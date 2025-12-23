Manželský pár vyhral v lotérii už po DRUHÝKRÁT: Z výhry sa vám zatočí hlava! Bežný smrteľník ju nikdy neuvidí

VEĽKÁ BRITÁNIA - Pravdepodobnosť takmer nulová, no realita je iná. Manželský pár z Veľkej Británie dokázal niečo, čo sa podarí len jednému z 24 biliónov ľudí – v lotérii vyhrali milión libier už druhýkrát. Napriek astronomickej výhre však zostávajú nohami pevne na zemi.
Šťastný pár z Veľkej Británie sa raduje už z druhej astronomickej výhry v lotérii. Manželia pred rokmi vyhrali jeden milión libier (1,14 milióna eur) a tento týždeň im správne zvolené čísla priniesli rovnakú sumu opäť. Pravdepodobnosť takéhoto úspechu je pritom jedna ku 24 biliónom, uvádza americká televízia CNN.
Výhra v lotérii už po druhýkrát
Richard Davies a Faye Stevensonová-Daviesová sa doslova vzopreli zákonom pravdepodobnosti, keď tento týždeň vyhrali v lotérii už po druhý raz v živote. Najnovšiu výhru vo výške jedného milióna libier, čo predstavuje takmer 1,14 milióna eur, si pár prevzal v utorok. Rovnakú sumu pritom vyhrali už v roku 2018 v lotérii EuroMillions Millionaire Maker. Šanca, že sa niekomu podarí takáto dvojnásobná výhra, je mimoriadne nízka – jedna ku 24 biliónom.
„Vedeli sme, že pravdepodobnosť opakovania je takmer nulová,“ priznala Stevensonová-Daviesová, ktorá pracuje ako odborníčka v oblasti duševného zdravia. „Sme však dôkazom toho, že ak niečomu veríte, môže sa stať čokoľvek,“ dodala. Manželia sú dnes vďační najmä za to, že ani po prvej výhre neprestali lotériové tikety kupovať. Napriek miliónovým sumám však nemajú v pláne vzdať sa práce. Richard Davies bude aj naďalej pracovať sedem dní v týždni ako kuriér a jeho manželka zostáva vo svojom zamestnaní tiež.
Dôchodcovia odhalili MATEMATICKÚ DIERU v lotérii: 26 miliónov im priniesla obyčajná ARITMETIKA!
„Po prvej výhre sme rozdávali autá. Miestnemu ragbyovému tímu sme darovali minibus a snažili sme sa pomáhať priateľom aj rodine. Bolo úžasné vidieť, že sme mohli niekomu skutočne zmeniť život,“ spomína Davies. „A tentoraz? Ktovie,“ dodal s úsmevom dvojnásobný výherca pre denník The Guardian. „Dáme si čas na rozmyslenie a budeme si jednoducho užívať tento výnimočný moment.“