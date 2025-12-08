Intímne peklo kvôli NADMERNEJ hrúbke: Frustrácia namiesto rozkoše! Ženy pri TOM trpia, je to PREKLIATIE

LONDÝN - Mnohí si myslia, že veľký penis je výhoda. Neznámy muž však na internete otvorene hovorí o tom, ako mu extrémna hrúbka tohto orgánu ničí sexuálny život. Priznal, že nevie, ako tento problém vyriešiť a uviedol, že viacero jeho vzťahov sa rozpadlo práve kvôli problémom s intimitou.
Neznámy muž na Reddite otvorene priznal, že má plné zuby svojho obmedzeného milostného života, ktorý je komplikovaný kvôli veľmi hrubému penisu. Na sociálnej sieti napísal: „Keď dospievaš, ľudia ti hovoria, že ak máš veľkého vtáka, automaticky budeš mať úspech u žien. Je to lož. Mal som iba jednu vážnu partnerku. Po čase, vždy keď sme sa pokúsili o prienik, povedala, že má pocit, ako keby sa trhala. Prirodzene to zničilo náš sexuálny život, čo následne zabilo intimitu aj celý vzťah,“ priznal a pokračoval: „Mal som aj ďalšiu kratšiu známosť, ale jednoducho som sa do nej nezmestil, ani keď bola úplne uvoľnená. Keď sme skúsili lubrikant, začala krvácať a cítil som sa hrozne. Tento vzťah skončil z iných dôvodov, ale garantujem, že by to bol neskôr problém.“
Mnohí sa ho pýtali, prečo to jednoducho nevyskúša s rôznymi ženami, kým nenájde takú, ktorá jeho veľkosť zvládne. Ako odpovedal pre Daily Star, nikdy nemal rád nezáväzný sex. „Vždy som túžil omnoho viac po skutočnej intimite. Dôvod, prečo tieto vzťahy nevydržia, je ten, že sex je pre mňa vo vzťahu veľmi dôležitý. Napriek tomu som vždy dôvodom ja, prečo to zlyhá. Nechcem si dať zmenšiť penis, zdá sa mi to nesprávne. Veľa s tým nenarobím, len som to chcel dostať zo seba, lebo je to naozaj frustrujúce.“
Dĺžka nie je problém
Muž prezradil, že problém nie je dĺžka, pretože v stoporenom stave má jeho penis približne 18 cm, čo je síce viac ako priemer, ale nie je to dôvod jeho trápenia. Je to však hrúbka, ktorá spôsobuje ženám bolesť. „Som trochu tenší ako plechovka sódy, ale hrubší ako plechovka Red Bullu,“ vysvetlil. Zatiaľ čo niektorí komentujúci zanechali pod jeho príspevkom oplzlé poznámky, mnohí prejavili súcit a podporu. Ďalší mu dali rady, ako môže postupovať. „Zájdi do sexshopu. Spýtaj sa, či nemajú knihy na túto tému,“ poradil mu jeden z nich.
„Uisti sa, že je tvoja partnerka poriadne vzrušená a možno aj po orgazme predtým, ako do nej vnikneš. Ak to urobíš správne, nemala by mať pocit, že po sexe potrebuje stehy. Mnohí muži si myslia, že veľkosť nahradí techniku. Nebuď jedným z nich.“ Iný doplnil: „Ženy rodia deti, vagína sa dokáže roztiahnuť, ale potrebuje to čas a úsilie. Nevzdávaj sa. Tá pravá žena bude chcieť urobiť všetko pre to, aby to fungovalo. Na každý hrniec sa nájde pokrievka.“