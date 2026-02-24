Colníci odhalili marihuanu v zásielke s plyšovou hračkou: Pokus o pašovanie z Veľkej Británie zlyhal

BRATISLAVA/KOŠICE - Košickí colníci odhalili pri kontrole poštovej zásielky z Veľkej Británie pokus o pašovanie marihuany. Zásielka s plyšovou hračkou skrývala marihuanové šišky. Informoval o tom hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.
Poštová zásielka bola na colnom vyhlásení deklarovaná ako „Teddy bear/plyšový medveď“ v hodnote 250 britských libier s hmotnosťou 0,345 kilogramu. Príslušníci finančnej správy (FS) však mali podozrenie na nezrovnalosti v deklarácii. RTG kontrola následne odhalila, že obsah zásielky nezodpovedá uvedenému popisu. Po jej otvorení okrem plyšovej hračky a balenia skrutiek našli colníci z pobočky colného úradu Košice Pošta aj balenie sušiny rastlinného pôvodu. Išlo o marihuanové šišky s hmotnosťou 40 gramov.
Zákaz zasielania drog poštou
Finančná správa upozorňuje verejnosť, že zasielanie omamných a psychotropných látok prostredníctvom poštových alebo kuriérskych služieb je na území SR a EÚ zakázané. Zákaz platí bez ohľadu na množstvo látky, spôsob zabalenia alebo jej deklarovanie ako iného tovaru. Nesprávne alebo úmyselne nepravdivé colné vyhlásenie je považované za porušenie colných predpisov.
Všetky zásielky z tretích krajín môžu byť predmetom fyzickej alebo technickej kontroly (napr. RTG zariadením) a pokusy o zatajenie skutočného obsahu zásielky sú pravidelne odhaľované v rámci colnej kontroly.