za volantom
Tragická bilancia prvého týždňa roka: Na cestách Trnavského kraja zomrela jedna osoba, polícia odhalila alkohol za volantom
Regióny

Zahraničné

António Guterres
OSN v rozpakoch: Guterres ľutuje rozhodnutie USA opustiť desiatky medzinárodných inštitúcií
Zahraničné
FOTO Myslela si, že zachránila
Myslela si, že zachránila psa: Policajti otvorili dvere auta a ostali v nemom úžase! FOTO Veď to je...
Zahraničné
Jorge Rodríguez
Gesto mieru alebo politický ťah? Venezuela prepúšťa veľký počet väzňov po tlaku Trumpovej administratívy
Zahraničné
Trump a kolumbijský prezident
Trump a kolumbijský prezident spájajú sily: Dohodli sa na spolupráci v boji proti obchodovaniu s drogami
Zahraničné

Prominenti

Vianočný večierok známej kozmetickej
Lussi Šenková spravila veľký životný krok: Vlastný DOM! Po kúpe zistila, že…
Domáci prominenti
Dcéra herečky z markizáckych
Dcéra herečky z markizáckych obrazoviek sa živí ako STRIPTÉRKA: Tanec pri tyči a lesbické hrátky!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Marcela Holubca
Slovenská herečka čelila svojmu STRACHU rok po VÁŽNEJ nehode: Nohy jej zväzovali kruté spomienky!
Domáci prominenti
Ray J
EX Kim Kardashian po vážnej diagnóze: Pred 4 rokmi takmer prišiel o život... A opäť je v nemocnici!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Bývalá pornohviezda sa dala
Zarábala milióny v porne, dnes vyrába ružence: Nečakaný obrat v živote bývalej pornohviezdy! Dnes žije úplne inak
Zaujímavosti
Rakovina hrubého čreva u
Rakovina hrubého čreva u mladších dospelých prudko stúpa: Toto sú príčiny, upozorňujú vedci
vysetrenie.sk
FOTO Nechala si vytetovať meno
Nechala si vytetovať meno frajera: Z trápneho tetovania spravila vtip, ktorý baví tisíce ľudí! Nápad rozosmial internet
Zaujímavosti
Vtáky si pamätajú vaše
Vtáky si pamätajú vaše auto: Zistite, či patríte medzi ich favoritov! TENTO detail rozhoduje
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Trump vytiahol na Putina najťažší kaliber: Tieto sankcie môžu mať devastačný dopad aj na Slovensko!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Zažívate aj vy finančnú neveru? Prieskum ukázal, koľko Slovákov v skutočnosti skrýva pred partnerom svoje peniaze!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!

Šport

Dávid Hancko v semifinále Supercopa de Espaňa: Online z derby Atlético Madrid – Real Madrid CF
Dávid Hancko v semifinále Supercopa de Espaňa: Online z derby Atlético Madrid – Real Madrid CF
La Liga
Bravó, Nasťa! Kuzminová predviedla parádny šprint, životné preteky sestier Remeňových
Bravó, Nasťa! Kuzminová predviedla parádny šprint, životné preteky sestier Remeňových
Biatlon
Levice sa senzačného postupu nedočkali: Po šokujúcej výhre v Nemecku tvrdá lekcia od favorita
Levice sa senzačného postupu nedočkali: Po šokujúcej výhre v Nemecku tvrdá lekcia od favorita
Basketbal
Poznáme nomináciu Slovenska na ZOH 2026! Trio z KHL a jedno prekvapenie
Poznáme nomináciu Slovenska na ZOH 2026! Trio z KHL a jedno prekvapenie
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
TEST: Mitsubishi Colt Performance - zábavná rozlúčka
Klasické testy
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava

Kariéra a motivácia

Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Jeden psychologický trik, ktorý vám v práci ušetrí hodiny času
Rady, tipy a triky
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Prečo vás multitasking v skutočnosti spomaľuje viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Prečo novoročné predsavzatia nefungujú? Takto v roku 2026 uspejete v pracovnej oblasti
Motivácia a inšpirácia
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Čím dochutiť oškvarkové pagáče? Tieto prísady im dodajú šmrnc
Rady a tipy
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Rady a tipy

Technológie

Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Nová podvodná kampaň zneužíva e-maily od Googlu. Hackeri našli spôsob, ako oklamať aj Slovákov
Bezpečnosť
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
Google vypína v Gmaile populárnu funkciu, ktorú často používali majitelia viacerých e-mailových schránok
Aplikácie a hry
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
OpenAI predstavilo ChatGPT Health: Bude tvojim vreckovým „doktorom“ a môžeš sa prihlásiť do testovania
Umelá inteligencia
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Telefóny Slovákov zaplavuje nová vlna podvodu, šíri sa cez WhatsApp. Ide o typický príklad pig-butchering podvodu
Bezpečnosť

Bývanie

Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Vyhoďte sivú, vystavte skriňu po starkých a privítajte útulnosť! Týchto 8 dizajnových trendov bude vládnuť v roku 2026
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie

Pre kutilov

Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Pozor na tieto postupy pri rozmrazovaní skiel na aute! Môžete si nimi viac uškodiť, ako pomôcť
Údržba a opravy
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dvojice znamení zverokruhu, ktoré dokážu v roku 2026 vytvoriť najsilnejší pár
Partnerské vzťahy
Dvojice znamení zverokruhu, ktoré dokážu v roku 2026 vytvoriť najsilnejší pár
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Myslela si, že zachránila
Zahraničné
Myslela si, že zachránila psa: Policajti otvorili dvere auta a ostali v nemom úžase! FOTO Veď to je...
Na Slovensko mieri ĽADOVÉ
Domáce
Na Slovensko mieri ĽADOVÉ PEKLO! Už o pár hodín... Teploty môžu padnúť až k −30 °C
Dve mestá hlásia PROBLÉM
Domáce
Dve mestá hlásia PROBLÉM s pitnou vodou: FOTO Už druhý deň tečie zakalená voda! Obyvatelia sú pobúrení
MIMORIADNY ONLINE Rakety zasiahli
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rakety zasiahli Kryvyj Rih: Desiatky zranených! Ukrajina popiera pád Andrijivky

Ďalšie zo Zoznamu