REKORDNÁ výhra v americkej lotérii: Šťastlivec uhádol jackpot vo výške 1,8 miliardy dolárov!

LITTLE ROCK - Tiket zakúpený za dva doláre v americkom štáte Arkansas zabezpečil šťastnému majiteľovi úspech v stredajšom žrebovaní lotérie Powerball, kde jackpot dosiahol 1,8 miliardy dolárov. Ide o druhú najvyššiu výhru v histórii všetkých lotérií Spojených štátov, ktorá prišla práve v čase vianočných, informujú americké médiá. Ak sa však výherca rozhodne pre okamžitú výplatu výhry, dostane podľa lotériových pravidiel a daňových predpisov "iba" zhruba pol miliardy.
Jackpot prudko vystúpil po tom, čo v pondelkovom žrebe nikto neuhádol správnu kombináciu čísel, a vďaka horečnému predvianočnému predaju tiketov sa jackpot vyšplhal až na 1,817 miliardy dolárov. To je druhá najväčšia výhra v histórii amerických lotérií a najvyššia v lotérii Powerball za tento rok, uviedla lotériová spoločnosť na svojom webe. Výherné čísla 4, 25, 31, 52, 59 a takzvaný "Powerball" s číslom 19 boli vyžrebované približne hodinu pred polnocou miestneho času (pred 06: 00 SEČ). Pravdepodobnosť získania jackpotu bola jedna ku 292,2 milióna.
Lístky stoja dva doláre
"Gratulujeme najnovšiemu výhercovi jackpotu Powerball! Ide o naozaj mimoriadnu výhru, ktorá človeku zmení život," uviedol Matt Strawn, šéf súťaže Powerball a spoločnosti Iowa Lottery. "Radi by sme tiež poďakovali všetkým hráčom, ktorí sa zapojili do tejto série jackpotov - každý zakúpený tiket pomáha podporovať verejné programy a služby po celej krajine," dodal. Výhra v lotérii prišla po 46 žreboch v rade, keď nikto neuhádol správnu kombináciu všetkých šiestich čísel. Naposledy trafili jackpot hráči v štátoch Missouri a Texas 6. septembra, keď sa hralo o 1,787 miliardy dolárov. Priamo na Štedrý deň naposledy niekto vyhral jackpot v Powerballe v roku 2011, uviedla spoločnosť na svojom webe.
Lístky do Powerballu stoja dva doláre. Výherca si teraz môže podľa webu lotérie vybrať z dvoch možností: buď si nechať postupne vyplácať 1,817 miliardy dolárov formou ročných výplat počas 30 rokov, alebo zvoliť jednorazovú výplatu vo výške takmer 835 miliónov dolárov. V oboch prípadoch ide o sumy pred zdanením, ktoré by pri jednorazovej výplate predstavovalo viac ako 341 miliónov. Po zaplatení federálnej a štátnej dane by tak výherca dostal necelých 494 miliónov dolárov. "Pri takejto vysokej výhre som si kúpil jeden lístok tak nejako impulzívne. Prečo nie?" povedal agentúre AP umelec Chris Winters z Indianapolisu.