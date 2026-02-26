Ranný chaos pri Bratislave: Na rýchlostnej ceste sa zrazili dve autá, vodiči hlásia zdržanie

BRATISLAVA - Na rýchlostnej ceste R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy sa na kilometri 10,5 zrazili dve autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Z úseku hlásia 30-minútové zdržanie, pri obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku dosahuje zdržanie 40 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sieti X.
Rovnaký zdroj aktualizuje zdržanie na diaľnici D2. „Smerom do Petržalky v rannej kolóne sa zdržíte desať až 15 minút,“ uvádza smerom k šoférom Zelená vlna. Upozorňuje tiež, že v opačnom smere pracujú pri výjazde Lamač/Bory cestári.
Stella centrum informuje o zdržaní a kolónach aj z iných miest Slovenska. V úseku Čadca - Kysucké Nové Mesto i Lietavská Lúčka - Žilina dosahuje zdržanie do 15 minút. Približne rovnaký čas stratia vodiči aj v Košiciach v úseku D1 - Južné nábrežie - Most VSS.