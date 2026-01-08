Zarábala milióny v porne, dnes vyrába ružence: Nečakaný obrat v živote bývalej pornohviezdy! Dnes žije úplne inak

USA - Bývalá pornoherečka, ktorá roky zarábala na explicitnom obsahu, šokovala verejnosť radikálnym rozhodnutím. Vzdala sa lukratívnej kariéry, verejne oľutovala svoju minulosť a prijala katolícku vieru. Dnes tvrdí, že našla pokoj, ktorý jej peniaze ani sláva nikdy nedali.
Bree Solstadová, známa na sociálnych sieťach pod menom Miss B Converted, prežila zásadný životný obrat. Žena, ktorá takmer desať rokov pôsobila v pornopriemysle ako herečka aj producentka, bola počas uplynulého víkendu oficiálne prijatá do katolíckej cirkvi. Sama priznáva, že moment prvého prijatia eucharistie v nej vyvolal silné emócie a pocit, že jej život už nikdy nebude rovnaký.
K vlastnej minulosti sa postavila čelom
Svoje rozhodnutie oznámila verejne začiatkom roka 2024. Bez príkras priznala, že končí so sexbiznisom, vzdáva sa vysokých príjmov a chce sa postaviť čelom k vlastnej minulosti. Hovorí o pokání, hanbe aj o potrebe zanechať život plný nerestí, sebazamerania a závislostí. Zároveň si uvedomovala, že jej krok vyvolá posmech aj ostrú kritiku, no napriek tomu sa rozhodla pokračovať.
Solstadová vyrastala v protestantskom prostredí a ako dieťa bola pokrstená v luteránskej cirkvi. Po odchode na vysokú školu sa však od viery úplne odklonila. Jej život sa postupne zaplnil alkoholom, drogami a promiskuitou, pričom pornopriemysel sa stal nielen zdrojom príjmu, ale aj súčasťou jej identity. Ako sama hovorí, dlhé roky patrila medzi najúspešnejšie tvorkyne erotického obsahu.
Kedy prišiel zlomový moment?
Zlomový moment prišiel po osobnej tragédii, ktorá ju hlboko zasiahla. V tom období sa intenzívne modlila, no mala pocit, že Boh na jej prosby nereaguje. Skúsenosť v nej zanechala pocit opustenosti a definitívne ju od viery vzdialila, uviedla pre Daily Signal.
Nečakaný obrat nastal až počas cesty do Talianska v roku 2023. Solstadová chcela pôvodne obdivovať najmä umelecké diela, no pobyt v historických bazilikách a katedrálach v nej spustil silný vnútorný proces. Katolícka symbolika, kríže a mariánske obrazy na ňu zapôsobili spôsobom, aký predtým nepoznala. V mestách ako Rím, Florencia či Sorrento trávila hodiny modlitbou a hľadaním odpovedí na otázky, ktoré ju roky trápili.
Rozhovor s kňazom zmenil všetko
Po návrate domov si začala uvedomovať, že život, ktorý dovtedy viedla, ju nenapĺňa. Prácu v pornopriemysle začala vnímať s odporom a čoraz silnejšie pociťovala vinu za minulé rozhodnutia. Spomienky na ľudí, ktorých podľa seba negatívne ovplyvnila, ju prenasledovali. Rozhodujúci zlom nastal po rozhovore s katolíckym kňazom. Keď od neho počula, že Boh ju miluje napriek všetkému, opisuje tento moment ako silný duchovný zážitok, ktorý jej zmenil pohľad na seba aj na svet. Práve vtedy sa rozhodla pre definitívnu zmenu.
O jej minulosti vedela z rodiny iba matka, a ani tá netušila celý rozsah jej pôsobenia v pornopriemysle. Solstadová dnes otvorene hovorí, že tento spôsob života je mimoriadne izolujúci a postavený na neustálom klamaní – okoliu aj sebe samej. Jej matka jej rozhodnutie odísť z branže a zmeniť život plne podporila.
Ručne vyrába ružence a kresťanské šperky
Po zverejnení svojho príbehu sa jej začali ozývať ďalší ľudia z pornopriemyslu, ktorí uvažujú o odchode. Kontaktovali ju aj muži bojujúci so závislosťou od pornografie a priznávajú, že jej príbeh ich motivoval k zmene.
Dnes Bree Solstadová tvrdí, že našla zmysel v katolíckej viere a duchovnej hĺbke cirkvi. Najsilnejším prvkom jej novej cesty je eucharistia, ktorú považuje za skutočnú prítomnosť Krista. Z bývalej producentky pornografie sa stala žena, ktorá vyrába ručne robené ružence a kresťanské šperky. Vzdala sa všetkých príjmov spojených s erotickým obsahom a namiesto sebaprezentácie na sociálnych sieťach sa dnes venuje modlitbe a práci, ktorú považuje za zmysluplnú.
Na záver dodáva, že spoločnosť by mala ženám jasnejšie ukazovať, že rýchle peniaze nie sú všetko a že rozhodnutia majú dlhodobé následky. Podľa nej pornografizácia kultúry ničí vzťahy, rodiny aj manželstvá a návrat k hodnotám a viere je síce náročný, no nevyhnutný.