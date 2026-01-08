Rodina našla v dome zvláštne zariadenie: Sledoval ich niekto? Nečakaný objav vyvolal paniku... naozaj to je kamera?

USA - Rodina objavila v prenajatom dome zvláštne zariadenie pripomínajúce kameru a okamžite ju zachvátil strach. Po zverejnení fotografie na Reddite sa diskusia rýchlo rozprúdila, pričom niektorí používatelia varovali pred nelegálnym sledovaním, zatiaľ čo iní vysvetlili, že ide pravdepodobne o bezpečnostný senzor.
Na populárnom subreddite r/whatisit sa objavil príspevok, ktorý vyvolal veľkú pozornosť a obavy používateľov. Autor uviedol, že so svojimi rodičmi žijú približne rok v prenajatom dome, kde si všimli zvláštne zariadenie pripomínajúce kameru. Nachádzalo sa v rohu miestnosti a nikto mu nevenoval pozornosť, kým sa o ňom používateľ nezmienil pri rozhovore s rodičmi.
Keď zariadenie zložili zo steny, pocítili znepokojenie. „Vyzerá to ako kamera. Možno ide o pohybový senzor alebo súčasť bezpečnostného systému, ale presne neviem,“ napísal prispievateľ a dodal, že sa radil s ChatGPT a hľadal radu od komunity.
Reakcie boli jednoznačné
Reakcie používateľov na Reddit boli jednoznačné – väčšina sa zhodla, že ide o zariadenie so šošovkou schopné snímať priestor. Niektorí upozorňovali na riziko nelegálneho sledovania a odporúčali kontaktovať políciu. „Ak sa v priestore niekto prezliekal, ide o veľmi vážnu záležitosť,“ varovali komentujúci. Autor príspevku priznal, že doma sú piati a všetci sa v jeho prítomnosti prezliekali.
Označili ich za ANOMÁLIU ľudského druhu: Rodina v Turecku chodí iba po štyroch! Vedec im dal chodítko a... to je ZÁZRAK
Viacerí diskutujúci však pripomenuli, že zariadenie môže byť súčasťou zabezpečovacieho systému Verisure. Takýto senzor údajne vytvára obrazový záznam len v prípade spustenia alarmu, pričom snímky sú prístupné výlučne bezpečnostnému centru. Zariadenie je napájané batériami a nedokáže kontinuálne nahrávať video.
Je to nezákonné?
Podľa skúseností používateľov Verisure zariadenie pri detekcii pohybu vyhotoví sériu fotografií, ktoré sa odošlú do centra na overenie poplachu. Majiteľ objektu môže prostredníctvom aplikácie vyžiadať tieto snímky. Právne hľadisko však ostáva jasné, umiestnenie snímača bez súhlasu nájomníka je nezákonné.
Je osud TEJTO slávnej rodiny skutočne PREKLIATY? Vnučka bývalého prezidenta potvrdila zdrvujúcu diagnózu: Do roka UMRIEM!
Jeden z používateľov, ktorý tvrdí, že má známeho v spoločnosti Verisure, podrobne vysvetlil funkciu zariadenia: ide o infračervený fotodetektor zhruba z roku 2010, ktorý nevie natáčať video a pri aktivovanom poplachu vyhotoví len jednu snímku. Spodná časť obsahuje infračervený senzor, objektív funguje ako fotoaparát. Ak by mali nájomníci obavy z náhodného spustenia, stačí odpojiť centrálnu jednotku. Diskusia ukázala aj rozdielne reakcie používateľov – niektorí sa okamžite snažili vyvolať paniku tvrdeniami o údajnom mesiaci záznamov, iní poskytli racionálne vysvetlenie.