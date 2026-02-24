NAJDOJÍMAVEJŠÍ príbeh zo zoo: Vlastná mama ho ODVRHLA! Pozrite sa, kto malému Punchovi nahradil lásku

PEKING - Malý makak z japonskej zoologickej záhrady si získal srdcia ľudí po celom svete. Po tom, čo ho krátko po narodení opustila matka, našiel nečakanú útechu v plyšovej hračke.
Príbeh makaka Puncha zo zoologickej záhrady v meste Ičikawa dojíma verejnosť ďaleko za hranicami Japonska. Mláďa prišlo vlani v lete o materskú starostlivosť krátko po narodení a zostalo bez prirodzeného kontaktu, ktorý je pre opice v ranom veku kľúčový. Ošetrovatelia v Ichikawa City Zoo sa snažili situáciu čo najlepšie zvládnuť. Uvedomovali si, že opičie mláďatá sú silno naviazané na telesnú blízkosť matky, a preto Punchovi venovali zvýšenú pozornosť a starostlivosť.
Vybral si náhradnú matku - plyšového orangutana
Po čase ho premiestnili do výbehu k ďalším opiciam. Začlenenie do kolektívu však neprebiehalo bez problémov. Aby mu personál uľahčil adaptáciu a poskytol pocit bezpečia, priniesol mu do výbehu deky a niekoľko plyšových hračiek. Punch si napokon obľúbil plyšového orangutana.
Hračka sa preňho stala zdrojom istoty – túli sa k nej, objíma ju, spí vedľa nej a nosí ju so sebou po celom výbehu. Plyšový spoločník mu tak nahrádza chýbajúci pocit blízkosti. Makak Punch a jeho plyšový orangutan sa medzitým stali obľúbenými aj na sociálnych sieťach. Návštevníci prichádzajú do zoologickej záhrady práve kvôli nim a videá s ich príbehom sa rýchlo šíria internetom.
Ako informuje Nexta, pozitívny posun nastal aj v Punchovom začleňovaní do skupiny. Zdá sa, že bariéry medzi ním a ostatnými opicami sa postupne podarilo prelomiť. Mladý makak, ktorý ešte nedávno všade nosil svoju plyšovú „mamu“, už nie je sám. Podľa dostupných informácií si vytvoril puto s inou opicou, ktorá sa oň začala starať a čistiť mu srsť. Práve vzájomné ošetrovanie je u primátov dôležitým prejavom dôvery a prijatia do skupiny. Puncha tiež videli, ako sa hrá s ostatnými členmi tlupy, pričom voči nemu neprejavovali agresivitu. Zdá sa tak, že jeho príbeh napokon nabral šťastný smer.