Nový INTÍMNY trend valcuje internet: Ženy ho robia ROKY, no nik o tom nehovorí! Muži o tom nemajú ani tušenie

USA - Internet nás prepája ako nikdy predtým, no aj tak sú veci, o ktorých sa ľudia otvorene nerozprávajú. A pokiaľ sa budeme správať ako ľudia, určité témy zrejme zostanú tabu.
Detaily intímneho života väčšina ľudí stále vníma ako tému, ktorá patrí do súkromia. Aj keď je dnešná spoločnosť bezpochyby otvorenejšia a liberálnejšia než pred sto rokmi, existuje dôvod, prečo sa o sexe, a o celej spleti tém, ktoré sa s ním spájajú, zvyčajne nerozpráva pri pracovnom obede či medzi regálmi v preplnenom supermarkete.
To však neznamená, že sa o týchto veciach nehovorí vôbec. V kruhu priateľov alebo v uvoľnenejšej atmosfére sú tieto rozhovory bežné, no nad témou sexuality stále visí jemný závoj spoločenského tabu. Osobné záležitosti zostávajú osobnými – nie niečím, čo človek bežne „vykladá na verejnosti“.
Poznáte hotwifing či hamstering?
Internet však ponúka priestor, kde sa dá o intímnych otázkach hovoriť otvorene, anonymne a bez obáv z posudzovania či výsmechu. Práve v online prostredí sa mnohé trendy – ako napríklad „hotwifing“ či „hamstering“ – dostali do povedomia verejnosti. A zdá sa, že teraz sa do popredia dostáva ďalší nový fenomén, ktorý priťahuje pozornosť, tzv. „rozširovanie“.
Možno vám tento pojem v danom kontexte veľa nepovie, no psychosexuálna terapeutka Natasha Silvermanová upozorňuje, že je veľmi pravdepodobné, že sa s týmto konceptom už stretli – bez ohľadu na to, či si to chcete priznať alebo nie.
V rozhovore pre Metro Silvermanová vysvetľuje: „Rozširovanie môže navodiť rozptýlenejší, celotelový pocit rozkoše. Výsledné orgazmy bývajú hlbšie, širšie a často až vlnové – na rozdiel od ostrejšieho, sústredeného vyvrcholenia, ktoré prináša priama stimulácia.“ Rozširovanie je zároveň mimoriadne bežné – podľa údajov ho až 75 % žien objaví ešte predtým, než vôbec zažijú prvý sex s partnerom.
Plnšie, bohatšie a pomalšie
Ak vám stále nie je celkom jasné, čo tento pojem znamená, ide o formu ženského sebapotešenia, pri ktorej sa celá vulva pritláča, posúva alebo trie o vonkajší povrch. Podľa odborníčky môžu byť takto dosiahnuté orgazmy plnšie, bohatšie a pomalšie sa budujúce. „Rovnako ako pri každej forme sexuálneho dotyku, aj rozširovanie je veľmi osobné,“ vysvetľuje Silvermanová. „Pre niektoré ženy je to preferovaný spôsob dosahovania rozkoše, iným tento typ stimulácie nemusí vyhovovať a prirodzene inklinujú skôr k penetrácii alebo priamej stimulácii klitorisu.“
Ako uvádza Metro, jedna zo štúdií zistila, že 13 % žien praktizujúcich rozširovanie sa pritláča tvárou nadol o rovné povrchy, napríklad matrace či podlahu. Ďalších 18 % preferuje mäkké povrchy s tvrdším stredom – typicky lakťovú opierku pohovky alebo zrolovanú deku. Šestnásť percent žien uviedlo, že preferujú o niečo tvrdšiu stimuláciu – teda trenie o pevnejšie predmety, ako sú okraje stola či rám postele. Silvermanová k tomu dodáva: „Skúšajte rôzne typy pohybov — hojdanie, krúženie alebo jemný, pulzujúci tlak. Nespoliehajte sa len na jednoduchý pohyb tam a späť.“
Odporúča tiež experimentovať s polohami: „Vyskúšajte ležanie na bruchu, vzpriamené sedenie alebo státie s oporou o predmet či partnera, aby ste vytvorili iné druhy vnemov.“ A napokon pripomína, že zaujímavé môže byť aj hranie sa s materiálmi a trením: „Môžete skúsiť aj rôzne látky – napríklad hodvábnu obliečku na vankúš, ktorá poskytne úplne iný pocit ako tvrdší povrch, posteľ či vlastná dlaň.“