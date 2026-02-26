Ukrajina predstavila 3-bodový mierový plán: Rusi nebudú mať na výber, zasadnú k rokovaciemu stolu!

KYJEV – V priebehu tohto týždňa začala vojna na Ukrajine písať už piaty rok dlhotrvajúcich bojov. Keď sa ako sprostredkovateľ medzi bojujúcimi stranami objavili USA, celý svet čakal, že mier je na spadnutie. Napriek tomu sa stále bojuje. Velenie v Kyjeve ale prišlo s možným riešením, ako toto všetko zastaviť. Mier vypracovalo v niekoľkých bodoch, pričom Rusi nebudú mať zrejme na výber.
Ukrajina predstavila cez svojho ministra obrany Mychajla Fjodorova akčný plán, ktorého cieľom je zastaviť vojnu. Kyjev okrem toho vyhlasuje, že Rusi nebudú mať na výber, len s týmito tromi bodmi súhlasiť.
"Chceme mier viac, ako ktokoľvek iný...Rusko však naďalej bojuje, pretože verí, že nás môže zlomiť silou a väčšími zdrojmi," hovorí Fjodorov. Ako ďalej doplnil, prezident Volodymyr Zelenskyj stanovil pre rezort obrany jasnú úlohu. "Súbežne s diplomaciou posilníme našu obranu takým spôsobom, aby to prinútilo nepriateľa podpísať mier," dodal.
1. Uzavretie vzdušného priestoru
V prvom bode z troch sa hovorí o uzatvorení vzdušného priestoru. Cieľom je ochrana obyvateľstva a infraštruktúry a na 100 percent sa vyhnúť leteckým hrozbám v reálnom čase. Okrem toho je cieľom v tomto bode aspoň 95-percentnú účinnosť zachytenia nepriateľských rakiet a bojových dronov.
Rezort obrany informuje, že už začal proces vytvárania viacstupňového systému "malej protivzdušnej obrany". Má ísť o prvé systematické pôsobenie proti šáhidom (ruské bojové drony, ktoré Moskve poskytuje Irán). "Keď je nebo uzavreté krajina funguje," píše sa v správe.
2. Zastaviť nepriateľa na súši, na mori aj v kyberpriestore
Ukrajina uvádza, že front sa drží vďaka vojakom domácej armády. Na 1 km2 okupovanej pôdy pripadá údajne až 200 zabitých vojakov nepriateľa. "To je úroveň strát, pri ktorých sa postup javí nemožným. Cieľom je zastaviť nepriateľa v každej oblasti," dodáva minister. Údajne existuje zoznam riešení od zlepšenia systému obstarávania až po vojenský výcvik.
3. Pripraviť Rusko o ekonomické zdroje
Vojna pokračuje, pretože Moskva disponuje peniazmi, raketami, dronmi a v Rusku sa šíri silná propaganda. Zdrojom je ropa. Rusko je predáva do celého sveta cez tieňové flotily. Pokiaľ sa tento obchod podarí zablokovať, ruské zdroje pôjdu rapídne nadol. Všetko sa dá podľa plánu dosiahnuť cez niekoľko bodov: sprísnenie sankcií, koordinácia a spoločné akcie s partnermi na mori, stratégia boja proti tieňovej flotile.
Ukrajina sa snaží cez partnerstvá s rôznymi krajinami prilákať financie na nákup dronov, na platby pre vojenský personál či posilnenie obrany na zemi a vo vzduchu. Cieľom je udržať sa v technologickom vývoji aspoň desať krokov pred nepriateľom a premeniť údaje z boja v rozhodujúcu silu.
"Mier na Ukrajine nastane až vtedy, keď sa zatieni obloha, ruská armáda stratí svoj ofenzívny potenciál a ekonomika nepriateľa neznesie záťaž z financovania vojny," hovorí na záver ukrajinský minister obrany Michajlo Fjodorov.