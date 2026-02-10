Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Pikantný TRAPAS Petra Cmorika: Na verejnosti skončil s HOLOU R*ŤOU!

Vianočná rocková párty v Trnave. Peter Cmorik Zobraziť galériu (12)
Vianočná rocková párty v Trnave. Peter Cmorik (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Peter Cmorik (45) sa po úspechu v speváckej šou SuperStar venuje nielen hudbe, ale aj herectvu. V muzikáli Rómeo a Júlia stvárňuje postavu mnícha Vavrinca a s predstavením v uplynulých dňoch vycestovali do Považskej Bystrice. A práve tam sa mu stal pikantný trapas. Do spevu dal naozaj všetko, vydal zo seba najvyšší tón a... Na pódiu odrazu skončil s holým zadkom!

Peter Cmorik pôsobí v muzikáli Rómeo a Júlia od samého začiatku. Postavu mnícha Vavrinca stvárňoval pred 13 rokmi, aj dnes, keď režisér Ján Ďurovčík hru vrátil na javiská. Aktuálne je predstavenie na svojom turné po Slovensku. Včera sa hralo v Športovej hale v Považskej Bystrici... No a hoci to mnohí diváci nestihli postrehnúť, na javisku došlo k pikantnému trapasu. 

Až o deň neskôr sa k nemu na sociálnej sieti Instagram priznal samotný Peter Cmorik - na verejnosti skončil s holým zadkom. „Keď sa ti pri najvyššom tóne roztrhajú gate na zadku,“ napísal k fotke dotrhaného odevu spevák. A pridal aj zábery z osudných chvíľ. Spieval práve ťažkú áriu, keď ho na chvíľu vyviedol z miery trhajúci sa kus látky, ktorý prekrýval jeho najintímnejšie partie. Situáciu však ustál a nenechal na sebe nič poznať. 

„To vie len život toto, spievam ťažkú áriu, a pri poslednom vysokom tóne, keď padám na kolená, zrazu pocítim, že gate povolili. A ako držím vysoký záverečný tón a látka je v napätí, pomaly sa trhajú viac a viac... Ja viem, divák to nevidí, ale predstavte si ten pocit. Nedal som nič znať, ale ten pocit si zapamätám navždy,“ dodal Cmorik. 

