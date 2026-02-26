Štvrtok26. február 2026, meniny má Viktor, zajtra Alexander

MIMORIADNY ONLINE Masívny útok na Ukrajinu: Poľsko je na nohách! Vyslalo do vzduchu svoje i spojenecké stíhačky

Ilustračné foto Zobraziť galériu (5)
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Sergei Grits)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV - Poľská armáda vo štvrtok ráno informovala, že z dôvodu ruských raketových a dronových útokov Poľsko vyslalo do vzduchu svoje i spojenecké stíhačky. Nasadené bolo aj lietadlo včasného varovania. Operačné velenie poľských ozbrojených síl o tom informovalo na sieti X.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

8:13 Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul dostal od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského štátne vyznamenanie Rád za zásluhy druhej triedy. Podľa štatútu tohto rádu však majú „ministri suverénnych štátov“ nárok na prijatie ocenenia prvej triedy, konštatuje vo agentúra DPA.

7:30 Pre pozemné systémy protivzdušnej obrany a rádiolokačné systémy bol aktivovaný najvyšší stupeň pohotovosti. Poľské velenie dodalo, že tieto opatrenia majú preventívny charakter a sú zamerané na zabezpečenie ochrany vzdušného priestoru, najmä v oblastiach susediacich s potenciálne ohrozenými územiami na Ukrajine.

Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá boli v noci na štvrtok opäť vystavené masívnym raketovým a dronovým útokom. Podľa najnovších informácií si tieto útoky vyžiadali najmenej 23 zranených vrátane jedného sedemročného dieťaťa. Ruská armáda podnikla túto vlnu útokov v deň, keď sa v Ženeve uskutočnia rokovania ukrajinských a amerických vyjednávačov zameraných na ukončenie vojny s Ruskom.

6:15 V noci na štvrtok došlo v centre Kyjeva k niekoľkým výbuchom po tom, ako tamojšie úrady občanov varovali pred ruskými leteckými útokmi. Informovali o tom reportéri agentúry AFP, a to len niekoľko hodín pred plánovanými rokovaniami predstaviteľov Ukrajiny so Spojenými štátmi vo švajčiarskej Ženeve. Útoky na Kyjev hlásili prvotne ukrajinské vzdušné sily. „Nepriateľ útočí na mesto bezpilotnými lietadlami a balistickými raketami,“ uviedol následne vedúci vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko na platforme Telegram. „Protilietadlová obrana je v prevádzke. Zostaňte v úkrytoch, kým nebude poplach zrušený!“ vyzval obyvateľov.

Zelenskyj telefonoval s Trumpom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a prezident Spojených štátov Donald Trump si včera telefonovali o nadchádzajúcom štvrtkovom rokovaní ukrajinských a amerických vyjednávačov v Ženeve a o príprave marcovej trojstrannej schôdzky s ruskými zástupcami. Zelenskyj na sieti X napísal, že od marcových rozhovorov Ukrajina očakáva, že otvoria cestu k trojstrannému stretnutiu lídrov Ukrajiny, USA a Ruska. Zelenskyj dlhodobo navrhuje priame rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ako spôsob, ako ukončiť ruskú inváziu na Ukrajinu.

Štvrtková schôdzka v Ženeve sa zameria na povojnovú rekonštrukciu Ukrajiny a na prípravu marcového kola trojstranných rozhovorov s účasťou Ruska o možnostiach ukončenia vojny. "Od tohto (marcového) stretnutia očakávame, že vytvorí možnosť posunúť rozhovory na úroveň lídrov. Prezident Trump túto postupnosť krokov podporuje. Je to jediná cesta k vyriešeniu všetkých zložitých a citlivých otázok a jediná cesta konečne ukončiť túto vojnu," uviedol Zelenskyj. Zelenskyj tiež poďakoval Američanom za ich úsilie v hľadaní mierového riešenia vojny a tiež ocenil program PURL, v rámci ktorého krajiny NATO nakupujú od USA zbrane pre Ukrajinu.

Špeciálny vyslanec Bieleho domu pre Blízky východ Steve Witkoff.
Zobraziť galériu (5)
Špeciálny vyslanec Bieleho domu pre Blízky východ Steve Witkoff.  (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

Štvrtkovú schôdzku v Ženeve s ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom už skôr avizoval osobitný splnomocnenec amerického prezidenta Steve Witkoff. Prítomný bude aj Trumpov zať Jared Kushner. Witkoff povedal, že americká a ukrajinská delegácia budú diskutovať o možnostiach, ako dosiahnuť mierovú dohodu. Zelenskyj poznamenal, že Witkoff a Kushner sa zúčastnili aj na jeho dnešnom telefonáte s Trumpom.

Trojstranné rokovania s Ruskom sa chystajú na začiatok marca. Predchádzajúce kolo americko-rusko-ukrajinských rokovaní o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine, ktorá pokračuje už piaty rok, sa 17. a 18. februára uskutočnilo v Ženeve. Predtým sa dve kolá konali v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Rokovania zatiaľ neviedli k prelomu. Hlavným sporným bodom zostáva požiadavka Ruska na vydanie celého územia ukrajinského Donbasu, teda aj regiónov, ktoré ruská armáda doteraz nedobyla. Ukrajina sa vzdať svojho územia odmieta.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Predseda vlády SR Robert
Vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia voči Ukrajine, uviedol premiér
Domáce
Robert Fico
Slovensko nepodporí obchádzanie pravidiel EÚ: Fico žiada pre Ukrajinu rovnaký meter ako pre Balkán
Domáce
Ilustračné foto
MIMORIADNY ONLINE Ropovod Družba sa nedá rýchlo opraviť, uviedol Zelenskyj: Ukrajina posilní ochranu ciest proti dronom
Zahraničné
Šéfka Európskej komisie (EK)
Von der Leyenová vyzvala Ukrajinu: Urýchlite opravy ropovodu Družba po ruských útokoch
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Strach v zákulisí! Nikodým prehovoril o obavách zo Sajfu: Čo spôsobilo napätie?
Strach v zákulisí! Nikodým prehovoril o obavách zo Sajfu: Čo spôsobilo napätie?
Prominenti
Odhalenie pamätnej tabule bubeníka Ďura Černého
Odhalenie pamätnej tabule bubeníka Ďura Černého
Správy
Výchova podľa Babsy Jagušák: Ona zakazuje, manžel dovoľuje! Zhodnú sa vôbec na niečom?
Výchova podľa Babsy Jagušák: Ona zakazuje, manžel dovoľuje! Zhodnú sa vôbec na niečom?
Prominenti

Domáce správy

Pri tragickej nehode vlaku
Pri tragickej nehode vlaku na východe zomreli dvaja ľudia: Obeťou má byť aj otec Romana (†15) z Parchovian
Domáce
FOTO Veľká TRAGÉDIA vo Vysokých
Veľká TRAGÉDIA vo Vysokých Tatrách: Spadla lavína, zahynuli dvaja ľudia
Domáce
HZS varuje: Lavínovú situáciu
HZS varuje: Lavínovú situáciu bude zhoršovať silné oteplenie a slnečné počasie
Domáce
Veľká rekonštrukcia mosta pred Jaklovcami: KSK spustí práce už v marci, čakajú vodičov obmedzenia
Veľká rekonštrukcia mosta pred Jaklovcami: KSK spustí práce už v marci, čakajú vodičov obmedzenia
Gelnica

Zahraničné

Federálna vláda zmrazila štátu
Federálna vláda zmrazila štátu Minnesota časť financií pre program Medicaid
Zahraničné
Ruská centrálna banka
Desivé odhalenie tajných služieb: Ruská centrálna banka bije na poplach! Zostávajú tri mesiace a bude zle
Zahraničné
Vodič najskôr narazil do
Dramatická scéna: VIDEO Po zrážke na ceste auto skončilo prevrátené na parkovisku
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Masívny útok
MIMORIADNY ONLINE Masívny útok na Ukrajinu: Poľsko je na nohách! Vyslalo do vzduchu svoje i spojenecké stíhačky
Zahraničné

Prominenti

Loni Willison a Jeremy
Z bývalej modelky (42) je BEZDOMOVKYŇA: Z roka na rok vyzerá HORŠIE... Pomoc odmieta!
Zahraniční prominenti
Demi Moore
NOVÝ partner? Demi Moore nafotili so ZÁHADNÝM mužom!
Zahraniční prominenti
Marcin a Kraus majú
Vyostrený konflikt medzi zabávačmi! Marcin na plné ústa o Krausovi: TOTO si o ňom myslím
Domáci prominenti
Kontroverzná hviezdička podstúpila POTRAT:
Kontroverzná hviezdička podstúpila POTRAT: Po zákroku mala slzy na kraji!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Satelity NASA prenikli pod
Satelity NASA prenikli pod zemský povrch: Našli stratený raj z Biblie? TOTO sú rieky, ktoré obtekali Rajskú záhradu!
Zaujímavosti
Ilustračný obrázok
Prípad, ktorý POPIERA zákony biológie: Otehotnela bez toho, aby mala POMER! Vysvetlenie lekárov vás ŠOKUJE
Zaujímavosti
Toto ochorenie sa stále
Toto ochorenie sa stále nedá liečiť, ale dá sa s ním žiť: Spoznáte ho podľa potu!
vysetrenie.sk
BIZARNÝ vynález: Vedci vyvinuli
BIZARNÝ vynález: Vedci vyvinuli INTELIGENTNÉ SPODKY, ktoré odosielajú TIETO údaje priamo do vášho mobilu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?
Daňové priznanie sa blíži: Kto ho musí podať a čo robiť ak nestíhate?
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Slovenskí motoristi v pozore: Prečo platíme na pumpách o 15 centov viac než susedia? Nedáva to zmysel, tvrdí SaS!
Slovenskí motoristi v pozore: Prečo platíme na pumpách o 15 centov viac než susedia? Nedáva to zmysel, tvrdí SaS!
Nedostali ste ešte žiaden energošek? Pošta oznámila, kedy do schránok rozpošle ďalšiu várku!
Nedostali ste ešte žiaden energošek? Pošta oznámila, kedy do schránok rozpošle ďalšiu várku!

Šport

Zbytočný humbug okolo ničoho: Országh reaguje na umelo vytvorenú kauzu ohľadom Dvorského
Zbytočný humbug okolo ničoho: Országh reaguje na umelo vytvorenú kauzu ohľadom Dvorského
Hokej na ZOH 2026
ŠK Slovan Bratislava hlási ďalší odchod: Kmotrík vysvetlil dôvod, smeruje do tohto klubu
ŠK Slovan Bratislava hlási ďalší odchod: Kmotrík vysvetlil dôvod, smeruje do tohto klubu
Niké liga
VIDEO Po olympiáde späť do kolotoča NHL: Nemec lídrom Devils, Černák s Fehérvárym oslavovali víťazstvá
VIDEO Po olympiáde späť do kolotoča NHL: Nemec lídrom Devils, Černák s Fehérvárym oslavovali víťazstvá
Zostrihy NHL
Gólové hody v Lige majstrov: Real drámu s Benficou nedopustil, parádna prestrelka v Paríži
Gólové hody v Lige majstrov: Real drámu s Benficou nedopustil, parádna prestrelka v Paríži
Liga majstrov

Auto-moto

Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
Klasické testy
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
Doprava

Kariéra a motivácia

Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Networking
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Rady, tipy a triky
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Kariérny rast
Budúcnosť práce je tu: Ako sa pripraviť na profesie, ktoré ešte ani neexistujú
Budúcnosť práce je tu: Ako sa pripraviť na profesie, ktoré ešte ani neexistujú
Kariérny rast

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Pizza z cottage syra: Proteínová pochúťka, chutí lepšie, než čakáte
Pizza z cottage syra: Proteínová pochúťka, chutí lepšie, než čakáte
Rady a tipy
Ako obaliť rezne bez strúhanky: Možnosti, ktoré vás prekvapia
Ako obaliť rezne bez strúhanky: Možnosti, ktoré vás prekvapia
Rady a tipy

Technológie

Lockheed Martin vybavil stíhačku F-35 umelou inteligenciou. Robí „špinavú robotu“ za pilota počas ostrého letu
Lockheed Martin vybavil stíhačku F-35 umelou inteligenciou. Robí „špinavú robotu“ za pilota počas ostrého letu
Armádne technológie
Samsung Galaxy S26 Ultra má prvý „súkromný displej“ na svete. Takto skryje obsah na obrazovke pred zvedavcami
Samsung Galaxy S26 Ultra má prvý „súkromný displej“ na svete. Takto skryje obsah na obrazovke pred zvedavcami
Bezpečnosť
Autonómne zbrane už nie sú len teória. AI agenti v testoch zvládli misiu bez reálneho riadenia
Autonómne zbrane už nie sú len teória. AI agenti v testoch zvládli misiu bez reálneho riadenia
Armádne technológie
Žena použila ChatGPT na prípravu dvojitej vraždy: V záznamoch našla polícia detailný návod, ako niekoho otráviť
Žena použila ChatGPT na prípravu dvojitej vraždy: V záznamoch našla polícia detailný návod, ako niekoho otráviť
Umelá inteligencia

Bývanie

7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom

Pre kutilov

Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Záhrada
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Údržba a opravy
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ľudia, ktorí sú naozaj šťastní, robia jednu vec inak: Začnite s ňou aj vy, zmení vám to život
Zábava
Ľudia, ktorí sú naozaj šťastní, robia jednu vec inak: Začnite s ňou aj vy, zmení vám to život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tragická nehoda vlaku: Obeťou
Domáce
Tragická nehoda vlaku: Obeťou má byť aj otec Romana (†15) z Parchovian, ktorý sa zabil skokom zo strechy školy
iPhonová megakauza na futbalovom
Domáce
iPhonová megakauza na futbalovom zväze: EXKLUZÍVNE dokumenty jedného z aktérov, prevody ASTRONOMICKÝCH súm!
Veľká TRAGÉDIA vo Vysokých
Domáce
Veľká TRAGÉDIA vo Vysokých Tatrách: Spadla lavína, zahynuli dvaja ľudia
Ruská centrálna banka
Zahraničné
Desivé odhalenie tajných služieb: Ruská centrálna banka bije na poplach! Zostávajú tri mesiace a bude zle

Ďalšie zo Zoznamu