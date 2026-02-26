MIMORIADNY ONLINE Masívny útok na Ukrajinu: Poľsko je na nohách! Vyslalo do vzduchu svoje i spojenecké stíhačky

KYJEV - Poľská armáda vo štvrtok ráno informovala, že z dôvodu ruských raketových a dronových útokov Poľsko vyslalo do vzduchu svoje i spojenecké stíhačky. Nasadené bolo aj lietadlo včasného varovania. Operačné velenie poľských ozbrojených síl o tom informovalo na sieti X.
8:13 Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul dostal od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského štátne vyznamenanie Rád za zásluhy druhej triedy. Podľa štatútu tohto rádu však majú „ministri suverénnych štátov“ nárok na prijatie ocenenia prvej triedy, konštatuje vo agentúra DPA.
7:30 Pre pozemné systémy protivzdušnej obrany a rádiolokačné systémy bol aktivovaný najvyšší stupeň pohotovosti. Poľské velenie dodalo, že tieto opatrenia majú preventívny charakter a sú zamerané na zabezpečenie ochrany vzdušného priestoru, najmä v oblastiach susediacich s potenciálne ohrozenými územiami na Ukrajine.
Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá boli v noci na štvrtok opäť vystavené masívnym raketovým a dronovým útokom. Podľa najnovších informácií si tieto útoky vyžiadali najmenej 23 zranených vrátane jedného sedemročného dieťaťa. Ruská armáda podnikla túto vlnu útokov v deň, keď sa v Ženeve uskutočnia rokovania ukrajinských a amerických vyjednávačov zameraných na ukončenie vojny s Ruskom.
6:15 V noci na štvrtok došlo v centre Kyjeva k niekoľkým výbuchom po tom, ako tamojšie úrady občanov varovali pred ruskými leteckými útokmi. Informovali o tom reportéri agentúry AFP, a to len niekoľko hodín pred plánovanými rokovaniami predstaviteľov Ukrajiny so Spojenými štátmi vo švajčiarskej Ženeve. Útoky na Kyjev hlásili prvotne ukrajinské vzdušné sily. „Nepriateľ útočí na mesto bezpilotnými lietadlami a balistickými raketami,“ uviedol následne vedúci vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko na platforme Telegram. „Protilietadlová obrana je v prevádzke. Zostaňte v úkrytoch, kým nebude poplach zrušený!“ vyzval obyvateľov.
Zelenskyj telefonoval s Trumpom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a prezident Spojených štátov Donald Trump si včera telefonovali o nadchádzajúcom štvrtkovom rokovaní ukrajinských a amerických vyjednávačov v Ženeve a o príprave marcovej trojstrannej schôdzky s ruskými zástupcami. Zelenskyj na sieti X napísal, že od marcových rozhovorov Ukrajina očakáva, že otvoria cestu k trojstrannému stretnutiu lídrov Ukrajiny, USA a Ruska. Zelenskyj dlhodobo navrhuje priame rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ako spôsob, ako ukončiť ruskú inváziu na Ukrajinu.
Štvrtková schôdzka v Ženeve sa zameria na povojnovú rekonštrukciu Ukrajiny a na prípravu marcového kola trojstranných rozhovorov s účasťou Ruska o možnostiach ukončenia vojny. "Od tohto (marcového) stretnutia očakávame, že vytvorí možnosť posunúť rozhovory na úroveň lídrov. Prezident Trump túto postupnosť krokov podporuje. Je to jediná cesta k vyriešeniu všetkých zložitých a citlivých otázok a jediná cesta konečne ukončiť túto vojnu," uviedol Zelenskyj. Zelenskyj tiež poďakoval Američanom za ich úsilie v hľadaní mierového riešenia vojny a tiež ocenil program PURL, v rámci ktorého krajiny NATO nakupujú od USA zbrane pre Ukrajinu.
Štvrtkovú schôdzku v Ženeve s ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom už skôr avizoval osobitný splnomocnenec amerického prezidenta Steve Witkoff. Prítomný bude aj Trumpov zať Jared Kushner. Witkoff povedal, že americká a ukrajinská delegácia budú diskutovať o možnostiach, ako dosiahnuť mierovú dohodu. Zelenskyj poznamenal, že Witkoff a Kushner sa zúčastnili aj na jeho dnešnom telefonáte s Trumpom.
Trojstranné rokovania s Ruskom sa chystajú na začiatok marca. Predchádzajúce kolo americko-rusko-ukrajinských rokovaní o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine, ktorá pokračuje už piaty rok, sa 17. a 18. februára uskutočnilo v Ženeve. Predtým sa dve kolá konali v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Rokovania zatiaľ neviedli k prelomu. Hlavným sporným bodom zostáva požiadavka Ruska na vydanie celého územia ukrajinského Donbasu, teda aj regiónov, ktoré ruská armáda doteraz nedobyla. Ukrajina sa vzdať svojho územia odmieta.