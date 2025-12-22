Bývalá pornoherečka prehovorila: Prečo milovala TÚTO rolu? Odpoveď prekvapí VŠETKÝCH pánov!

Pondelok22. december 2025, meniny má Adela, zajtra Nadežda, Naďa

Bývalá pornoherečka prehovorila: Prečo milovala TÚTO rolu?

Bývalá hviezda filmov pre dospelých vysvetľuje fenomén MILF.
Bývalá hviezda filmov pre dospelých vysvetľuje fenomén MILF. (Zdroj: Instagram/thereallisaann)
AUSTRÁLIA - Patrí medzi najvyhľadávanejšie kategórie na porno weboch a jej popularita stále rastie. Bývalá hviezda filmov pre dospelých otvorene vysvetľuje, prečo si rolu „MILF“ zamilovala, zatiaľ čo nové údaje ukazujú výrazný nárast záujmu o lesbický a LGBTQ obsah. Čísla z roku 2025 prekvapili aj odborníkov.

Patrí medzi dlhodobo najvyhľadávanejšie kategórie na pornografických stránkach a podľa aktuálnych dát jej popularita stále rastie. Bývalá hviezda filmov pre dospelých Lisa Ann Corpora otvorene prehovorila o tom, prečo si rolu tzv. „MILF“ zamilovala – a nové štatistiky naznačujú, že divácky vkus sa zároveň výrazne mení.

Prečo práve túto kategóriu obľúbovala?

Lisa Ann vstúpila do sveta erotického priemyslu už ako 18-ročná tanečnica a s pribúdajúcim vekom sa prirodzene presunula k rolám zobrazujúcim zrelšie ženy. Ako priznala v rozhovore pre portál news.com.au, práve tieto úlohy jej dávali pocit väčšej kontroly, komfortu a slobody. Scény boli podľa nej menej drsné, viac príbehové a často elegantnejšie aj po vizuálnej stránke.

„MILF bola žena, ktorá mala situáciu pevne v rukách. A presne to je niečo, čo mnohé ženy v tomto odvetví s pribúdajúcimi rokmi chcú,“ vysvetlila. Dodala tiež, že tento typ obsahu pomohol mnohým herečkám predĺžiť kariéru v čase, keď nebolo jasné, či sa pre ženy po určitej hranici veku nájde priestor.

Má však potrebu hovoriť o jednej téme

Zaujímavé je, že popularita MILF obsahu zapadá do širšieho trendu, ktorý odhalili najnovšie štatistiky Pornhubu za rok 2025, o ktorým sme informovali už v predchádzajúcom článku. Najsledovanejšou kategóriou sa totiž stala „lesbian“, čo podľa odborníkov nie je prekvapením. Dlhodobo platí, že práve ženy často vyhľadávajú tento typ videí. Výrazný nárast zaznamenali aj konkrétne vyhľadávané výrazy, ako „lesbian scissoring“, „lesbian MILF“ či „lesbian strapon“.

Rástol však celý LGBTQ obsah. Kategória „transgender“ sa v roku 2025 vyšvihla na druhé miesto medzi najpozeranejšími a oproti predchádzajúcemu roku poskočila až o päť priečok. Vyhľadávanie výrazov „queer“ vzrástlo o 132 percent, „bisexual“ o 88 percent a „trans threesome“ o 67 percent.

Lisa Ann sa dnes venuje aj verejnej osvete a často upozorňuje na potrebu otvorene hovoriť o bezpečnom sexe a ochrane zdravia. Podľa nej by erotický priemysel mal viac pracovať s prevenciou a jasne komunikovať dôležitosť ochrany a súhlasu. „Rozhovory o bezpečnosti nezabíjajú vášeň. Naopak – dávajú ľuďom kontrolu nad vlastným zážitkom,“ zdôraznila.

