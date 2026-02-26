Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

Vyzerá ako bežný nákup, ale spustil kolotoč príbehov: Vy ho nepoznáte?

Každým nákupom zákazníci Kauflandu podporujú slovenských dodávateľov, našu ekonomiku aj deti v školách či škôlkach.
Každým nákupom zákazníci Kauflandu podporujú slovenských dodávateľov, našu ekonomiku aj deti v školách či škôlkach. (Zdroj: Kaufland)
Zatiaľ čo zákazník si v obchode vyberá potraviny, ktoré skončia v jeho chladničke, v pozadí sa dejú veci, o ktorých možno ani netuší. Podpora slovenských dodávateľov, ihriská pre mladých, desiata plná vitamínov pre deti. Prečo aj obyčajná návšteva predajne znamená viac, než sa zdá?

Čo majú spoločné nákupný vozík, detské ihrisko a kopa ovocia, do ktorého sa deti zahryznú cez prestávku vo svojej triede? Nie, to nie je začiatok vtipu ani test z logiky, ale celkom presný obraz toho, čo sa dnes deje okolo jedného bežného nákupu v predajniach Kauflandu. Lebo kým vy stojíte medzi regálmi a v hlave si robíte rýchlu inventúru chladničky, aby ste na nič nezabudli, v pozadí sa odohráva úplne iný príbeh. Tichý a nenápadný, ktorý na seba neupozorňuje, no o to viac zapadá do každodenného života.

Slovenské potraviny ako samozrejmosť

Začína sa, ako inak, pri jedle. Syry, šunky, voňavý chlieb či chrumkavé jablká, väčšina výrobkov na pultoch pochádza zo Slovenska, ktoré dnes tvoria viac než 66 percent potravinového sortimentu. Verili by ste, že len za minulý obchodný rok Kaufland nakúpil od domácich dodávateľov produkty za vyše 870 miliónov eur? Pre zákazníka je to len ďalší výrobok, ktorý si vloží do košíka, no pre slovenských producentov to znamená oveľa viac. Najmä stabilitu a istotu stabilného odberu. A ako bonus navyše aj menej kilometrov, ktoré potraviny precestujú, kým sa dostanú na naše taniere.

Vedeli ste, že väčšina výrobkov na pultoch reťazca pochádza zo Slovenska? Nájdete tam aj domácu zeleninu a ovocie.
Vedeli ste, že väčšina výrobkov na pultoch reťazca pochádza zo Slovenska? Nájdete tam aj domácu zeleninu a ovocie.  (Zdroj: Kaufland)

Popri tom sa nenápadne menia aj veci, ktoré si všimneme až doma- napríklad vtedy, keď sa snažíme naplniť kôš so smeťami. Kaufland si dáva záležať na ochrane klímy a berie ju ako samozrejmosť. V ôsmich krajinách, kde má svoje predajne, od roku 2019 znížil prevádzkové emisie o 70 percent a do roku 2030 má v pláne v tom pokračovať. Pri výrobe obalov pre vlastné privátne značky ako K-Z lásky k tradícii, K- Bio či K-Free už dokázal ušetriť až 44 percent plastov, hoci pôvodne mal cieľ dosiahnuť 30 percent. Čo z toho vyplýva? Jogurt chutí rovnako, aj cestoviny vyzerajú rovnako, len odpadkový kôš má o niečo menej práce.

Deti, ktorým chutí  ovocie a zelenina

Príbeh pokračuje aj mimo predajní. Smeruje do školských tried, kde Kaufland prináša deťom pravidelné nádielky ovocia a zeleniny. Nie náhodne, ale každý týždeň počas celého školského roka. Prečo to robí? Chce, aby sa najmladšia generácia naučila jesť jablká či mrkvu úplne prirodzene. Lebo keď deti vidia, ako sa do šťavnatého ovocia a zeleniny s chuťou zahryznú kamaráti, skúsia to tiež. Bez presviedčania, bez nátlaku, až si nakoniec ovocie aj zeleninu postupne obľúbia. Len v minulom školskom roku vďaka projektu Čerstvé hlavičky odchádzali debničky s čerstvými vitamínmi do tried, kde ich na desiatu dostávalo vyše 22- tisíc škôlkarov a školákov z celého Slovenska.

Deti a mládež dnes môžu športovať a stretávať sa v moderných K Parkoch, ktoré im prináša Kaufland.
Deti a mládež dnes môžu športovať a stretávať sa v moderných K Parkoch, ktoré im prináša Kaufland.  (Zdroj: Kaufland)

Miliardy pre štátny rozpočet

A keď deti majú kopu energie, mali by ju využiť. Ideálne na miestach, kde sa môžu hýbať, hrať aj stretávať. Vďaka Kauflandu už na Slovensku pribudlo 28 moderných K Parkov, na ktorých krížom-krážom lietajú lopty, kolobežky brzdia na poslednú chvíľu a tenisky detí aj tínedžerov tiež dostávajú zabrať. Nie sú to však len obyčajné ihriská, ale miesta, kde to žije pohybom a športom. Miesta, ktoré nenápadne menia mestá na krajšie komunity.

Toto všetko sa deje popri číslach, ktoré už hovoria samy za seba. V obchodnom roku 2024 prispel Kaufland k slovenskej ekonomike sumou 2, 254 miliardy eur a do štátneho rozpočtu odviedol takmer 228 miliónov eur na daniach, odvodoch a poplatkoch. Okrem toho, že má na Slovensku 88 predajní, kde možno aj vy zájdete na pravidelný nákup, dáva prácu vyše 8 200 zamestnancom a jeho celkový príspevok k HDP krajiny v poslednom obchodnom roku predstavuje vyše 707 miliónov.

Nenápadná, ale veľká zmena

„V Kauflande denne robíme stovky rozhodnutí. Vyberáme produkty do sortimentu predajní, nastavujeme spolupráce s dodávateľmi či riešime, ako budú vyzerať obaly výrobkov našich privátnych značiek,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika. „Na prvý pohľad ide o drobné detaily, ktoré si zákazník pri nákupe možno ani neuvedomí, no nám musia dávať zmysel nielen dnes, ale aj z dlhodobého hľadiska. Chceme, aby všetky naše rozhodnutia boli prospešné pre ľudí, pre komunity aj životné prostredie. O tom je udržateľnosť a tak to robia zodpovedné spoločnosti, ku ktorým Kaufland patrí.“

Predajca potravín pomáha lokálnym producentom aj privátnou značkou K-Z lásky k tradícii, ktorá sa vyrába výlučne na Slovensku.
Predajca potravín pomáha lokálnym producentom aj privátnou značkou K-Z lásky k tradícii, ktorá sa vyrába výlučne na Slovensku.  (Zdroj: Kaufland)

Ak by ste tento príbeh chceli dočítať pokope a bez skratiek, nájdete ho v Správe o trvalej udržateľnosti Kauflandu za obchodný rok 2024, ktorá mapuje konkrétne kroky, čísla aj výsledky na Slovensku. A teraz späť k úvodnej otázke. Čo majú spoločné nákupný vozík, detské ihrisko a kopa ovocia, do ktorého sa žiaci zahryznú cez prestávku v triede? Súvisia spolu viac, než sa na prvý pohľad zdá. A práve v tom je pointa každej návštevy Kauflandu. Lebo veľké veci sa obyčajne dejú potichu a nenápadne - medzi regálmi, v školských triedach aj na ihriskách medzi panelákmi. Začínajú však úplne bežným nákupom, ktorý nie je iba položkou na účtenke, ale dokáže meniť veci k lepšiemu.

- reklamná správa -

Jozef Ráž
NDS vyhlási nový tender na zhotoviteľa úseku D1 Turany - Hubová, uviedol Jozef Ráž
Ilustračné foto
Zvrat v kauze vraždy tehotnej ženy v Partizánskom: Prokurátor podal obžalobu!
Najnovší PRIESKUM prináša ŠOK!
Najnovší PRIESKUM prináša ŠOK! Výrazný prepad PS, bez TEJTO strany by bola väčšina nemožná! Teší sa aj Huliak
Bratislava schválila pomoc Kyjevu: Na generátory po útokoch Ruska pôjde 120-tisíc eur
Bratislava schválila pomoc Kyjevu: Na generátory po útokoch Ruska pôjde 120-tisíc eur
Socha Jana III. Sobieského
Poľský kráľ zachránil Európu pred moslimami: Jeho socha vo Viedni spustila hystériu! Urážka islamu, chcú ju zakázať
Americká delegácia prichádza do
V Ženeve sa začali nepriame rokovania medzi USA a Iránom
Tvrdý odkaz Moskvy! Spochybnila
Tvrdý odkaz Moskvy! Spochybnila fungovanie Trumpovej Rady mieru popri OSN
Hillary Clinton
Clintonová bude v súvislosti s prípadom Epstein vypovedať pred Kongresom
Silikóny budú lietať: Známe
Silikóny budú lietať: Známe krásky sa POBIJÚ, mali spolu problém a... Tak toto je úplný BIZÁR!
Loni Willison a Jeremy
Z bývalej modelky (42) je BEZDOMOVKYŇA: Z roka na rok vyzerá HORŠIE... Pomoc odmieta!
Demi Moore
NOVÝ partner? Demi Moore nafotili so ZÁHADNÝM mužom!
Marcin a Kraus majú
Vyostrený konflikt medzi zabávačmi! Marcin na plné ústa o Krausovi: TOTO si o ňom myslím
Zabudnite na DRAHÉ doplnky:
Zabudnite na DRAHÉ doplnky: Vedci zistili, že TENTO obyčajný nápoj po cvičení zachraňuje seniorom kosti!
Satelity NASA prenikli pod
Satelity NASA prenikli pod zemský povrch: Našli stratený raj z Biblie? TOTO sú rieky, ktoré obtekali Rajskú záhradu!
Ilustračný obrázok
Prípad, ktorý POPIERA zákony biológie: Otehotnela bez toho, aby mala POMER! Vysvetlenie lekárov vás ŠOKUJE
Toto ochorenie sa stále
Toto ochorenie sa stále nedá liečiť, ale dá sa s ním žiť: Spoznáte ho podľa potu!
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási "totálny reštart" a návrat k spaľovákom!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?
Slovenskí motoristi v pozore: Prečo platíme na pumpách o 15 centov viac než susedia? Nedáva to zmysel, tvrdí SaS!
Slovenskí motoristi v pozore: Prečo platíme na pumpách o 15 centov viac než susedia? Nedáva to zmysel, tvrdí SaS!

Zbytočný humbug okolo ničoho: Országh reaguje na umelo vytvorenú kauzu ohľadom Dvorského
Zbytočný humbug okolo ničoho: Országh reaguje na umelo vytvorenú kauzu ohľadom Dvorského
Katastrofálna forma Astonu Martin poslednou kvapkou? Blížiaca sa sezóna môže byť Alonsovou poslednou
Katastrofálna forma Astonu Martin poslednou kvapkou? Blížiaca sa sezóna môže byť Alonsovou poslednou
ŠK Slovan Bratislava hlási ďalší odchod: Kmotrík vysvetlil dôvod, smeruje do tohto klubu
ŠK Slovan Bratislava hlási ďalší odchod: Kmotrík vysvetlil dôvod, smeruje do tohto klubu
VIDEO Po olympiáde späť do kolotoča NHL: Nemec lídrom Devils, Černák s Fehérvárym oslavovali víťazstvá
VIDEO Po olympiáde späť do kolotoča NHL: Nemec lídrom Devils, Černák s Fehérvárym oslavovali víťazstvá
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Budúcnosť práce je tu: Ako sa pripraviť na profesie, ktoré ešte ani neexistujú
Budúcnosť práce je tu: Ako sa pripraviť na profesie, ktoré ešte ani neexistujú
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Pizza z cottage syra: Proteínová pochúťka, chutí lepšie, než čakáte
Pizza z cottage syra: Proteínová pochúťka, chutí lepšie, než čakáte
Dve nebezpečné aplikácie z Google Play mohli sprístupniť osobné údaje používateľov Androidu vrátane fotografií
Dve nebezpečné aplikácie z Google Play mohli sprístupniť osobné údaje používateľov Androidu vrátane fotografií
Trump varuje: Irán vyvíja rakety, ktoré môžu zasiahnuť Európu aj USA
Trump varuje: Irán vyvíja rakety, ktoré môžu zasiahnuť Európu aj USA
Samsung radou Galaxy S26 odštartoval novú éru AI telefónov. Toto všetko po novom dokážu
Samsung radou Galaxy S26 odštartoval novú éru AI telefónov. Toto všetko po novom dokážu
Lockheed Martin vybavil stíhačku F-35 umelou inteligenciou. Robí „špinavú robotu“ za pilota počas ostrého letu
Lockheed Martin vybavil stíhačku F-35 umelou inteligenciou. Robí „špinavú robotu“ za pilota počas ostrého letu
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom

Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Trend, ktorý sa práve nosí v Paríži aj Miláne: Lichotí každej postave, pôsobí luxusne, no nezruinuje rozpočet
Trend, ktorý sa práve nosí v Paríži aj Miláne: Lichotí každej postave, pôsobí luxusne, no nezruinuje rozpočet
