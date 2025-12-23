Odborníčka prezradila 10 TAJNÝCH krokov, ako udržať vianočný stromček svieži až do Silvestra!

VEĽKÁ BRITÁNIA - Pripravujete sa na Vianoce a plánujete, že si domov prinesiete čerstvý vianočný stromček? Lorna Maye, odborníčka z Mayfield Lavender, prezrádza desať praktických rád, ako udržať stromček svieži, zelený a voňavý počas celého sviatočného obdobia, od správneho výberu až po každodennú starostlivosť.
S príchodom sviatočného obdobia mnohí z nás zdobia domy vianočnými stromčekmi. Aby stromček vydržal svieži až do konca roka, je dôležité dbať na jeho správnu starostlivosť, píše na svojom webe The Mirror. Lorna Maye, majiteľka ekologickej farmy Mayfield Lavender v Banstead, Surrey, sa podelila o desať osvedčených tipov, ktoré zabezpečia, že stromček zostane krásny až do Silvestra.
1. Nekupujte príliš skoro
Stromčeky je najlepšie kupovať koncom novembra, kedy je výber najväčší. Nie je nutné ich hneď prenášať do domu – môžete ich nechať vonku v nádobe s vodou, kde zostanú svieže, až kým nebudete pripravení na zdobenie.
2. Vyberte správny druh
Lorna odporúča Nordmannovu jedľu – je ideálna na udržanie ihličia, krásne vonia a vyzerá dokonale. Tento druh je ideálny najmä pre tých, ktorí plánujú stromček postaviť skôr.
Máte na stromčeku TÚTO zvláštnu hrčku? POZOR, prichádza invázia! Vo vašej obývačke sa môžu vyliahnuť stovky tvorov
3. Zmerajte si priestor
Pred kúpou stromčeka skontrolujte výšku a šírku priestoru, kde ho plánujete umiestniť. Stromček by mal byť symetrický, s rovnomerne rozloženými vetvami, aby sa naň zmestili všetky ozdoby.
4. Odrežte spodok kmeňa
Po prinesení domov odrežte 2–3 cm zo spodnej časti kmeňa. Tento krok odstraňuje zaschnutú živicu a otvára póry, čím strom lepšie nasáva vodu.
5. Dajte stromčeku „dlhý napoj“
Po odrezaní ho vložte do vedra s vodou na niekoľko hodín. Stromček tak získa dostatok tekutín predtým, než ho umiestnite na finálne miesto.
6. Vyberte správne miesto
Stromček umiestnite na chladnejšie miesto, mimo radiátorov a krbov, ideálne pri okne. Pri zapájaní svetiel dbajte na prístup k zásuvke.
7. Nechajte stromček „usadiť sa“
Pred zdobením nechajte stromček niekoľko hodín bez sieťky, aby sa vetvičky uvoľnili a prirodzene spustili.
Krásne dekorácie sú REÁLNA HROZBA! Jedna chyba a je po Vianociach: Najrizikovejšie sú TIETO ozdoby
8. Hydratácia je kľúčová
Používajte stojan s vodnou nádobou a denne kontrolujte hladinu vody. Primeraná hydratácia predlžuje životnosť stromčeka a zabraňuje opadávaniu ihličia.
9. Vyhnite sa mýtom a trendom
Nepoužívajte rôzne „hacky“ typu Coca-Cola, limonáda či sóda. Stromček potrebuje len čistú vodu.
10. Myslite na udržateľnosť
Kúpa živého stromčeka podporuje farmárov a životné prostredie. Stromčeky sú pestované udržateľne, po Vianociach sú plne biologicky odbúrateľné a často sa recyklujú na mulč do parkov a záhrad.
Umývate svoj vianočný stromček? MALI BY STE! Žena ten svoj hodila do vane a TO, čo našla vo vode, vydesilo internet
S dodržaním týchto tipov si môžete vychutnať svieži, voňavý a krásny vianočný stromček po celé sviatočné obdobie, až do Nového roka.