Kontroverzná hviezdička podstúpila POTRAT: Po zákroku mala slzy na kraji!

PRAHA - Kontroverzná hviezdička Angie Mangombe pred pár dňami priznala, že je tehotná. Rozhodla sa ale ísť na potrat, ktorý má už v týchto chvíľach za sebou. Po zákroku mala slzy na kraji!
Kontroverzná Češka Angie Mangombe iba pred časom oznámila, že je tehotná. Bolo to za naozaj zvláštnych okolností. Urobila tak len deň po zápase, do ktorého sa rozhodla nastúpiť aj napriek tehotenstvu. Už vtedy totiž vedela, že si dieťa neplánuje nechať a chce ísť na potrat. „Týždeň pred zápasom som si robila test a vyšiel pozitívny," zverila sa na sociálnej sieti.
„Išla som ku gynekologičke a pani doktorka mi to potvrdila. Ani neviete, ako strašne som sa cítila," pokračovala. Potom sa objednala na zákrok, ale čo čert nechcel, urobila chybu a rezervovanie termínu spravila v inom meste. Tak ešte týždeň musela čakať na ďalší termín. Po zákroku zverejnila emotívny príspevok, ktorý mnohých zasiahla.
„Rozhodla som sa srdcom… viem, že by som to zvládla, ale bolo by to ťažké. Ten čas chcem ešte venovať malému. Dlžím to jemu,“ odkázala svojim sledovateľom s tým, že teraz chce všetku energiu venovať synovi Rafaelovi, ktorého má z predošlého vzťahu. Mangombe už skôr priznala, že po bábätku túži, no nie v tejto životnej fáze.
Zatajila, že je TEHOTNÁ a nastúpila do MMA zápasu: Známa Češka sa obhajuje... Nie som MONŠTRUM!
„Aj keď mi to trhá srdce a riskujem, že už možno žiadne bábätko mať nebudem. Ale nie je to správny čas ani správny človek, s ktorým by to šlo," vysvetlila bez okolkov. Zároveň dodala, že si uvedomuje aj riziká a možno už nikdy nebude mať ďalšie dieťa, no cítila, že aktuálne to nie je správne rozhodnutie. Ona sama však tvrdí, že si stojí za svojím. „Keď raz nájdem muža, s ktorým to pôjde, tak to skúsime… a keď nie, má to tak byť,“ uzavrela úprimne.