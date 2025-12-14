Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

Dôchodcovia odhalili MATEMATICKÚ DIERU v lotérii: 26 miliónov im priniesla obyčajná ARITMETIKA!

Dôchodcovia odhalili matematickú dieru v lotérii! Zobraziť galériu (2)
Dôchodcovia odhalili matematickú dieru v lotérii! (Zdroj: Youtube/60 Minutes)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

MICHIGAN – Jerry a Marge Selbeeovci z malého michiganského mesta zbohatli legálne vďaka jednoduchej, ale geniálnej matematike. Ich neuveriteľný príbeh, ktorý odhalili v 60 Minutes, sa teraz dostáva na filmové plátna v novinke Jerry and Marge Go Large.

Jerry a Marge Selbeeovci, obyčajný dôchodcovský pár z mestečka Evart v americkom Michigane, sa preslávili tým, že dokázali zbohatnúť úplne legálne. Žiadny podvod, žiadny trik – len čistá matematika a pozorné čítanie pravidiel lotérie. Po rokoch práce a po predaji svojho malého obchodíka žili pokojný život, až kým Jerry neobjavil novú lotériovú hru Winfall. Pri študovaní pravidiel si všimol unikátny prvok s názvom „rolldown“.

Ak jackpot dosiahol 5 miliónov dolárov a nikto netrafil všetkých šesť čísel, výhra sa rozdelila medzi hráčov, ktorí uhádli menej čísel. Jerry, vyštudovaný matematik, si rýchlo uvedomil, že ak kúpi dostatočný počet tiketov, zisky sú prakticky zaručené. „Je to len základná aritmetika,“ povedal Joe pre CBS News v čase, keď sa o ich príbehu prvýkrát písalo v relácii 60 Minutes.

Najskôr svoju teóriu otestoval

Prvé testovanie svojej teórie však zobral opatrne. Investoval 2200 dolárov, a prerobil 50. Tento mierny neúspech ho paradoxne utvrdil v tom, že princíp funguje, len treba hrať vo väčšom. Už jeho druhý pokus bol ziskový a tretí, pri ktorom vložil 8000 dolárov a vyhral 15 700, mu definitívne potvrdil, že narazil na matematickú dieru v systéme.

NAJVÄČŠÍ pracovný omyl roka: Dostal omylom 165 MILIÓNOV a zmizol ako duch! TAKÝTO útek sa len tak nevidí Prečítajte si tiež

NAJVÄČŠÍ pracovný omyl roka: Dostal omylom 165 MILIÓNOV a zmizol ako duch! TAKÝTO útek sa len tak nevidí

Až potom sa so všetkým zdôveril manželke Marge. Obaja boli už na dôchodku, žili pokojne a bez prehnaných ambícií, no séria lotériových „výprav“ im dodala nový zmysel a spoločný projekt. „Dávalo nám to niečo, na čo sme sa každých šesť týždňov tešili,“ spomínal Jerry. 

Podobná lotéria s rovnakým princípom

Keď Michigan hru Winfall v roku 2005 zrušil, Selbeeovci sa presunuli do štátu Massachusetts, kde fungovala podobná hra Cash Winfall. Tam už postupovali systematicky. Založili investičnú skupinu G S Investment Strategies s 32 členmi – rodinou a priateľmi, ktorí sa delili o náklady aj výhry. Počas jedného kola dokázali nakúpiť až 60-tisíc tiketov a v niektorých prípadoch investovali viac než 720-tisíc dolárov naraz. Ich dlhodobý priemerný zisk sa pohyboval medzi 28 až 32 percentami.

Dôchodcovia odhalili MATEMATICKÚ DIERU
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

V priebehu približne desiatich rokov zarobili Selbeeovci viac než 26 miliónov dolárov, čo potvrdil aj prieskum Massachusettského úradu generálneho inšpektora. A na rozdiel od iných lotériových škandálov nešlo o podvod. Pravidlá nijako neobmedzovali nákup veľkého množstva žrebov ani využívanie štatistických nerovnováh. Jerry navyše všetko evidoval transparentne a dokonca skladoval tisíce prehratých tiketov pre prípad daňovej kontroly.

Ako naložili s výhrou?

New York Post v roku 2022 informoval, že s miliónmi nenarábali hollywoodsky. Nepresťahovali sa do luxusu, nekúpili si jachtu ani športové auto. „My nechodíme na plavby,“ poznamenal Jerry s úsmevom. Peniaze použili najmä na renováciu domu a vzdelanie detí, vnúčat a pravnúčat. Ich bežný život sa nezmenil – rána stále trávili v kaviarni Sugar Rae's Café a Marge piekla svoje tradičné maslové sušienky. „Život sa takmer nezmenil. Vlastne sa spomalil,“ povedal Jerry.

Milión eur prepadne už o pár dní a výherca NIKDE! Nevlastníte šťastný tiket práve vy? Skontrolujte si vrecká Prečítajte si tiež

Milión eur prepadne už o pár dní a výherca NIKDE! Nevlastníte šťastný tiket práve vy? Skontrolujte si vrecká

Po čase si matematickú dieru v systéme všimli aj iní. Skupina študentov z MIT aj lekár z Bostonu vytvorili vlastné stratégie a investičné tímy. V roku 2010 dokonca vypukla neoficiálna rivalita medzi Selbeeovcami a študentmi MIT, keď vysokoškoláci nakúpili toľko tiketov, že sami vyvolali rolldown bez verejného oznámenia. Tento krok neskôr prispel k tomu, že lotériové orgány hru úplne ukončili.

Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať Prečítajte si tiež

Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať

V roku 2012 sa Jerry a Marge definitívne stiahli z „lotériového dôchodku“. Ich príbeh však žije ďalej – nielen v reportáži 60 Minutes, ale aj v hollywoodskom filme Jerry & Marge Go Large, v ktorom ich stvárňujú Bryan Cranston a Annette Bening. Ako povedal reportér Jon Wertheim: „Je na tom niečo nádherne americké – a zároveň upokojujúce, že takéto príbehy sa ešte stále môžu stať.“

Viac o téme: MatematikaLotériaVýhercoviaMarge SelbeeJerry Selbee
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nový INTÍMNY trend valcuje
Nový INTÍMNY trend valcuje internet: Ženy ho robia ROKY, no nik o tom nehovorí! Muži o tom nemajú ani tušenie
Zaujímavosti
FOTO V mužovom konečníku našli
Muž prišiel do nemocnice s OBROVSKÝMI bolesťami: Lekári v ňom našli niečo, ČO nikto nečakal! On tvrdí, bola to NEHODA
Zaujímavosti
Vedci prelomili TABU: Najlacnejší
Vedci prelomili TABU: Najlacnejší spôsob, ako SPOMALIŤ starnutie! TÝCHTO sedem návykov doslova ničí DNA
Zaujímavosti
Kameň, papier, nožnice... Hra,
Kameň, papier, nožnice... Hra, ktorú poznáme všetci, má TAJNÉ PRAVIDLÁ: Takto budete vyhrávať stále!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Úryvok z relácie Pečie celé Slovensko
Úryvok z relácie Pečie celé Slovensko
Prominenti
Prišli do reštaurácie a okradli iného zákazníka: Polícia pátra po mužoch, nepoznáte ich?
Prišli do reštaurácie a okradli iného zákazníka: Polícia pátra po mužoch, nepoznáte ich?
Správy
Drobová je kolegyňa snov: Tomuto hovorí NIE... A v štábe ju za to MILUJÚ!
Drobová je kolegyňa snov: Tomuto hovorí NIE... A v štábe ju za to MILUJÚ!
Prominenti

Domáce správy

Andrej Danko
Zásadná zmena na stole? Danko chce, aby sa voľba prezidenta vrátila do rúk NR SR: Koalícia sa podľa neho triešti
Domáce
Drzá krádež v centre
Drzá krádež v centre Bratislavy! Muž ukradol peňaženku s 1500 eurami: VIDEO Polícia po ňom pátra
Domáce
Prípadom sa zaoberá polícia.
Desivý nález na severe Slovenska: Ženu našli bez známok života! Polícia zadržala jej manžela
Domáce
Komárno muselo zatvoriť termálny bazén: Pre zlý stav začali veľkú rekonštrukciu strechy
Komárno muselo zatvoriť termálny bazén: Pre zlý stav začali veľkú rekonštrukciu strechy
Komárno

Zahraničné

Lo Kin-chej predseda hongkonskej
Koniec jednej éry v Hongkongu: Najstaršia prodemokratická strana oznámila svoje rozpustenie
Zahraničné
Izrael zasadil tvrdú ranu:
Izrael zasadil tvrdú ranu: Hnutie Hamas priznalo smrť muža zodpovedného za výrobu zbraní
Zahraničné
FOTO HOROR na austrálskej pláži
HOROR na austrálskej pláži počas židovského sviatku: Hlásia 12 mŕtvych, vrátane detí! Útok označili ako teroristický čin
Zahraničné
Chaos v uliciach Berlína:
Chaos v uliciach Berlína: Protest proti policajnému násiliu skončil zraneniami a zásahom polície
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Kali predstavil svoj životný
Kali predstavil svoj ŽIVOTNÝ projekt: A Orviská... Uff, to je poriadne PRIESVITNÉ tričko!
Domáci prominenti
VIDEO vnútri! BIZARNÉ Vianoce Seleny a
BIZARNÉ Vianoce Seleny a Bennyho: DVA stromčeky a na nich... Zavárané uhorky či krabica mlieka!
Zahraniční prominenti
Gabriela Drobová.
Drobová je kolegyňa snov: Tomuto hovorí NIE... A v štábe ju za to MILUJÚ!
Domáci prominenti
Foto vnútri Goldie Hawn
Ako vosková figurína! Z týchto záberov slávna herečka nadšená NEBUDE
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dôchodcovia odhalili matematickú dieru
Dôchodcovia odhalili MATEMATICKÚ DIERU v lotérii: 26 miliónov im priniesla obyčajná ARITMETIKA!
Zaujímavosti
Ázijská dedinka pripomína Alpy:
Ázijská dedinka pripomína Alpy: Prečo v nej tajne vyrábali pušný prach?
dromedar.sk
Kameň, papier, nožnice... Hra,
Kameň, papier, nožnice... Hra, ktorú poznáme všetci, má TAJNÉ PRAVIDLÁ: Takto budete vyhrávať stále!
Zaujímavosti
Vedci prelomili TABU: Najlacnejší
Vedci prelomili TABU: Najlacnejší spôsob, ako SPOMALIŤ starnutie! TÝCHTO sedem návykov doslova ničí DNA
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek, platia už od nedele
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce

Ekonomika

TOP 10 najbohatších krajín sveta za rok 2025: Niektoré vás prekvapia!
TOP 10 najbohatších krajín sveta za rok 2025: Niektoré vás prekvapia!
Slovensko sa mení na krajinu starcov: Bude sa mať kto postarať o armádu odkázaných ľudí?
Slovensko sa mení na krajinu starcov: Bude sa mať kto postarať o armádu odkázaných ľudí?
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)

Varenie a recepty

Išelské kolieska: 5 najlepších náplní, vďaka ktorým budú dokonalé.
Išelské kolieska: 5 najlepších náplní, vďaka ktorým budú dokonalé.
Vianočné guľôčky na 22 spôsobov: Rýchle recepty, ktoré zvládnu aj zaneprázdnené gazdinky.
Vianočné guľôčky na 22 spôsobov: Rýchle recepty, ktoré zvládnu aj zaneprázdnené gazdinky.
Vianočné štafetky v čokoláde s kávovo-rumovým krémom
Vianočné štafetky v čokoláde s kávovo-rumovým krémom
Koláče a torty
Kedy plniť linecké a čo viete použiť namiesto klasického lekváru
Kedy plniť linecké a čo viete použiť namiesto klasického lekváru
Rady a tipy

Šport

Rozprávka sa nekončí: Uchmatla triumf v superobráku, šok pre Shiffrinovú, rozladená Vonnová
Rozprávka sa nekončí: Uchmatla triumf v superobráku, šok pre Shiffrinovú, rozladená Vonnová
Najnovšie športové správy
Maďarská demolácia v Dunkerque: Slovenské hokejové reprezentantky utrpeli drvivú prehru
Maďarská demolácia v Dunkerque: Slovenské hokejové reprezentantky utrpeli drvivú prehru
Ženský hokej
VIDEO Češka zažila návrat ako z pekla: Brutálna nakladačka a sprcha úderov ju totálne položili
VIDEO Češka zažila návrat ako z pekla: Brutálna nakladačka a sprcha úderov ju totálne položili
Bojové športy
VIDEO Šok na MS: 71-ročný dôchodca prepísal všetky dejiny a čaká ho známa hviezda
VIDEO Šok na MS: 71-ročný dôchodca prepísal všetky dejiny a čaká ho známa hviezda
Ostatné

Auto-moto

Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy

Kariéra a motivácia

Prečo mladí menia prácu častejšie než ponožky?
Prečo mladí menia prácu častejšie než ponožky?
Trendy na trhu práce
Zarábajte viac s rovnakou prácou: malé zmeny v rutine, ktoré prinášajú veľké výsledky
Zarábajte viac s rovnakou prácou: malé zmeny v rutine, ktoré prinášajú veľké výsledky
Motivácia a produktivita
5 detailov na LinkedIne, ktoré personalisti odhalia skôr, než sa predstavíte
5 detailov na LinkedIne, ktoré personalisti odhalia skôr, než sa predstavíte
Získaj prácu
Vianočné večierky vo firmách: Kedy je zábava ešte v norme a kedy už prekračuje hranice?
Vianočné večierky vo firmách: Kedy je zábava ešte v norme a kedy už prekračuje hranice?
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Veda a výskum
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Bezpečnosť
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Veda a výskum
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Veda a výskum

Bývanie

Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?

Pre kutilov

Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Záhrada
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

4 znamenia zverokruhu, ktoré budú hlavnými postavami roku 2026: Svet im bude ležať pri nohách
Zábava
4 znamenia zverokruhu, ktoré budú hlavnými postavami roku 2026: Svet im bude ležať pri nohách
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Andrej Danko
Domáce
Zásadná zmena na stole? Danko chce, aby sa voľba prezidenta vrátila do rúk NR SR: Koalícia sa podľa neho triešti
HOROR na austrálskej pláži
Zahraničné
HOROR na austrálskej pláži počas židovského sviatku: Hlásia 12 mŕtvych, vrátane detí! Útok označili ako teroristický čin
Prípadom sa zaoberá polícia.
Domáce
Desivý nález na severe Slovenska: Ženu našli bez známok života! Polícia zadržala jej manžela
Ilustračná foto
Domáce
Obrovská radosť motoristov: Po prudkom raste cien palív prichádza veľká zmena! TAKÝTO vývoj očakáva analytik

Ďalšie zo Zoznamu