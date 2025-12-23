Utorok23. december 2025, meniny má Nadežda, Naďa, zajtra Adam, Eva

TAJOMSTVO Bermúd sa presúva pod zem: Vedci odhalili niečo NEVÍDANÉ! Odkiaľ sa vzala TÁTO kamenná masa?

BERMUDA – Bermudský trojuholník je už desaťročia symbolom nevysvetliteľných záhad. Vedci však teraz hovoria o objave, ktorý je ešte fascinujúcejší. Pod morským dnom v oblasti Bermúd totiž odhalili masívnu kamennú štruktúru, aká sa inde na planéte nenašla.

Výskumníci objavili pod Bermudami nezvyčajne hrubú vrstvu horniny, ktorá sa nachádza hlboko pod oceánskou kôrou. Táto kamenná masa má hrúbku až 20 kilometrov, čo je podľa odborníkov absolútny unikát.

Bermudy ležia na takzvanom oceánskom vyvýšení, teda zdvihnutej časti oceánskej kôry. Takéto útvary sú zvyčajne výsledkom sopečnej činnosti. V tomto prípade však nastáva problém – na Bermudách nevybuchla sopka viac než 31 miliónov rokov a akýkoľvek sopečný efekt by už dávno zmizol. Nový objav by však mohol konečne vysvetliť, prečo ostrov stále „trčí“ nad hladinou oceánu.

Nečakané zmeny

Vedci sa domnievajú, že pri poslednej erupcii sa do zemskej kôry dostalo obrovské množstvo roztavenej horniny. Tá následne stuhla pod povrchom ako obrovský „raft“, ktorý nadvihol Bermudy až o 500 metrov. Výskum bol publikovaný v odbornom časopise Geophysical Research Letters a vychádzal z analýzy seizmických vĺn, ktoré sa šíria Zemou počas silných zemetrasení. Práve nečakané zmeny ich smeru prezradili existenciu neobvyklej vrstvy.

„Za normálnych okolností by pod oceánskou kôrou nasledoval zemský plášť. Pod Bermudami je však medzi nimi ešte ďalšia vrstva,“ vysvetlil seizmológ William Frazer z Carnegie Science. Na rozdiel od ostrovov ako Havaj, ktoré vznikli nad takzvanými horúcimi bodmi v zemskom plášti, Bermudy nespĺňajú klasický model sopečného pôvodu. Práve preto boli pre geológov dlhé roky záhadou.

Svetový unikát 

Staršie výskumy navyše ukázali, že bermudská láva obsahuje málo kremíka, čo naznačuje pôvod z hlbokých vrstiev Zeme chudobných na uhlík. Tento materiál sa mohol dostať na povrch ešte v časoch, keď sa rozpadal superkontinent Pangea a vznikal Atlantický oceán. Vedci teraz skúmajú, či sa podobné skryté vrstvy nenachádzajú aj pod inými ostrovmi. Ak nie, Bermudy by mohli byť skutočne geologickým unikátom svetového významu.

Slávny Bermudský trojuholník, spájaný s miznúcimi loďami a lietadlami, má podľa vedcov tiež racionálne vysvetlenie. Oceanografi hovoria o výskyte extrémnych tzv. „rogue waves“ – obrovských vĺn, ktoré sa dokážu objaviť náhle a z úplne nečakaného smeru.

Tieto vodné steny môžu dosahovať výšku až 30 metrov a podľa odborníkov dokážu veľkú loď potopiť v priebehu niekoľkých minút. Aj keď legenda o Bermudskom trojuholníku pretrváva, nový objav pod morským dnom ukazuje, že najväčšie tajomstvá Bermúd sa možno neskrývajú na hladine, ale hlboko pod ňou.

