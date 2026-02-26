Dramatická scéna: VIDEO Po zrážke na ceste auto skončilo prevrátené na parkovisku

LOSONE - Pokojné popoludnie v juhovýchodnom Švajčiarsku narušila vážna dopravná nehoda. Vodič osobného auta po náraze do iného vozidla nezvládol riadenie, zišiel z cesty a skončil prevrátený na parkovisku pod úrovňou vozovky.
Nehoda krátko pred 14. hodinou
K incidentu došlo v stredu krátko pred 14. hodinou v švajčiarskom meste Losone, v blízkosti kruhového objazdu pri moste ponad rieku Maggia. Podľa doterajších zistení vodič osobného auta najskôr narazil do stojaceho vozidla, ktoré sa nachádzalo pred križovatkou.
Namiesto zastavenia však vozidlo pokračovalo v jazde, prudko zrýchlilo a vodič nad ním vzápätí stratil kontrolu.
Auto skončilo mimo cesty
Po prejazde kruhovým objazdom vozidlo vyletelo z cesty, prerazilo zábradlie a spadlo do nižšie položenej časti parkoviska pri bývalom obchodnom centre Ipergros. Tam sa prevrátilo a dopadlo na ďalšie zaparkované autá.
Svedkovia hovoria o chaotických sekundách, ktoré pripomínali scénu z akčného filmu. Celý incident zachytili aj amatérske videá, ktoré sa krátko po nehode začali šíriť na sociálnych sieťach.
Posádka vyviazla bez vážnych zranení
V prevrátenom aute sa nachádzali dvaja ľudia. Obaja sa podľa informácií miestnych médií dokázali z vozidla dostať vlastnými silami ešte pred príchodom záchranárov. Následne ich previezli do nemocnice na vyšetrenie, pričom utrpeli len ľahké zranenia.
Na mieste zasahovali záchranné zložky, hasiči aj kantonálna polícia, ktorá oblasť dočasne uzavrela a zabezpečila.
Príčina zostáva predmetom vyšetrovania
Presné okolnosti nehody zatiaľ nie sú známe. Polícia nevylučuje technickú poruchu vozidla ani náhlu zdravotnú indispozíciu vodiča. Vyšetrovanie pokračuje a úrady majú z dostupných záznamov aj svedeckých výpovedí rekonštruovať presný priebeh udalostí.
Škody na vozidlách aj infraštruktúre budú podľa odhadov značné, presná výška však zatiaľ nebola zverejnená.