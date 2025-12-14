Dôchodcovia odhalili MATEMATICKÚ DIERU v lotérii: 26 miliónov im priniesla obyčajná ARITMETIKA!

MICHIGAN – Jerry a Marge Selbeeovci z malého michiganského mesta zbohatli legálne vďaka jednoduchej, ale geniálnej matematike. Ich neuveriteľný príbeh, ktorý odhalili v 60 Minutes, sa teraz dostáva na filmové plátna v novinke Jerry and Marge Go Large.
Jerry a Marge Selbeeovci, obyčajný dôchodcovský pár z mestečka Evart v americkom Michigane, sa preslávili tým, že dokázali zbohatnúť úplne legálne. Žiadny podvod, žiadny trik – len čistá matematika a pozorné čítanie pravidiel lotérie. Po rokoch práce a po predaji svojho malého obchodíka žili pokojný život, až kým Jerry neobjavil novú lotériovú hru Winfall. Pri študovaní pravidiel si všimol unikátny prvok s názvom „rolldown“.
Ak jackpot dosiahol 5 miliónov dolárov a nikto netrafil všetkých šesť čísel, výhra sa rozdelila medzi hráčov, ktorí uhádli menej čísel. Jerry, vyštudovaný matematik, si rýchlo uvedomil, že ak kúpi dostatočný počet tiketov, zisky sú prakticky zaručené. „Je to len základná aritmetika,“ povedal Joe pre CBS News v čase, keď sa o ich príbehu prvýkrát písalo v relácii 60 Minutes.
Najskôr svoju teóriu otestoval
Prvé testovanie svojej teórie však zobral opatrne. Investoval 2200 dolárov, a prerobil 50. Tento mierny neúspech ho paradoxne utvrdil v tom, že princíp funguje, len treba hrať vo väčšom. Už jeho druhý pokus bol ziskový a tretí, pri ktorom vložil 8000 dolárov a vyhral 15 700, mu definitívne potvrdil, že narazil na matematickú dieru v systéme.
Až potom sa so všetkým zdôveril manželke Marge. Obaja boli už na dôchodku, žili pokojne a bez prehnaných ambícií, no séria lotériových „výprav“ im dodala nový zmysel a spoločný projekt. „Dávalo nám to niečo, na čo sme sa každých šesť týždňov tešili,“ spomínal Jerry.
Podobná lotéria s rovnakým princípom
Keď Michigan hru Winfall v roku 2005 zrušil, Selbeeovci sa presunuli do štátu Massachusetts, kde fungovala podobná hra Cash Winfall. Tam už postupovali systematicky. Založili investičnú skupinu G S Investment Strategies s 32 členmi – rodinou a priateľmi, ktorí sa delili o náklady aj výhry. Počas jedného kola dokázali nakúpiť až 60-tisíc tiketov a v niektorých prípadoch investovali viac než 720-tisíc dolárov naraz. Ich dlhodobý priemerný zisk sa pohyboval medzi 28 až 32 percentami.
V priebehu približne desiatich rokov zarobili Selbeeovci viac než 26 miliónov dolárov, čo potvrdil aj prieskum Massachusettského úradu generálneho inšpektora. A na rozdiel od iných lotériových škandálov nešlo o podvod. Pravidlá nijako neobmedzovali nákup veľkého množstva žrebov ani využívanie štatistických nerovnováh. Jerry navyše všetko evidoval transparentne a dokonca skladoval tisíce prehratých tiketov pre prípad daňovej kontroly.
Ako naložili s výhrou?
New York Post v roku 2022 informoval, že s miliónmi nenarábali hollywoodsky. Nepresťahovali sa do luxusu, nekúpili si jachtu ani športové auto. „My nechodíme na plavby,“ poznamenal Jerry s úsmevom. Peniaze použili najmä na renováciu domu a vzdelanie detí, vnúčat a pravnúčat. Ich bežný život sa nezmenil – rána stále trávili v kaviarni Sugar Rae's Café a Marge piekla svoje tradičné maslové sušienky. „Život sa takmer nezmenil. Vlastne sa spomalil,“ povedal Jerry.
Po čase si matematickú dieru v systéme všimli aj iní. Skupina študentov z MIT aj lekár z Bostonu vytvorili vlastné stratégie a investičné tímy. V roku 2010 dokonca vypukla neoficiálna rivalita medzi Selbeeovcami a študentmi MIT, keď vysokoškoláci nakúpili toľko tiketov, že sami vyvolali rolldown bez verejného oznámenia. Tento krok neskôr prispel k tomu, že lotériové orgány hru úplne ukončili.
V roku 2012 sa Jerry a Marge definitívne stiahli z „lotériového dôchodku“. Ich príbeh však žije ďalej – nielen v reportáži 60 Minutes, ale aj v hollywoodskom filme Jerry & Marge Go Large, v ktorom ich stvárňujú Bryan Cranston a Annette Bening. Ako povedal reportér Jon Wertheim: „Je na tom niečo nádherne americké – a zároveň upokojujúce, že takéto príbehy sa ešte stále môžu stať.“