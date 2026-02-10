Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Nepochopiteľná chyba zdravotníkov! 2-ročný chlapček čakal na nové srdce, personál ho počas prepravy zničil

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
NEAPOL – Na nové srdce čakajú pacienti aj roky, niektorí sa ho ani nedočkajú. O to strašnejší je prípad, ktorý sa odohral v talianskom Neapole. V miestnej nemocnici bolo všetko pripravené na operáciu iba 2-ročného chlapčeka, jediné na čo sa čakalo, bolo práve nové srdce. To už bolo pritom na ceste, v špeciálnom obale ho prevážali zdravotníci. Keď však dorazili, ukázalo sa, že z operácie nebude nič. Orgán bol totiž nesprávne uchovaný a vážne poškodený.

Zdravotníci srdce prevážali 800-kilometrov zo severotalianskeho Bolzana do Neapola. Na chladenie srdca v prepravnom kontajneri použili tzv. suchý ľad namiesto bežného ľadu. Suchý ľad, teda pevná forma oxidu uhličitého, však vytvára teplotu až okolo mínus 80 stupňov Celzia, na transport darovaného srdca bola však potrebná teplota v rozmedzí plus 4 až plus 8 stupňov.

To, že došlo k takejto nepochopiteľnej chybe zistili až lekári v neapolskej nemocnici po otvorení boxu. Ako uviedol web Corriere della Sera, srdce bolo zamrznuté a extrémnym chladom spálené. Tím operatérov bol pritom už pripravený a rodičia chlapčeka, ktorý ležal na jednotke intenzívnej starostlivosti, čakali na chodbe.

Žiaľ, orgán bol už nepoužiteľný. Prípad vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní. Nemocnica v Bolzane tvrdí, že bola zodpovedná iba za vybratie srdca z tela darcu a že transport orgánu bol vecou kliniky Monaldi v Neapole.

Nájsť vhodné srdce je pritom náročné. V tomto prípade patrilo pôvodne 4-ročnému chlapčekovi, ktorý sa utopil na plavárni v Bolzane. Jeho matka spočiatku s darovaním srdca svojho dieťaťa nesúhlasila, nakoniec ale názor zmenila. Srdce jej syna malo dať šancu na nový život 2-ročnému chlapčekovi. Veľkosť orgánu zodpovedala potrebe príjemcu a obaja chlapci mali aj rovnakú krvnú skupinu. Rodičom dvojročného pacienta v Neapole tak svitla nádej, že ich syn, ktorý trpí od narodenia ťažkou kardiomyopatiou, čo je ochorenie, ktoré zhoršuje schopnosť srdca prečerpávať krv a vedie k jeho zlyhávaniu, dostane šancu. Pre chlapčeka však teraz musia nájsť nové srdce.

