Obrovské šťastie na Valentína: V slovenskej lotérii padol jackpot!

BRATISLAVA - Číselná lotéria Všetko alebo nič priniesla ďalšiemu hráčovi mimoriadne šťastie. Hráč netrafil ani jedno číslo a získal hlavnú výhru 100 000 eur.
V sobotňajšom žrebovaní (14. 2.) padol už štvrtý jackpot v tomto mesiaci, všimli si tvnoviny.sk. Šťastné čísla výhercu boli 1, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 22. Hráč netrafil ani jedno z vyžrebovaných čísel.
Od spustenia hry 6. októbra 2025 padol jackpot už 24‑krát, a to počas 135 žrebovaní. Znamená to, že hlavná výhra v tejto lotérii padá v priemere každých šesť dní.
Princíp lotérie
Číselná lotéria VŠETKO ALEBO NIČ prináša hráčom šancu získať hlavnú výhru až 100 000 eur každý deň, a to nielen vtedy, keď uhádnu všetky čísla, ale aj vtedy, keď netrafia ani jedno.
Číselná lotéria je založená na jednoduchom princípe – v osudí sa nachádza 22 čísel a v každom žrebovaní sa vyberá 11 z nich. Hráči, ktorí uhádnu všetky vyžrebované čísla, získajú hlavnú výhru. Rovnakú šancu však majú aj tí, ktorí netrafia ani jedno číslo, čo robí z hry jedinečný koncept v rámci slovenskej lotériovej ponuky. „Na výhru v prvom poradí je potrebné uhádnuť všetkých 11 vyžrebovaných čísel alebo netrafiť ani jedno. Ak sa to niektorému z hráčov podarí, môže vyhrať až 100 000 eur,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti TIPOS Jana Pohorelská.
Hra však ponúka aj ďalšie výherné kategórie. Odmeny čakajú na hráčov, ktorí uhádnu desať, deväť, osem, tri, dve alebo jedno číslo, pričom výhry sa pohybujú od troch eur až po 200 eur. Vďaka tomu má každý hráč pri žrebovaní viacero možností, ako sa dostať k výhre.